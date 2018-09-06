На кинофестивале в Венеции не меньшее внимание, чем премьеры картин, приковывают к себе наряды звезд. Образы актрис и моделей — в фотоленте Ria.ru.
Лучшие платья Венецианского кинофестиваля
16:3006.09.2018
(обновлено: 16:41 06.09.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянская телеведущая Мелисса Сатта в черном полупрозрачном платье со шлейфом и перьями смотрелась на красной дорожке как редкая птица.
Итальянская телеведущая Мелисса Сатта в черном полупрозрачном платье со шлейфом и перьями смотрелась на красной дорожке как редкая птица.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТоп-модель Мадалина Генеа на премьере "Суспирии" предстала перед фотографами в белоснежном платье с разрезами.
Топ-модель Мадалина Генеа на премьере "Суспирии" предстала перед фотографами в белоснежном платье с разрезами.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЭмма Стоун на премьере фильма "Фаворитка" блистала в нежном пудровом платье, расшитом блестками.
Эмма Стоун на премьере фильма "Фаворитка" блистала в нежном пудровом платье, расшитом блестками.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВенгерская топ-модель Барбара Палвин в кружевном платье Джорджио Армани с глубоким декольте.
Венгерская топ-модель Барбара Палвин в кружевном платье Джорджио Армани с глубоким декольте.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБразильская модель Изабель Гулар появилась на премьере "Рима" в облегающем серебристом платье экстремальной длины.
Бразильская модель Изабель Гулар появилась на премьере "Рима" в облегающем серебристом платье экстремальной длины.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФотомодель Бьянка Балти на премьере картины "Братья Систерс" привлекла к себе внимание эффектным нарядом с многослойной юбкой.
Фотомодель Бьянка Балти на премьере картины "Братья Систерс" привлекла к себе внимание эффектным нарядом с многослойной юбкой.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНатали Портман пришла на премьеру фильма "Голос люкс", где сыграла главную роль, в роскошном золотом платье Gucci.
Натали Портман пришла на премьеру фильма "Голос люкс", где сыграла главную роль, в роскошном золотом платье Gucci.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая Хофит Голан на премьере фильма "Суспирия".
Телеведущая Хофит Голан на премьере фильма "Суспирия".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Элеонора Белькамино на премьере фильма "Братья Систерс".
Актриса Элеонора Белькамино на премьере фильма "Братья Систерс".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКейт Бланшетт появлялась на мероприятиях фестиваля в эффектных нарядах Армани.
Кейт Бланшетт появлялась на мероприятиях фестиваля в эффектных нарядах Армани.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель Оливия Гама на премьере фильма Луки Гуаданьино "Суспирия".
Модель Оливия Гама на премьере фильма Луки Гуаданьино "Суспирия".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаоми Уоттс на премьере "Суспирии" блистала в платье Dior.
Наоми Уоттс на премьере "Суспирии" блистала в платье Dior.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБлогер Патрисия Манфилд позировала перед камерами в длинном платье с открытой спиной.
Блогер Патрисия Манфилд позировала перед камерами в длинном платье с открытой спиной.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель и дизайнер Ана Мойя Кальцадо покорила фотографов платьем с глубоким декольте.
Модель и дизайнер Ана Мойя Кальцадо покорила фотографов платьем с глубоким декольте.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГости на красной дорожке премьеры фильма "Ван Гог. На пороге вечности".
Гости на красной дорожке премьеры фильма "Ван Гог. На пороге вечности".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Бруна Маркезини выбрала блестящее платье со смелым разрезом.
Актриса Бруна Маркезини выбрала блестящее платье со смелым разрезом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаряд Тильды Суинтон на премьере "Суспирии" оказался одним из самых ярких.
Наряд Тильды Суинтон на премьере "Суспирии" оказался одним из самых ярких.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Патриция Контрерас в платье на красной дорожке.
Актриса Патриция Контрерас в платье на красной дорожке.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМартина Гусман и Беренис Бежо на премьере драмы "Тишина".
Мартина Гусман и Беренис Бежо на премьере драмы "Тишина".
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