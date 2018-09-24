В Милане завершилась Неделя моды — третья по счету в "Большой четверке". Итальянские показы отличаются особой роскошью. Самые эффектные образы — в фотоленте Ria.ru.
Яркие и противоречивые образы на Неделе моды в Милане
18:0024.09.2018
(обновлено: 18:02 24.09.2018)
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© AFP 2018 / Miguel MedinaГлавным организатором мероприятия выступает Национальная палата моды Италии.
Главным организатором мероприятия выступает Национальная палата моды Италии.
© AFP 2018 / Andreas SolaroВ феврале и сентябре представляют женские коллекции, в январе и июне — мужские.
В феврале и сентябре представляют женские коллекции, в январе и июне — мужские.
© AFP 2018 / Miguel MedinaПодавляющее большинство (более 80 процентов) участников Миланской недели — итальянские модельеры.
Подавляющее большинство (более 80 процентов) участников Миланской недели — итальянские модельеры.
© AFP 2018 / Marco BertorelloИтальянский спортивный бренд Fila еще раз доказал, что несочетаемых вещей не бывает.
Итальянский спортивный бренд Fila еще раз доказал, что несочетаемых вещей не бывает.
© AFP 2018 / Miguel MedinaВеронику Этро привлекают этнические мотивы, ее коллекция словно создана для путешествий.
Веронику Этро привлекают этнические мотивы, ее коллекция словно создана для путешествий.
© AFP 2018 / Marco BertorelloНа показе Moschino модель Джиджи Хадид вышла на подиум в эффектном свадебном платье.
На показе Moschino модель Джиджи Хадид вышла на подиум в эффектном свадебном платье.
© REUTERS / Stefano RellandiniНа показе Emporio Armani победил спортивный стиль: модели выходили на подиум как на морское побережье.
На показе Emporio Armani победил спортивный стиль: модели выходили на подиум как на морское побережье.
© AFP 2018 / Miguel MedinaДом Versace отметил в Милане 40-летие. Юбилейный показ получился торжественным и стильным.
Дом Versace отметил в Милане 40-летие. Юбилейный показ получился торжественным и стильным.
© AFP 2018 / Andreas SolaroВ нарядах Ermanno Scervino прослеживалось сочетание сложного и простого, мужского и женского.
В нарядах Ermanno Scervino прослеживалось сочетание сложного и простого, мужского и женского.
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