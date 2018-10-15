Юг Франции страдает от наводнения, жертвами которого стали уже более десяти человек. Последствия разгула стихии — в фотоленте Ria.ru.
Сильнейшее с 1891 года наводнение во Франции
16:1015.10.2018
(обновлено: 16:12 15.10.2018)
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© AFP 2018 / Eric CabanisВ регионе объявили максимальный уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.
В регионе объявили максимальный уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.
© AP Photo / Fred LancelotПо последним данным, жертвами наводнения стали 13 человек.
© AP Photo / Fred Lancelot
По последним данным, жертвами наводнения стали 13 человек.
© AP Photo / Fred LancelotНе менее восьми тысяч жителей региона остались без электричества.
© AP Photo / Fred Lancelot
Не менее восьми тысяч жителей региона остались без электричества.
© AFP 2018 / Eric CabanisС последствиями разгула стихии борются несколько сотен спасателей и жандармов.
С последствиями разгула стихии борются несколько сотен спасателей и жандармов.
© REUTERS / Jean-Paul PelissierТогда уровень воды в реке Од вырос почти на семь метров, сейчас показатели близки к рекордным.
Тогда уровень воды в реке Од вырос почти на семь метров, сейчас показатели близки к рекордным.
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