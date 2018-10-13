"Мисс Земля" – самый молодой из известных конкурсов красоты. Его особенность в этом, что все участницы представляют международные экологические проекты. Претендентки на корону — в фотоленте Ria.ru.
Умные и красивые участницы конкурса "Мисс Земля"
10:0013.10.2018
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© AP Photo / Bullit Marquez"Мисс Земля" входит в четверку главных международных конкурсов красоты наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл".
© AP Photo / Bullit Marquez
"Мисс Земля" входит в четверку главных международных конкурсов красоты наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Мира" и "Мисс Интернешнл".
© AP Photo / Bullit MarquezНо это не просто смотр красавиц.
© AP Photo / Bullit Marquez
Но это не просто смотр красавиц.
© AP Photo / Bullit MarquezКонкурс организуют под эгидой Организации Объединенных Наций.
© AP Photo / Bullit Marquez
Конкурс организуют под эгидой Организации Объединенных Наций.
© AP Photo / Bullit MarquezОн призван привлечь внимание к вопросам защиты природы и гуманитарным проблемам человечества.
© AP Photo / Bullit Marquez
Он призван привлечь внимание к вопросам защиты природы и гуманитарным проблемам человечества.
© AFP 2018 / Ted AljibeКонкурс не случайно проводят на Филиппинах. Именно здесь зарождается так называемая аномалия Эль-Ниньо, которая влияет на изменение климата.
Конкурс не случайно проводят на Филиппинах. Именно здесь зарождается так называемая аномалия Эль-Ниньо, которая влияет на изменение климата.
© AP Photo / Bullit MarquezПретендентки на корону не только самые привлекательные девушки, но те, кто интересуется тем, что происходит с окружающей средой.
© AP Photo / Bullit Marquez
Претендентки на корону не только самые привлекательные девушки, но те, кто интересуется тем, что происходит с окружающей средой.
© AP Photo / Bullit MarquezПобедительница становится представительницей ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете.
© AP Photo / Bullit Marquez
Победительница становится представительницей ООН в вопросах развития Программ по сохранению среды обитания человека на планете.
© AP Photo / Bullit MarquezРоссию на конкурсе в этом году представляет обладательница титула "Мисс Нижний Новгород" и одна из лауреаток конкурса "Краса России" Дарья Картышова.
© AP Photo / Bullit Marquez
Россию на конкурсе в этом году представляет обладательница титула "Мисс Нижний Новгород" и одна из лауреаток конкурса "Краса России" Дарья Картышова.
© AP Photo / Bullit MarquezПервую "Мисс Земля" выбрали в 2001 году.
© AP Photo / Bullit Marquez
Первую "Мисс Земля" выбрали в 2001 году.
© AP Photo / Bullit MarquezПо числу титулов лидируют представительницы Венесуэлы и Бразилии.
© AP Photo / Bullit Marquez
По числу титулов лидируют представительницы Венесуэлы и Бразилии.
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