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Буддийский храмовый комплекс Борободур на острове Ява

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Буддийский храмовый комплекс Борободур на острове Ява
Буддийский храмовый комплекс Борободур на острове Ява
Монахи в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява
Туристы в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява
Паломники в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява
Буддийский храмовый комплекс Борободур на острове Ява
Буддийский храмовый комплекс Борободур на острове Ява
Буддийский храмовый комплекс Борободур на острове Ява
Туристы в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява
Туристы в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкВ переводе с санскрита название комплекса переводится как "буддийский храм на горе".Буддийский храмовый комплекс Борободур на острове Ява
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
В переводе с санскрита название комплекса переводится как "буддийский храм на горе".
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкПо мнению ученых, комплекс построили между 750 и 850 годами.Буддийский храмовый комплекс Борободур на острове Ява
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
По мнению ученых, комплекс построили между 750 и 850 годами.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкЕго возвели по приказу правителей средневекового государства Матарам, существовавшем на территории современной Индонезии.Монахи в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Его возвели по приказу правителей средневекового государства Матарам, существовавшем на территории современной Индонезии.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкТуристы в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява.Туристы в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Туристы в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКаждый уровень комплекса паломники проходят по семь раз по часовой стрелке.Паломники в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Каждый уровень комплекса паломники проходят по семь раз по часовой стрелке.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкСвоей архитектурой комплекс символизирует лотос. В буддийской религии этот цветок посвящен самому Будде.Буддийский храмовый комплекс Борободур на острове Ява
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Своей архитектурой комплекс символизирует лотос. В буддийской религии этот цветок посвящен самому Будде.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкХрамовые барельефы изображают различные сцены из жизни Будды.Буддийский храмовый комплекс Борободур на острове Ява
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Храмовые барельефы изображают различные сцены из жизни Будды.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКомплекс состоит из огромной ступы, выполненной в форме мандалы, и 72 малых ступ.Буддийский храмовый комплекс Борободур на острове Ява
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Комплекс состоит из огромной ступы, выполненной в форме мандалы, и 72 малых ступ.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкВ 1973-1984 годах под эгидой ЮНЕСКО была проведена полная реставрация комплекса.Туристы в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
В 1973-1984 годах под эгидой ЮНЕСКО была проведена полная реставрация комплекса.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкЕжегодно святыню посещают тысячи туристов и паломников.Туристы в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
Ежегодно святыню посещают тысячи туристов и паломников.
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Одним из центров буддизма является храмовый комплекс Борободур на острове Ява, который около тысячи лет был сокрыт от человеческих глаз в глухих джунглях. Буддийская святыня — в фотоленте ria.ru

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