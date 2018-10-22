Всемарийское моление в священной роще
10:3522.10.2018
(обновлено: 12:10 22.10.2018)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМарийцы — последний народ Европы, никогда не знавший массового обращения в христианство или ислам.
Марийцы — последний народ Европы, никогда не знавший массового обращения в христианство или ислам.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМарийцы являются финно-угорским народом. Венгры, финны и эстонцы - их дальние родственники.
Марийцы являются финно-угорским народом. Венгры, финны и эстонцы - их дальние родственники.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЖрецы традиционной марийской религии именуются картами. Жречество передается по наследству.
Жрецы традиционной марийской религии именуются картами. Жречество передается по наследству.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПоследователи традиционной марийской религии (язычества) у входа в священную рощу (кюсюто) во время Всемарийского моления в деревне Нур-Сола Сернурского района в Республике Марий Эл.
Последователи традиционной марийской религии (язычества) у входа в священную рощу (кюсюто) во время Всемарийского моления в деревне Нур-Сола Сернурского района в Республике Марий Эл.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПеред молением карты совершают обряд жертвоприношения. Мясо жервтенного животного раздается всем присутствующим на молении.
Перед молением карты совершают обряд жертвоприношения. Мясо жервтенного животного раздается всем присутствующим на молении.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМолитвенно-дарительный стол марийцев. Блины у марийцев называются "кома мелна". Они, в отличие от русских, трехслойные.
Молитвенно-дарительный стол марийцев. Блины у марийцев называются "кома мелна". Они, в отличие от русских, трехслойные.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПоследователи традиционной марийской религии (язычества) готовят ритаульную трапезу во время Всемарийского моления.
Последователи традиционной марийской религии (язычества) готовят ритаульную трапезу во время Всемарийского моления.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУ марийцев нет ни икон, ни тотемов. Для молений они выбирают самые высокие деревья, потому что они "ближе к небу".
У марийцев нет ни икон, ни тотемов. Для молений они выбирают самые высокие деревья, потому что они "ближе к небу".
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкМарийцы, прося что-либо у богов, оставляют в священной роще для них подношение.
Марийцы, прося что-либо у богов, оставляют в священной роще для них подношение.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкКарты (жрецы традиционной марийской религии) во время Всемарийского моления в священной роще.
Карты (жрецы традиционной марийской религии) во время Всемарийского моления в священной роще.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ священную рощу могут заходить только последователи марийской традиционной религии. Иноверцам же допускается ступать туда только с разрешения картов.
В священную рощу могут заходить только последователи марийской традиционной религии. Иноверцам же допускается ступать туда только с разрешения картов.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкСвои обряды в священных рощах на территории современной республики Марий Эл марийцы проводят уже почти две тысячи лет.
Свои обряды в священных рощах на территории современной республики Марий Эл марийцы проводят уже почти две тысячи лет.
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