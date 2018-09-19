В Ставропольском крае проходит старейший в России фестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды — Жемчужина России". Полеты гигантских воздушных шаров — в фотоленте Ria.ru.
Мне бы в небо: фестиваль воздушных шаров на Ставрополье
12:5519.09.2018
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© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВ фестивале принимают более 20 экипажей из России и Польши.
В фестивале принимают более 20 экипажей из России и Польши.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкУчастникам предстоит совершить полеты среди гор и выполнить специальные упражнения, такие как "Погоня за зайцем" или "Петля Конюхова".
Участникам предстоит совершить полеты среди гор и выполнить специальные упражнения, такие как "Погоня за зайцем" или "Петля Конюхова".
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкКроме того, пилоты разыграют кубок по воздушному биатлону.
Кроме того, пилоты разыграют кубок по воздушному биатлону.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкГлавным призом фестиваля станет переходящий кубок "Икар".
Главным призом фестиваля станет переходящий кубок "Икар".
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкПилот-победитель получит также перстень воздухоплавателя и специальный Кубок Конюхова, названный так по имени известного путешественника.
Пилот-победитель получит также перстень воздухоплавателя и специальный Кубок Конюхова, названный так по имени известного путешественника.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкФестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России".
Фестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России".
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкСобытия фестиваля разворачиваются во всех городах Кавказских Минеральных Вод.
События фестиваля разворачиваются во всех городах Кавказских Минеральных Вод.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкОткрытие и закрытие фестиваля сопровождаются массовыми гуляньями.
Открытие и закрытие фестиваля сопровождаются массовыми гуляньями.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВпервые фестиваль провели в Железноводске в конце 1990-х годов.
Впервые фестиваль провели в Железноводске в конце 1990-х годов.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкС тех пор завоевал любовь зрителей и стал брендом Кавказских Минеральных Вод.
С тех пор завоевал любовь зрителей и стал брендом Кавказских Минеральных Вод.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкМногие отдыхающие приезжают в регион именно в дни фестиваля, чтобы увидеть полеты воздушных шаров.
Многие отдыхающие приезжают в регион именно в дни фестиваля, чтобы увидеть полеты воздушных шаров.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкФестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России".
Фестиваль воздухоплавания "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России".
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