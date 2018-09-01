В Москве в эти дни проходит Международный автомобильный салон — место встречи производителей, конструкторов, дилеров и автолюбителей. Но выставка привлекает внимание не только этим. Традиционно здесь можно увидеть самых красивых девушек. Модели на стендах ведущих концернов — в фотоленте Ria.ru.
Девушки Московского автосалона
11:0001.09.2018
(обновлено: 11:04 01.09.2018)
048640
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗдесь всегда проходят самые ожидаемые автомобильные премьеры.
Здесь всегда проходят самые ожидаемые автомобильные премьеры.
© РИА Новости / Илья ПиталевКроме АвтоВАЗа, свои новинки здесь демонстрируют Renault, Kia, Hyundai, Geely, GAC, Haval, Lifan, JAC и Volkswagen.
Кроме АвтоВАЗа, свои новинки здесь демонстрируют Renault, Kia, Hyundai, Geely, GAC, Haval, Lifan, JAC и Volkswagen.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавные премьеры автосалона — обновленная линейка Lada Granta, кроссовер Renault Arkana, новый внедорожник Hyundai Santa Fe и отечественный люкс-бренд Aurus.
Главные премьеры автосалона — обновленная линейка Lada Granta, кроссовер Renault Arkana, новый внедорожник Hyundai Santa Fe и отечественный люкс-бренд Aurus.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКитайская компания Lifan привезла модели, которые еще только будут продаваться в России, но уже пользуются высоким спросом в других странах.
Китайская компания Lifan привезла модели, которые еще только будут продаваться в России, но уже пользуются высоким спросом в других странах.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКрупный китайский автомобильный бренд GAC Motor — новичок Московского автосалона.
Крупный китайский автомобильный бренд GAC Motor — новичок Московского автосалона.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд компании "Авторос" на Московском международном автомобильном салоне.
Стенд компании "Авторос" на Московском международном автомобильном салоне.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКорейский концерн Hyundai привез не только обновленный внедорожник Santa Fe и рестайлинговый кроссовер Tucson, но и электромобиль, который пока не будут продавать в России.
Корейский концерн Hyundai привез не только обновленный внедорожник Santa Fe и рестайлинговый кроссовер Tucson, но и электромобиль, который пока не будут продавать в России.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКомпания Kia представила третье поколение Ceed, продажи которого стартовали в день открытия автосалона, третье поколение седана Cerato и обновленный кроссовер Sportage.
Компания Kia представила третье поколение Ceed, продажи которого стартовали в день открытия автосалона, третье поколение седана Cerato и обновленный кроссовер Sportage.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОдной из самых ярких событий автосалона стала презентация российских люксовых автомобилей Aurus, созданных на основе проекта машин для первых лиц государства "Кортеж".
Одной из самых ярких событий автосалона стала презентация российских люксовых автомобилей Aurus, созданных на основе проекта машин для первых лиц государства "Кортеж".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетить Московский автосалон можно до девятого сентября.
Посетить Московский автосалон можно до девятого сентября.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМосковский автосалон проводится раз в два года, по четным годам.
Московский автосалон проводится раз в два года, по четным годам.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ 2016 году мероприятие посетили около полумиллиона человек.
В 2016 году мероприятие посетили около полумиллиона человек.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+