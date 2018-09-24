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Яркие и противоречивые образы на Неделе моды в Милане

(обновлено: 18:02 24.09.2018)
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Показ коллекции Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане
Показ коллекции Roberto Cavalli в рамках Недели моды в Милане
Модельер Джорджио Армани на показе в рамках Недели моды в Милане
Гости фотографируются перед показом Versace в рамках Недели моды в Милане
Гостья перед показом Act N'1 в рамках Недели моды в Милане
Показ коллекции Byblos в рамках Недели моды в Милане
Модель перед показом Byblos в рамках Недели моды в Милане
Показ коллекции Fila в рамках Недели моды в Милане
Показ коллекции Etro в рамках Недели моды в Милане
Показ коллекции Moschino в рамках Недели моды в Милане
Показ коллекции Philipp Plein в рамках Недели моды в Милане
Показ коллекции Emporio Armani в рамках Недели моды в Милане
Показ коллекции Versace в рамках Недели моды в Милане
Показ коллекции Ermanno Scervino в рамках Недели моды в Милане
Показ коллекции Fendi в рамках Недели моды в Милане
© AFP 2018 / Miguel MedinaМиланская неделя проводится с 1979 года.Показ коллекции Dolce & Gabbana в рамках Недели моды в Милане
© AFP 2018 / Miguel Medina
Миланская неделя проводится с 1979 года.
© AFP 2018 / Miguel MedinaГлавным организатором мероприятия выступает Национальная палата моды Италии.Показ коллекции Roberto Cavalli в рамках Недели моды в Милане
© AFP 2018 / Miguel Medina
Главным организатором мероприятия выступает Национальная палата моды Италии.
© AFP 2018 / Andreas SolaroВ феврале и сентябре представляют женские коллекции, в январе и июне — мужские.Модельер Джорджио Армани на показе в рамках Недели моды в Милане
© AFP 2018 / Andreas Solaro
В феврале и сентябре представляют женские коллекции, в январе и июне — мужские.
© AFP 2018 / Miguel MedinaПодавляющее большинство (более 80 процентов) участников Миланской недели — итальянские модельеры.Гости фотографируются перед показом Versace в рамках Недели моды в Милане
© AFP 2018 / Miguel Medina
Подавляющее большинство (более 80 процентов) участников Миланской недели — итальянские модельеры.
© REUTERS / Stefano RellandiniНеделя моды считается хорошим стартом для молодых дизайнеров.Гостья перед показом Act N'1 в рамках Недели моды в Милане
© REUTERS / Stefano Rellandini
Неделя моды считается хорошим стартом для молодых дизайнеров.
© AFP 2018 / Andreas SolaroЗдесь приветствуют практически любые эксперименты.Показ коллекции Byblos в рамках Недели моды в Милане
© AFP 2018 / Andreas Solaro
Здесь приветствуют практически любые эксперименты.
© AFP 2018 / Miguel MedinaМодель перед показом в Милане.Модель перед показом Byblos в рамках Недели моды в Милане
© AFP 2018 / Miguel Medina
Модель перед показом в Милане.
© AFP 2018 / Marco BertorelloИтальянский спортивный бренд Fila еще раз доказал, что несочетаемых вещей не бывает.Показ коллекции Fila в рамках Недели моды в Милане
© AFP 2018 / Marco Bertorello
Итальянский спортивный бренд Fila еще раз доказал, что несочетаемых вещей не бывает.
© AFP 2018 / Miguel MedinaВеронику Этро привлекают этнические мотивы, ее коллекция словно создана для путешествий.Показ коллекции Etro в рамках Недели моды в Милане
© AFP 2018 / Miguel Medina
Веронику Этро привлекают этнические мотивы, ее коллекция словно создана для путешествий.
© AFP 2018 / Marco BertorelloНа показе Moschino модель Джиджи Хадид вышла на подиум в эффектном свадебном платье.Показ коллекции Moschino в рамках Недели моды в Милане
© AFP 2018 / Marco Bertorello
На показе Moschino модель Джиджи Хадид вышла на подиум в эффектном свадебном платье.
© AFP 2018 / Marco BertorelloPhilipp Plein представил в Милане вызывающую коллекцию.Показ коллекции Philipp Plein в рамках Недели моды в Милане
© AFP 2018 / Marco Bertorello
Philipp Plein представил в Милане вызывающую коллекцию.
© REUTERS / Stefano RellandiniНа показе Emporio Armani победил спортивный стиль: модели выходили на подиум как на морское побережье.Показ коллекции Emporio Armani в рамках Недели моды в Милане
© REUTERS / Stefano Rellandini
На показе Emporio Armani победил спортивный стиль: модели выходили на подиум как на морское побережье.
© AFP 2018 / Miguel MedinaДом Versace отметил в Милане 40-летие. Юбилейный показ получился торжественным и стильным.Показ коллекции Versace в рамках Недели моды в Милане
© AFP 2018 / Miguel Medina
Дом Versace отметил в Милане 40-летие. Юбилейный показ получился торжественным и стильным.
© AFP 2018 / Andreas SolaroВ нарядах Ermanno Scervino прослеживалось сочетание сложного и простого, мужского и женского.Показ коллекции Ermanno Scervino в рамках Недели моды в Милане
© AFP 2018 / Andreas Solaro
В нарядах Ermanno Scervino прослеживалось сочетание сложного и простого, мужского и женского.
© AFP 2018 / Andreas SolaroПоказ коллекции Fendi в Милане.Показ коллекции Fendi в рамках Недели моды в Милане
© AFP 2018 / Andreas Solaro
Показ коллекции Fendi в Милане.
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В Милане завершилась Неделя моды — третья по счету в "Большой четверке". Итальянские показы отличаются особой роскошью. Самые эффектные образы — в фотоленте Ria.ru.

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