РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Владимир Путин на маневрах "Восток-2018"

Сюжет:
Учения "Восток-2018"
0350
Владимир Путин на полевом смотре войск забайкальского полигона Цугол. 13 сентября 2018
Парад участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол
Владимир Путин во время полевого смотра войск после окончания основного этапа военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018
Парад участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин с юнармейцами на полевом смотре войск на забайкальском полигоне Цугол после окончания основного этапа военных маневров вооруженных сил Восток-2018
Владимир Путин на параде участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018
Парад участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на полевом смотре войск на забайкальском полигоне Цугол после окончания основного этапа военных маневров вооруженных сил Восток-2018
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин во время осмотра полевой кухни на полигоне Цугол в Забайкальском крае
Основной этап военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018 на полигоне Цугол в Забайкальском крае
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин выступает на параде участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом военных маневров российских, монгольских и китайских вооруженных сил Восток-2018 с командного пункта на полигоне Цугол в Забайкальском крае
Основной этап военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018 на полигоне Цугол в Забайкальском крае
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом военных маневров российских, монгольских и китайских вооруженных сил Восток-2018
Истребители во время основного этапа военных маневров вооруженных сил Восток-2018 на полигоне Цугол в Забайкальском крае
Военная техника на забайкальском полигоне Цугол, где проходит основной этап военных маневров Восток-2018
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Забайкальский край
Основной этап военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018 на полигоне Цугол в Забайкальском крае
Ударный вертолет Z-19 армии КНР на забайкальском полигоне Цугол, где проходит основной этап военных маневров Восток-2018
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин с юнармейцами во время посещения забайкальского полигона Цугол, где проходит основной этап военных маневров вооруженных сил Восток-2018
Владимир Путин выступает на параде участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ Забайкалье завершилась основная фаза маневров "Восток-2018".Владимир Путин на полевом смотре войск забайкальского полигона Цугол. 13 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
В Забайкалье завершилась основная фаза маневров "Восток-2018".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВоеннослужащие отразили наступление, отработали переход подразделений в атаку и завершение разгрома главных сил "противника".Парад участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Военнослужащие отразили наступление, отработали переход подразделений в атаку и завершение разгрома главных сил "противника".
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин посмотрел, как проходят учения, а затем отправился на смотр войск.Владимир Путин во время полевого смотра войск после окончания основного этапа военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин посмотрел, как проходят учения, а затем отправился на смотр войск.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанк"Наши армия и флот впервые проходят столь сложный и масштабный экзамен", — сказал президент.Парад участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
"Наши армия и флот впервые проходят столь сложный и масштабный экзамен", — сказал президент.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлава государства отметил, что активный этап учений прошел на высоком уровне.Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин с юнармейцами на полевом смотре войск на забайкальском полигоне Цугол после окончания основного этапа военных маневров вооруженных сил Восток-2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Глава государства отметил, что активный этап учений прошел на высоком уровне.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВсе части и соединения выполнили поставленные задачи и продемонстрировали воинское мастерство.Владимир Путин на параде участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Все части и соединения выполнили поставленные задачи и продемонстрировали воинское мастерство.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВерховный главнокомандующий поблагодарил участников маневров "за добросовестную службу, за профессионализм и выучку".Парад участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Верховный главнокомандующий поблагодарил участников маневров "за добросовестную службу, за профессионализм и выучку".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкУчения показали, что российская армия может противостоять серьезным угрозам, заявил Владимир Путин.Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на полевом смотре войск на забайкальском полигоне Цугол после окончания основного этапа военных маневров вооруженных сил Восток-2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Учения показали, что российская армия может противостоять серьезным угрозам, заявил Владимир Путин.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин полигоне "Цугол".Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин во время осмотра полевой кухни на полигоне Цугол в Забайкальском крае
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин полигоне "Цугол".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин поблагодарил военнослужащих Китая и Монголии, которые участвовали в маневрах.Основной этап военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018 на полигоне Цугол в Забайкальском крае
