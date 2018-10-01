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Как красят Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании "Аэрофлот"

(обновлено: 13:04 01.10.2018)
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Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим БлиновПроцесс покраски узкофюзеляжного SSJ100 в среднем занимает восемь дней.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Процесс покраски узкофюзеляжного SSJ100 в среднем занимает восемь дней.
© РИА Новости / Максим БлиновКогда борт поступает в специальный ангар, на первом этапе его моют, осматривают, изолируют элементы, которые не будут красить, и зачищают грунт. Далее начинается сложный процесс, включающий обезжиривание, нанесение грунта, разметки границ, нанесение эмали разных цветов и лака.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Когда борт поступает в специальный ангар, на первом этапе его моют, осматривают, изолируют элементы, которые не будут красить, и зачищают грунт. Далее начинается сложный процесс, включающий обезжиривание, нанесение грунта, разметки границ, нанесение эмали разных цветов и лака.
© РИА Новости / Максим БлиновДля получения 3D-эффекта на одном из этапов фюзеляж дважды покрывают специальной эмалью со слюдой. Эмаль устойчива к солнечному излучению и атмосферным воздействиям.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Для получения 3D-эффекта на одном из этапов фюзеляж дважды покрывают специальной эмалью со слюдой. Эмаль устойчива к солнечному излучению и атмосферным воздействиям.
© РИА Новости / Максим БлиновКаждый, кто хочет стать маляром и красить самолеты, должен сначала пройти трехмесячные теоретические курсы, затем он будет прикреплен к мастеру с высоким разрядом для прохождения практики. А в конце соискателя ждут экзамены.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Каждый, кто хочет стать маляром и красить самолеты, должен сначала пройти трехмесячные теоретические курсы, затем он будет прикреплен к мастеру с высоким разрядом для прохождения практики. А в конце соискателя ждут экзамены.
© РИА Новости / Максим БлиновНа покраску самолета Sukhoi Superjet требуется 200 – 220 литров лакокрасочных материалов. По итогам работ лайнер становится тяжелее на 100 – 110 кг.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
На покраску самолета Sukhoi Superjet требуется 200 – 220 литров лакокрасочных материалов. По итогам работ лайнер становится тяжелее на 100 – 110 кг.
© РИА Новости / Максим БлиновВ процессе покраски на проем дверей и носовую часть крыла наносят дополнительное износостойкое покрытие.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
В процессе покраски на проем дверей и носовую часть крыла наносят дополнительное износостойкое покрытие.
© РИА Новости / Максим БлиновНекоторые элементы ливреи, к примеру, растры на киле - приклеиваются.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Некоторые элементы ливреи, к примеру, растры на киле - приклеиваются.
© РИА Новости / Максим БлиновБольшинство маляров – мужчины, но и прекрасный пол не обходит стороной эту профессию.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Большинство маляров – мужчины, но и прекрасный пол не обходит стороной эту профессию.
© РИА Новости / Максим БлиновСуммарная толщина грунта, эмали и остального лакокрасочного покрытия примерно 175 микрон. Это сопоставимо с толщиной слоя краски на обычном легковом автомобиле.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Суммарная толщина грунта, эмали и остального лакокрасочного покрытия примерно 175 микрон. Это сопоставимо с толщиной слоя краски на обычном легковом автомобиле.
© РИА Новости / Максим БлиновПокрасочный бокс – это специальный ангар, в котором должны соблюдаться особые условия. Определенная температура и влажность, системы очистки воздуха, специальные компрессора для приточной и вытяжной вентиляции.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Покрасочный бокс – это специальный ангар, в котором должны соблюдаться особые условия. Определенная температура и влажность, системы очистки воздуха, специальные компрессора для приточной и вытяжной вентиляции.
© РИА Новости / Максим БлиновБольшую часть времени отнимают многочисленные подготовительные работы. На нанесение цветной эмали уходит около двух дней.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Большую часть времени отнимают многочисленные подготовительные работы. На нанесение цветной эмали уходит около двух дней.
© РИА Новости / Максим БлиновВ процессе покраски самолета занято обычно 16 человек.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
В процессе покраски самолета занято обычно 16 человек.
© РИА Новости / Максим БлиновСамые сложные места для покраски – низ двигателей и крыльев.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Самые сложные места для покраски – низ двигателей и крыльев.
© РИА Новости / Максим БлиновПо итогам каждого этапа работ борт осматривают, сушат и готовят к следующей стадии.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
По итогам каждого этапа работ борт осматривают, сушат и готовят к следующей стадии.
© РИА Новости / Максим БлиновВ среднем самолет красят раз в шесть лет. Ливрею самолета могут изменить при смене авиакомпании, или в случае ребрендинга авиакомпании.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
В среднем самолет красят раз в шесть лет. Ливрею самолета могут изменить при смене авиакомпании, или в случае ребрендинга авиакомпании.
© РИА Новости / Максим БлиновСложность ливреи мало влияет на общую продолжительность работ. Сроки гораздо в большей степени зависят от размера воздушного судна.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Сложность ливреи мало влияет на общую продолжительность работ. Сроки гораздо в большей степени зависят от размера воздушного судна.
© РИА Новости / Максим БлиновЗаказчик, принимая борт после покраски, получает "Аптечку" - набор всех эмалей и лаков для самостоятельного мелкого ремонта покрытия самолета.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Заказчик, принимая борт после покраски, получает "Аптечку" - набор всех эмалей и лаков для самостоятельного мелкого ремонта покрытия самолета.
© РИА Новости / Максим БлиновКаждый новый борт авиакомпании "Аэрофлот" получает не только номер, но и собственное имя. Этот самолет был назван в честь выдающегося русского художника Василия Поленова.Процесс покраски самолета Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Максим Блинов
Каждый новый борт авиакомпании "Аэрофлот" получает не только номер, но и собственное имя. Этот самолет был назван в честь выдающегося русского художника Василия Поленова.
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25 сентября "Аэрофлот" получил 50-й Sukhoi Superjet 100. 10 сентября 2018 года авиакомпания подписала историческое соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией на поставку еще 100 самолетов этой модели. Как новейший российский авиалайнер красят в цвета "Аэрофлота" – в фотоленте РИА Новости.

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