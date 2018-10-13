В обсерваториях, планетариях и любительских клубах по всему миру 13 октября отмечают Осенний Международный день астрономии. Исследователей во все времена манило звездное небо. Завораживающие кадры Галактики — в фотоленте Ria.ru.
Далекий и непостижимый Млечный Путь
15:0013.10.2018
(обновлено: 15:20 13.10.2018)
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CC BY 2.0 / European Southern Observatory / Within ReachНаша Галактика — всего лишь одна из миллиардов таких же во Вселенной.
Наша Галактика — всего лишь одна из миллиардов таких же во Вселенной.
© AFP 2018 / Patrick Hertzog Если бы можно было путешествовать со скоростью света, на то, чтобы пересечь Млечный Путь, понадобилось бы примерно сто тысяч лет.
Если бы можно было путешествовать со скоростью света, на то, чтобы пересечь Млечный Путь, понадобилось бы примерно сто тысяч лет.
© AP Photo / Rob GriffithМлечный Путь постоянно движется.
© AP Photo / Rob Griffith
Млечный Путь постоянно движется.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкПо другой версии, Зевс решил сделать своего сына Геракла, рожденного обычной женщиной, бессмертным, и подложил ребенка спящей жене Гере. Та проснулась, увидела чужого младенца и оттолкнула его, а брызнувшая струя молока богини превратилась в Млечный Путь.
По другой версии, Зевс решил сделать своего сына Геракла, рожденного обычной женщиной, бессмертным, и подложил ребенка спящей жене Гере. Та проснулась, увидела чужого младенца и оттолкнула его, а брызнувшая струя молока богини превратилась в Млечный Путь.
CC0 / Pixabay / jplenio / В Китае Млечный Путь называют "Серебряной рекой". С ее помощью боги пытались разделить ткачиху, которая шила для них, и полюбившего ее пастуха.
В Китае Млечный Путь называют "Серебряной рекой". С ее помощью боги пытались разделить ткачиху, которая шила для них, и полюбившего ее пастуха.
CC0 / Pixabay / skeeze / Индейцы чироки называют Млечный Путь "дорогой, по которой убежала собака" и верят, что он появился благодаря псу, который стащил муку и рассыпал по пути.
Индейцы чироки называют Млечный Путь "дорогой, по которой убежала собака" и верят, что он появился благодаря псу, который стащил муку и рассыпал по пути.
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