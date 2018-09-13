Владимир Путин на маневрах "Восток-2018"

Президент России Владимир Путин посетил полигон Цугол в Забайкалье и понаблюдал за учениями "Восток-2018". Самые масштабные более чем за 30 лет военные маневры – в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ Забайкалье завершилась основная фаза маневров "Восток-2018".
В Забайкалье завершилась основная фаза маневров "Восток-2018".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВоеннослужащие отразили наступление, отработали переход подразделений в атаку и завершение разгрома главных сил "противника".
Военнослужащие отразили наступление, отработали переход подразделений в атаку и завершение разгрома главных сил "противника".
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин посмотрел, как проходят учения, а затем отправился на смотр войск.
Владимир Путин посмотрел, как проходят учения, а затем отправился на смотр войск.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанк"Наши армия и флот впервые проходят столь сложный и масштабный экзамен", — сказал президент.
"Наши армия и флот впервые проходят столь сложный и масштабный экзамен", — сказал президент.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГлава государства отметил, что активный этап учений прошел на высоком уровне.
Глава государства отметил, что активный этап учений прошел на высоком уровне.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВсе части и соединения выполнили поставленные задачи и продемонстрировали воинское мастерство.
Все части и соединения выполнили поставленные задачи и продемонстрировали воинское мастерство.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВерховный главнокомандующий поблагодарил участников маневров "за добросовестную службу, за профессионализм и выучку".
Верховный главнокомандующий поблагодарил участников маневров "за добросовестную службу, за профессионализм и выучку".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкУчения показали, что российская армия может противостоять серьезным угрозам, заявил Владимир Путин.
Учения показали, что российская армия может противостоять серьезным угрозам, заявил Владимир Путин.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин поблагодарил военнослужащих Китая и Монголии, которые участвовали в маневрах.
Владимир Путин поблагодарил военнослужащих Китая и Монголии, которые участвовали в маневрах.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанк"У нашего боевого братства давние и прочные традиции", — сказал Путин.
"У нашего боевого братства давние и прочные традиции", — сказал Путин.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин подчеркнул, что войска России, Китая и Монголии выполняют общую задачу — обеспечивают безопасность на евразийском пространстве.
Владимир Путин подчеркнул, что войска России, Китая и Монголии выполняют общую задачу — обеспечивают безопасность на евразийском пространстве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкРоссия продолжит развивать международное военное сотрудничество, отметил президент.
Россия продолжит развивать международное военное сотрудничество, отметил президент.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин наблюдает за ходом учений "Восток-2018".
Владимир Путин наблюдает за ходом учений "Восток-2018".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкУчения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана.
Учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкРуководит учениями министр обороны Сергея Шойгу.
Руководит учениями министр обороны Сергея Шойгу.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкОтрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности России.
Отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности России.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ маневрах участвуют около 300 тысяч российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
В маневрах участвуют около 300 тысяч российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа маневрах присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран.
На маневрах присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин выступает на параде участников маневров "Восток-2018".
Владимир Путин выступает на параде участников маневров "Восток-2018".
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