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин поблагодарил военнослужащих Китая и Монголии, которые участвовали в маневрах.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанк"У нашего боевого братства давние и прочные традиции", — сказал Путин.Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин выступает на параде участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
"У нашего боевого братства давние и прочные традиции", — сказал Путин.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин подчеркнул, что войска России, Китая и Монголии выполняют общую задачу — обеспечивают безопасность на евразийском пространстве.Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом военных маневров российских, монгольских и китайских вооруженных сил Восток-2018 с командного пункта на полигоне Цугол в Забайкальском крае
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин подчеркнул, что войска России, Китая и Монголии выполняют общую задачу — обеспечивают безопасность на евразийском пространстве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкРоссия продолжит развивать международное военное сотрудничество, отметил президент.Основной этап военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018 на полигоне Цугол в Забайкальском крае
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Россия продолжит развивать международное военное сотрудничество, отметил президент.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин наблюдает за ходом учений "Восток-2018".Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом военных маневров российских, монгольских и китайских вооруженных сил Восток-2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин наблюдает за ходом учений "Восток-2018".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкУчения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана.Истребители во время основного этапа военных маневров вооруженных сил Восток-2018 на полигоне Цугол в Забайкальском крае
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкРуководит учениями министр обороны Сергея Шойгу.Военная техника на забайкальском полигоне Цугол, где проходит основной этап военных маневров Восток-2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Руководит учениями министр обороны Сергея Шойгу.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкОтрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности России.Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Забайкальский край
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности России.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ маневрах участвуют около 300 тысяч российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.Основной этап военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018 на полигоне Цугол в Забайкальском крае
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
В маневрах участвуют около 300 тысяч российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭти учения — самые масштабные за последние 37 лет.Ударный вертолет Z-19 армии КНР на забайкальском полигоне Цугол, где проходит основной этап военных маневров Восток-2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Эти учения — самые масштабные за последние 37 лет.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа маневрах присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран.Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин с юнармейцами во время посещения забайкальского полигона Цугол, где проходит основной этап военных маневров вооруженных сил Восток-2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
На маневрах присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин выступает на параде участников маневров "Восток-2018".Владимир Путин выступает на параде участников военных маневров Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин выступает на параде участников маневров "Восток-2018".
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на полевом смотре войск на забайкальском полигоне Цугол после окончания основного этапа военных маневров вооруженных сил Восток-2018Владимир Путин на маневрах "Восток-2018"15:4013.09.2018
Презентация новых смартфонов Apple iPhone XS, iPhone XS Max. 12 сентября 2018 годаТе же, но другие: новые смартфоны Apple12:1013.09.2018
Девушки у павильона Камчатка на площадке Восточного экономического форума во ВладивостокеВосточный экономический форум. День третий10:5213.09.2018
Снег на автомобильной дороге Р-257 в районе Буйбинского перевала в Красноярской краеГотовь сани... Первый снег в Красноярском крае19:2012.09.2018
Священнослужители во время крестного хода в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. 12 сентября 2018Крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского17:4412.09.2018
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева) и генеральный директор компании Биокад Дмитрий МорозовБезграничные возможности: итоги второго дня Восточного экономического форума17:2012.09.2018
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Южной Кореи Ли Нак Ёном на полях IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове РусскийВосточный экономический форум. День второй11:4012.09.2018
Фронт ледника Эсмарк. Постоянное откалывание льда сопровождается громким гуломШпицберген очень быстро теплеет08:0012.09.2018
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си ЦзиньпинРоссийско-китайский день на IV Восточном экономическом форуме16:3011.09.2018
Игрок ФК Зенит Артём ДзюбаДзюба и другие. Люди года по версии GQ13:0511.09.2018
Все фотоленты

Президент России Владимир Путин посетил полигон Цугол в Забайкалье и понаблюдал за учениями "Восток-2018". Самые масштабные более чем за 30 лет военные маневры – в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена