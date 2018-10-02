Российский модельер Валентин Юдашкин представил на Неделе моды в Париже новую коллекцию. Романтичные весенние образы – в фотоленте Ria.ru.
Показ коллекции Валентина Юдашкина в Париже
12:5502.10.2018
(обновлено: 12:58 02.10.2018)
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© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПарижская неделя – одно из главных событий в мире моды.
Парижская неделя – одно из главных событий в мире моды.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИменно сюда дизайнеры привозят свои лучшие творения.
Именно сюда дизайнеры привозят свои лучшие творения.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНовую весенне-летнюю коллекцию представил в столице моды и Валентин Юдашкин.
Новую весенне-летнюю коллекцию представил в столице моды и Валентин Юдашкин.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкКоллекция навеяна восточными мотивами. Модели вышли на подиум в нарядах, напоминающих кимоно.
Коллекция навеяна восточными мотивами. Модели вышли на подиум в нарядах, напоминающих кимоно.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНа смену сдержанным, в пастельных тонах, нарядам пришли яркие платья с цветочным принтом.
На смену сдержанным, в пастельных тонах, нарядам пришли яркие платья с цветочным принтом.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкМодельер Валентин Юдашкин и его дочь Галина на Неделе моды в Париже.
Модельер Валентин Юдашкин и его дочь Галина на Неделе моды в Париже.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИ, конечно же, не обошлось без роскошных вечерних платьев, которыми славится Юдашкин.
И, конечно же, не обошлось без роскошных вечерних платьев, которыми славится Юдашкин.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПервую коллекцию Юдашкина, созданную в конце 1980-х, показали в Париже еще в 1991 году.
Первую коллекцию Юдашкина, созданную в конце 1980-х, показали в Париже еще в 1991 году.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкСегодня Дом моды Валентина Юдашкина — один из ведущих в России.
Сегодня Дом моды Валентина Юдашкина — один из ведущих в России.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПоказы дизайнера проходят в Париже, Милане и Москве.
Показы дизайнера проходят в Париже, Милане и Москве.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкРаботы Юдашкина выставлены в Музее костюма в Лувре, в Государственном историческом музее в Москве, в Калифорнийском музее моды.
Работы Юдашкина выставлены в Музее костюма в Лувре, в Государственном историческом музее в Москве, в Калифорнийском музее моды.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВалентин Юдашкин и его модели перед показом коллекции на Неделе моды в Париже.
Валентин Юдашкин и его модели перед показом коллекции на Неделе моды в Париже.
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