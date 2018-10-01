25 сентября "Аэрофлот" получил 50-й Sukhoi Superjet 100. 10 сентября 2018 года авиакомпания подписала историческое соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией на поставку еще 100 самолетов этой модели. Как новейший российский авиалайнер красят в цвета "Аэрофлота" – в фотоленте РИА Новости.
Как красят Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании "Аэрофлот"
13:0201.10.2018
(обновлено: 13:04 01.10.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПроцесс покраски узкофюзеляжного SSJ100 в среднем занимает восемь дней.
Процесс покраски узкофюзеляжного SSJ100 в среднем занимает восемь дней.
© РИА Новости / Максим БлиновКогда борт поступает в специальный ангар, на первом этапе его моют, осматривают, изолируют элементы, которые не будут красить, и зачищают грунт. Далее начинается сложный процесс, включающий обезжиривание, нанесение грунта, разметки границ, нанесение эмали разных цветов и лака.
Когда борт поступает в специальный ангар, на первом этапе его моют, осматривают, изолируют элементы, которые не будут красить, и зачищают грунт. Далее начинается сложный процесс, включающий обезжиривание, нанесение грунта, разметки границ, нанесение эмали разных цветов и лака.
© РИА Новости / Максим БлиновДля получения 3D-эффекта на одном из этапов фюзеляж дважды покрывают специальной эмалью со слюдой. Эмаль устойчива к солнечному излучению и атмосферным воздействиям.
Для получения 3D-эффекта на одном из этапов фюзеляж дважды покрывают специальной эмалью со слюдой. Эмаль устойчива к солнечному излучению и атмосферным воздействиям.
© РИА Новости / Максим БлиновКаждый, кто хочет стать маляром и красить самолеты, должен сначала пройти трехмесячные теоретические курсы, затем он будет прикреплен к мастеру с высоким разрядом для прохождения практики. А в конце соискателя ждут экзамены.
Каждый, кто хочет стать маляром и красить самолеты, должен сначала пройти трехмесячные теоретические курсы, затем он будет прикреплен к мастеру с высоким разрядом для прохождения практики. А в конце соискателя ждут экзамены.
© РИА Новости / Максим БлиновНа покраску самолета Sukhoi Superjet требуется 200 – 220 литров лакокрасочных материалов. По итогам работ лайнер становится тяжелее на 100 – 110 кг.
На покраску самолета Sukhoi Superjet требуется 200 – 220 литров лакокрасочных материалов. По итогам работ лайнер становится тяжелее на 100 – 110 кг.
© РИА Новости / Максим БлиновВ процессе покраски на проем дверей и носовую часть крыла наносят дополнительное износостойкое покрытие.
В процессе покраски на проем дверей и носовую часть крыла наносят дополнительное износостойкое покрытие.
© РИА Новости / Максим БлиновБольшинство маляров – мужчины, но и прекрасный пол не обходит стороной эту профессию.
Большинство маляров – мужчины, но и прекрасный пол не обходит стороной эту профессию.
© РИА Новости / Максим БлиновСуммарная толщина грунта, эмали и остального лакокрасочного покрытия примерно 175 микрон. Это сопоставимо с толщиной слоя краски на обычном легковом автомобиле.
Суммарная толщина грунта, эмали и остального лакокрасочного покрытия примерно 175 микрон. Это сопоставимо с толщиной слоя краски на обычном легковом автомобиле.
© РИА Новости / Максим БлиновПокрасочный бокс – это специальный ангар, в котором должны соблюдаться особые условия. Определенная температура и влажность, системы очистки воздуха, специальные компрессора для приточной и вытяжной вентиляции.
Покрасочный бокс – это специальный ангар, в котором должны соблюдаться особые условия. Определенная температура и влажность, системы очистки воздуха, специальные компрессора для приточной и вытяжной вентиляции.
© РИА Новости / Максим БлиновБольшую часть времени отнимают многочисленные подготовительные работы. На нанесение цветной эмали уходит около двух дней.
Большую часть времени отнимают многочисленные подготовительные работы. На нанесение цветной эмали уходит около двух дней.
© РИА Новости / Максим БлиновПо итогам каждого этапа работ борт осматривают, сушат и готовят к следующей стадии.
По итогам каждого этапа работ борт осматривают, сушат и готовят к следующей стадии.
© РИА Новости / Максим БлиновВ среднем самолет красят раз в шесть лет. Ливрею самолета могут изменить при смене авиакомпании, или в случае ребрендинга авиакомпании.
В среднем самолет красят раз в шесть лет. Ливрею самолета могут изменить при смене авиакомпании, или в случае ребрендинга авиакомпании.
© РИА Новости / Максим БлиновСложность ливреи мало влияет на общую продолжительность работ. Сроки гораздо в большей степени зависят от размера воздушного судна.
Сложность ливреи мало влияет на общую продолжительность работ. Сроки гораздо в большей степени зависят от размера воздушного судна.
© РИА Новости / Максим БлиновЗаказчик, принимая борт после покраски, получает "Аптечку" - набор всех эмалей и лаков для самостоятельного мелкого ремонта покрытия самолета.
Заказчик, принимая борт после покраски, получает "Аптечку" - набор всех эмалей и лаков для самостоятельного мелкого ремонта покрытия самолета.
© РИА Новости / Максим БлиновКаждый новый борт авиакомпании "Аэрофлот" получает не только номер, но и собственное имя. Этот самолет был назван в честь выдающегося русского художника Василия Поленова.
Каждый новый борт авиакомпании "Аэрофлот" получает не только номер, но и собственное имя. Этот самолет был назван в честь выдающегося русского художника Василия Поленова.
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