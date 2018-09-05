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Высокое собрание: выставка икон из коллекции Григория Лепса

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Посетители на выставке «Предивное художество: иконы из собрания Григория Лепса»
Певец Григорий Лепс на открытии выставки «Предивное художество: иконы из собрания Григория Лепса»
Выставка «Предивное художество: иконы из собрания Григория Лепса»
Посетительница на выставке «Предивное художество: иконы из собрания Григория Лепса»
Посетители на выставке «Предивное художество: иконы из собрания Григория Лепса»
Посетительница на выставке «Предивное художество: иконы из собрания Григория Лепса»
Певец Григорий Лепс на открытии выставки «Предивное художество: иконы из собрания Григория Лепса»
Посетительница на выставке «Предивное художество: иконы из собрания Григория Лепса»
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВыставка работает в Государственном историческом музее.Посетители на выставке «Предивное художество: иконы из собрания Григория Лепса»
© РИА Новости / Нина Зотина
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Выставка работает в Государственном историческом музее.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПевец Григорий Лепс на открытии экспозиции.Певец Григорий Лепс на открытии выставки «Предивное художество: иконы из собрания Григория Лепса»
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певец Григорий Лепс на открытии экспозиции.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЗдесь собраны редкие памятники иконописи и графики XVI — начала XX веков: работы мастеров Оружейной палаты, старообрядческих мастеров Поморья, Москвы, Романово-Борисоглебска, Поволжья, Прибалтики, иконописцев Мстеры и Палеха.Выставка «Предивное художество: иконы из собрания Григория Лепса»
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Здесь собраны редкие памятники иконописи и графики XVI — начала XX веков: работы мастеров Оружейной палаты, старообрядческих мастеров Поморья, Москвы, Романово-Борисоглебска, Поволжья, Прибалтики, иконописцев Мстеры и Палеха.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкДо сих пор коллекция не выставлялась.Посетительница на выставке «Предивное художество: иконы из собрания Григория Лепса»
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
До сих пор коллекция не выставлялась.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкВ 2012 году вышел каталог собрания икон Лепса, коллекция вошла в постоянный научный оборот.Посетители на выставке «Предивное художество: иконы из собрания Григория Лепса»
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
В 2012 году вышел каталог собрания икон Лепса, коллекция вошла в постоянный научный оборот.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкГригорий Лепс собирал иконы более 20 лет.Посетительница на выставке «Предивное художество: иконы из собрания Григория Лепса»
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Григорий Лепс собирал иконы более 20 лет.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСтоимость коллекции, по словам певца, составляет от 25 до 35 миллионов долларов.Певец Григорий Лепс на открытии выставки «Предивное художество: иконы из собрания Григория Лепса»
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Стоимость коллекции, по словам певца, составляет от 25 до 35 миллионов долларов.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПосетить выставку можно до шестого ноября.Посетительница на выставке «Предивное художество: иконы из собрания Григория Лепса»
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Посетить выставку можно до шестого ноября.
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В Москве открылась выставка икон из собрания певца Григория Лепса. Коллекция до сих пор не была известна широкой публике. Редкие экспонаты – в фотоленте Ria.ru.

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