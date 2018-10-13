РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Далекий и непостижимый Млечный Путь

(обновлено: 15:20 13.10.2018)
0160
Млечный Путь
Млечный Путь над Паранальской обсерваторией в пустыне Атакама, Чили
Млечный Путь недалеко от Лойко, Мьянма
Млечный Путь возле озера Пьер-Перси, Франция
Млечный Путь
Млечный Путь возле Брокен-Хилла, Австралия
Млечный Путь
Млечный Путь
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Млечный Путь
Млечный Путь
Аврора и Млечный Путь
Млечный Путь
Млечный Путь
CC BY 2.0 / Feans / CatoiraМлечный Путь, где находятся Земля и Солнечная система, содержит около 400 миллиардов звезд.Млечный Путь
CC BY 2.0 / Feans / Catoira
Млечный Путь, где находятся Земля и Солнечная система, содержит около 400 миллиардов звезд.
CC BY 2.0 / European Southern Observatory / Within ReachНаша Галактика — всего лишь одна из миллиардов таких же во Вселенной.Млечный Путь над Паранальской обсерваторией в пустыне Атакама, Чили
CC BY 2.0 / European Southern Observatory / Within Reach
Наша Галактика — всего лишь одна из миллиардов таких же во Вселенной.
© AFP 2018 / Ye Aung ThuГалактика существует тринадцать с половиной миллиардов лет.Млечный Путь недалеко от Лойко, Мьянма
© AFP 2018 / Ye Aung Thu
Галактика существует тринадцать с половиной миллиардов лет.
© AFP 2018 / Patrick Hertzog Если бы можно было путешествовать со скоростью света, на то, чтобы пересечь Млечный Путь, понадобилось бы примерно сто тысяч лет.Млечный Путь возле озера Пьер-Перси, Франция
© AFP 2018 / Patrick Hertzog 
Если бы можно было путешествовать со скоростью света, на то, чтобы пересечь Млечный Путь, понадобилось бы примерно сто тысяч лет.
© Depositphotos / jankovoyПри безоблачном небе Млечный Путь виден с любой точки Земли.Млечный Путь
© Depositphotos / jankovoy
При безоблачном небе Млечный Путь виден с любой точки Земли.
© AP Photo / Rob GriffithМлечный Путь постоянно движется.Млечный Путь возле Брокен-Хилла, Австралия
© AP Photo / Rob Griffith
Млечный Путь постоянно движется.
CC0 / Yellowstone National Park / Звездное небо привлекало внимание людей с глубокой древности.Млечный Путь
CC0 / Yellowstone National Park /
Звездное небо привлекало внимание людей с глубокой древности.
CC BY 2.0 / Feans / BrionНазванием Млечного Пути мы обязаны древнегреческим мифам. По одной легенде, он появился, когда жена Зевса Гера кормила маленького Геракла и пролила молоко.Млечный Путь
CC BY 2.0 / Feans / Brion
Названием Млечного Пути мы обязаны древнегреческим мифам. По одной легенде, он появился, когда жена Зевса Гера кормила маленького Геракла и пролила молоко.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПо другой версии, Зевс решил сделать своего сына Геракла, рожденного обычной женщиной, бессмертным, и подложил ребенка спящей жене Гере. Та проснулась, увидела чужого младенца и оттолкнула его, а брызнувшая струя молока богини превратилась в Млечный Путь.Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
По другой версии, Зевс решил сделать своего сына Геракла, рожденного обычной женщиной, бессмертным, и подложил ребенка спящей жене Гере. Та проснулась, увидела чужого младенца и оттолкнула его, а брызнувшая струя молока богини превратилась в Млечный Путь.
CC BY 2.0 / Dave Doe / #SOOTCВ Древней Индии Млечный Путь считали молоком вечерней красной коровы, идущей по небу.Млечный Путь
CC BY 2.0 / Dave Doe / #SOOTC
В Древней Индии Млечный Путь считали молоком вечерней красной коровы, идущей по небу.
CC0 / Pixabay / jplenio / В Китае Млечный Путь называют "Серебряной рекой". С ее помощью боги пытались разделить ткачиху, которая шила для них, и полюбившего ее пастуха.Млечный Путь
CC0 / Pixabay / jplenio /
В Китае Млечный Путь называют "Серебряной рекой". С ее помощью боги пытались разделить ткачиху, которая шила для них, и полюбившего ее пастуха.
CC BY-SA 2.0 / Eddie Yip / Aurora & Milky WayАврора и Млечный Путь.Аврора и Млечный Путь
CC BY-SA 2.0 / Eddie Yip / Aurora & Milky Way
Аврора и Млечный Путь.
CC0 / Pixabay / skeeze / Индейцы чироки называют Млечный Путь "дорогой, по которой убежала собака" и верят, что он появился благодаря псу, который стащил муку и рассыпал по пути.Млечный Путь
CC0 / Pixabay / skeeze /
Индейцы чироки называют Млечный Путь "дорогой, по которой убежала собака" и верят, что он появился благодаря псу, который стащил муку и рассыпал по пути.
CC BY-SA 2.0 / Macro Monster / panoМлечный Путь.Млечный Путь
CC BY-SA 2.0 / Macro Monster / pano
Млечный Путь.
Млечный путьДалекий и непостижимый Млечный Путь15:0013.10.2018
Фотосессия кандидаток на звание Мисс Земля в МанилеУмницы и красавицы на конкурсе "Мисс Земля"10:0013.10.2018
Участники акции в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского у Международного мультимедийного пресс-центра МИА Россия сегодня в Москве. 12 октября 2018Защитите журналиста: акция в поддержку Кирилла Вышинского14:0012.10.2018
Актриса Сторми Дэниелс на эротической ярмарке Venus erotic fair в БерлинеЛучшие фото недели: фестиваль зомби, столкновение кораблей и кормление льва13:0312.10.2018
Сотрудники ДПС и спасатели на месте столкновения автобуса с фурой в ЧувашииСтолкновение микроавтобуса с фурой в Чувашии11:2512.10.2018
Самолет авиакомпании АэрофлотНовые маршруты, новые впечатления14:0011.10.2018
Фитолит пальмыПочва хранит тайны истории09:4511.10.2018
Сиара во время выступления на церемонии награждения American music awards в Лос-АнджелесеСамые яркие звезды на церемонии American Music Awards17:2010.10.2018
Пятнистые олени в экопарке Леопарды на Гамова в Приморском краеОсень в приморском экопарке "Леопарды на Гамова"15:1009.10.2018
Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома БайконурПеред стартом: ракета с кораблем "Союз МС-10" на Байконуре14:1409.10.2018
Все фотоленты

В обсерваториях, планетариях и любительских клубах по всему миру 13 октября отмечают Осенний Международный день астрономии. Исследователей во все времена манило звездное небо. Завораживающие кадры Галактики — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена