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Сильнейшее с 1891 года наводнение во Франции

(обновлено: 16:12 15.10.2018)
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Последствия наводнения на юге Франции
Последствия наводнения на юге Франции
Последствия наводнения на юге Франции
Последствия наводнения на юге Франции
Последствия наводнения на юге Франции
Последствия наводнения на юге Франции
Последствия наводнения на юге Франции
Эвакуация постадавших от наводнения на юге Франции
Последствия наводнения на юге Франции
Последствия наводнения на юге Франции
Последствия наводнения на юге Франции
Эвакуация постадавших от наводнения на юге Франции
Эвакуация постадавших от наводнения на юге Франции
Последствия наводнения на юге Франции
© AFP 2018 / Pascal PavaniДожди в департаменте Од привели к небывалому наводнению.Последствия наводнения на юге Франции
© AFP 2018 / Pascal Pavani
Дожди в департаменте Од привели к небывалому наводнению.
© AFP 2018 / Eric CabanisВ регионе объявили максимальный уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.Последствия наводнения на юге Франции
© AFP 2018 / Eric Cabanis
В регионе объявили максимальный уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.
© AFP 2018 / Eric CabanisВ отдельных районах за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков.Последствия наводнения на юге Франции
© AFP 2018 / Eric Cabanis
В отдельных районах за несколько часов выпала трехмесячная норма осадков.
© AFP 2018 / Eric CabanisПорывы ветра достигали 100 километров в час и препятствовали стоку воды.Последствия наводнения на юге Франции
© AFP 2018 / Eric Cabanis
Порывы ветра достигали 100 километров в час и препятствовали стоку воды.
© AFP 2018 / Eric CabanisПоследствия наводнения на юге Франции.Последствия наводнения на юге Франции
© AFP 2018 / Eric Cabanis
Последствия наводнения на юге Франции.
© AP Photo / Fred LancelotПо последним данным, жертвами наводнения стали 13 человек.Последствия наводнения на юге Франции
© AP Photo / Fred Lancelot
По последним данным, жертвами наводнения стали 13 человек.
© AFP 2018 / Pascal PavaniЕще пять человек получили тяжелые ранения, один пропал без вести.Последствия наводнения на юге Франции
© AFP 2018 / Pascal Pavani
Еще пять человек получили тяжелые ранения, один пропал без вести.
© AFP 2018 / Pascal PavaniВ коммуне Пезан из-за риска прорыва дамбы эвакуировали тысячу человек.Эвакуация постадавших от наводнения на юге Франции
© AFP 2018 / Pascal Pavani
В коммуне Пезан из-за риска прорыва дамбы эвакуировали тысячу человек.
© AFP 2018 / Pascal PavaniВ агломерации Каркасон отменили школьный транспорт.Последствия наводнения на юге Франции
© AFP 2018 / Pascal Pavani
В агломерации Каркасон отменили школьный транспорт.
© AP Photo / Fred LancelotНе менее восьми тысяч жителей региона остались без электричества.Последствия наводнения на юге Франции
© AP Photo / Fred Lancelot
Не менее восьми тысяч жителей региона остались без электричества.
© AFP 2018 / Eric CabanisС последствиями разгула стихии борются несколько сотен спасателей и жандармов.Последствия наводнения на юге Франции
© AFP 2018 / Eric Cabanis
С последствиями разгула стихии борются несколько сотен спасателей и жандармов.
© AFP 2018 / Pascal PavaniНаводнение в регионе стало самым сильным с 1891 года.Эвакуация постадавших от наводнения на юге Франции
© AFP 2018 / Pascal Pavani
Наводнение в регионе стало самым сильным с 1891 года.
© REUTERS / Jean-Paul PelissierТогда уровень воды в реке Од вырос почти на семь метров, сейчас показатели близки к рекордным.Эвакуация постадавших от наводнения на юге Франции
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
Тогда уровень воды в реке Од вырос почти на семь метров, сейчас показатели близки к рекордным.
© REUTERS / Bruno Miguel MilhazesНаводнение во Франции.Последствия наводнения на юге Франции
© REUTERS / Bruno Miguel Milhazes
Наводнение во Франции.
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Юг Франции страдает от наводнения, жертвами которого стали уже более десяти человек. Последствия разгула стихии — в фотоленте Ria.ru.

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