Одним из центров буддизма является храмовый комплекс Борободур на острове Ява, который около тысячи лет был сокрыт от человеческих глаз в глухих джунглях. Буддийская святыня — в фотоленте ria.ru
Буддийский храмовый комплекс Борободур на острове Ява
19:0531.10.2018
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© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкВ переводе с санскрита название комплекса переводится как "буддийский храм на горе".
В переводе с санскрита название комплекса переводится как "буддийский храм на горе".
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкПо мнению ученых, комплекс построили между 750 и 850 годами.
По мнению ученых, комплекс построили между 750 и 850 годами.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкЕго возвели по приказу правителей средневекового государства Матарам, существовавшем на территории современной Индонезии.
Его возвели по приказу правителей средневекового государства Матарам, существовавшем на территории современной Индонезии.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкТуристы в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява.
Туристы в Буддийском храмовом комплексе Борободур на острове Ява.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКаждый уровень комплекса паломники проходят по семь раз по часовой стрелке.
Каждый уровень комплекса паломники проходят по семь раз по часовой стрелке.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкСвоей архитектурой комплекс символизирует лотос. В буддийской религии этот цветок посвящен самому Будде.
Своей архитектурой комплекс символизирует лотос. В буддийской религии этот цветок посвящен самому Будде.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкХрамовые барельефы изображают различные сцены из жизни Будды.
Храмовые барельефы изображают различные сцены из жизни Будды.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкКомплекс состоит из огромной ступы, выполненной в форме мандалы, и 72 малых ступ.
Комплекс состоит из огромной ступы, выполненной в форме мандалы, и 72 малых ступ.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкВ 1973-1984 годах под эгидой ЮНЕСКО была проведена полная реставрация комплекса.
В 1973-1984 годах под эгидой ЮНЕСКО была проведена полная реставрация комплекса.
© РИА Новости / Файед Эль-ГезириПерейти в фотобанкЕжегодно святыню посещают тысячи туристов и паломников.
Ежегодно святыню посещают тысячи туристов и паломников.
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