Ураган "Флоренс": последствия удара стихии

Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу, сейчас его статус понижен до шторма. Последствия разгула стихии — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Steve HelberУраган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма.
© AP Photo / Steve Helber
Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма.
© REUTERS / Randall Hill Из-за приближающегося урагана были отменены почти 1,4 тысячи рейсов в аэропортах на юго-востоке США.
Из-за приближающегося урагана были отменены почти 1,4 тысячи рейсов в аэропортах на юго-востоке США.
© AP Photo / Chuck BurtonПрезидент США Дональд Трамп объявил режим ЧП в штате Виргиния в связи с приближением урагана "Флоренс".
© AP Photo / Chuck Burton
Президент США Дональд Трамп объявил режим ЧП в штате Виргиния в связи с приближением урагана "Флоренс".
© AFP 2018 / Logan CyrusВласти Северной и Южной Каролины объявили эвакуацию в береговой зоне с населением в миллион человек и протяженностью в несколько сотен километров.
Власти Северной и Южной Каролины объявили эвакуацию в береговой зоне с населением в миллион человек и протяженностью в несколько сотен километров.
© REUTERS / Jonathan Drake Из-за урагана НАТО скорректировала программу церемонии передачи полномочий командующего по трансформации, которая изначально планировалась на 13 сентября на борту авианосца.
Из-за урагана НАТО скорректировала программу церемонии передачи полномочий командующего по трансформации, которая изначально планировалась на 13 сентября на борту авианосца.
© AP Photo / Chris SewardЖертвами урагана стали 13 человек. Шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.
© AP Photo / Chris Seward
Жертвами урагана стали 13 человек. Шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.
© AFP 2018 / Alex EdelmanСейчас более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.
Сейчас более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света.
© AP Photo / Steve HelberЧисло домов в Северной Каролине, оставшихся без света из-за "Флоренс", превысило 300 тысяч, сообщило местная служба по чрезвычайным ситуациям.
© AP Photo / Steve Helber
Число домов в Северной Каролине, оставшихся без света из-за "Флоренс", превысило 300 тысяч, сообщило местная служба по чрезвычайным ситуациям.
© AP Photo / Chris SewardОднако шторм испугал далеко не всех. Полиция американского Уилмингтона сообщила об аресте пяти человек за ограбление универмага, находящегося в зоне действия шторма "Флоренс".
© AP Photo / Chris Seward
Однако шторм испугал далеко не всех. Полиция американского Уилмингтона сообщила об аресте пяти человек за ограбление универмага, находящегося в зоне действия шторма "Флоренс".
© REUTERS / Jonathan DrakeВ Северной Каролине сотрудникам телеканала WCTI пришлось покинуть здание редакции прямо во время прямого эфира.
В Северной Каролине сотрудникам телеканала WCTI пришлось покинуть здание редакции прямо во время прямого эфира.
© REUTERS / Jonathan DrakМетеоролог Донни Кокс вместе с коллегой Шейном Хинтоном какое-то время находились в кадре, но впоследствии покинуть здание пришлось и им. Позже представители телеканала заверили зрителей, что никто из сотрудников WCTI не пострадал.
Метеоролог Донни Кокс вместе с коллегой Шейном Хинтоном какое-то время находились в кадре, но впоследствии покинуть здание пришлось и им. Позже представители телеканала заверили зрителей, что никто из сотрудников WCTI не пострадал.
© AFP 2018 / Alex EdelmanСиноптики называют "Флоренс" одним из наиболее опасных ураганов, так как он может вызвать наводнения.
Синоптики называют "Флоренс" одним из наиболее опасных ураганов, так как он может вызвать наводнения.
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Первая фотка - удачно припарковал )))
11:31
16.09.2018
0
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