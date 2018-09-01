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Девушки Московского автосалона

(обновлено: 11:04 01.09.2018)
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Модель на стенде компании Pandora на Московском международном автомобильном салоне 2018
Модель на стенде АвтоВАЗа на Московском международном автомобильном салоне 2018
Модели на стенде компании АвтоВАЗ на Московском международном автомобильном салоне 2018
Модель на стенде компании KIA на Московском международном автомобильном салоне 2018
Модели на стенде компании GAC на Московском международном автомобильном салоне 2018
Модели на стенде китайской компании Lifan на Московском международном автомобильном салоне 2018
Модель на стенде компании GAC на Московском международном автомобильном салоне 2018
Модели на стенде компании Авторос на Московском международном автомобильном салоне 2018
Модель на стенде компании KIA на Московском международном автомобильном салоне 2018
Модель на стенде компании KIA на Московском международном автомобильном салоне 2018
Модель на стенде компании Aurus на Московском международном автомобильном салоне 2018
Модель на стенде компании Lifan на Московском международном автомобильном салоне 2018
Модели на стенде компании Lifan на Московском международном автомобильном салоне 2018
Девушки у нового автомобиля KIA cee'd sw на Московском международном автомобильном салоне 2018
Модель на стенде компании Lifan на Московском международном автомобильном салоне 2018
Модель на стенде компании KIA на Московском международном автомобильном салоне 2018
Модель на стенде Lifan на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМосковский салон — главное автошоу в России.Модель на стенде компании Pandora на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Московский салон — главное автошоу в России.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗдесь всегда проходят самые ожидаемые автомобильные премьеры.Модель на стенде АвтоВАЗа на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Здесь всегда проходят самые ожидаемые автомобильные премьеры.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкХедлайнер Московского автосалона — АвтоВАЗ.Модели на стенде компании АвтоВАЗ на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Хедлайнер Московского автосалона — АвтоВАЗ.
© РИА Новости / Илья ПиталевКроме АвтоВАЗа, свои новинки здесь демонстрируют Renault, Kia, Hyundai, Geely, GAC, Haval, Lifan, JAC и Volkswagen.Модель на стенде компании KIA на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Кроме АвтоВАЗа, свои новинки здесь демонстрируют Renault, Kia, Hyundai, Geely, GAC, Haval, Lifan, JAC и Volkswagen.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГлавные премьеры автосалона — обновленная линейка Lada Granta, кроссовер Renault Arkana, новый внедорожник Hyundai Santa Fe и отечественный люкс-бренд Aurus.Модели на стенде компании GAC на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Главные премьеры автосалона — обновленная линейка Lada Granta, кроссовер Renault Arkana, новый внедорожник Hyundai Santa Fe и отечественный люкс-бренд Aurus.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКитайская компания Lifan привезла модели, которые еще только будут продаваться в России, но уже пользуются высоким спросом в других странах.Модели на стенде китайской компании Lifan на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Китайская компания Lifan привезла модели, которые еще только будут продаваться в России, но уже пользуются высоким спросом в других странах.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКрупный китайский автомобильный бренд GAC Motor — новичок Московского автосалона.Модель на стенде компании GAC на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Крупный китайский автомобильный бренд GAC Motor — новичок Московского автосалона.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд компании "Авторос" на Московском международном автомобильном салоне.Модели на стенде компании Авторос на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Авторос" на Московском международном автомобильном салоне.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкКорейский концерн Hyundai привез не только обновленный внедорожник Santa Fe и рестайлинговый кроссовер Tucson, но и электромобиль, который пока не будут продавать в России.Модель на стенде компании KIA на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Корейский концерн Hyundai привез не только обновленный внедорожник Santa Fe и рестайлинговый кроссовер Tucson, но и электромобиль, который пока не будут продавать в России.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКомпания Kia представила третье поколение Ceed, продажи которого стартовали в день открытия автосалона, третье поколение седана Cerato и обновленный кроссовер Sportage.Модель на стенде компании KIA на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Компания Kia представила третье поколение Ceed, продажи которого стартовали в день открытия автосалона, третье поколение седана Cerato и обновленный кроссовер Sportage.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОдной из самых ярких событий автосалона стала презентация российских люксовых автомобилей Aurus, созданных на основе проекта машин для первых лиц государства "Кортеж".Модель на стенде компании Aurus на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Одной из самых ярких событий автосалона стала презентация российских люксовых автомобилей Aurus, созданных на основе проекта машин для первых лиц государства "Кортеж".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосетить Московский автосалон можно до девятого сентября.Модель на стенде компании Lifan на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посетить Московский автосалон можно до девятого сентября.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВыставка проходит в экспоцентре "Крокус-Экспо".Модели на стенде компании Lifan на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Выставка проходит в экспоцентре "Крокус-Экспо".
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДевушки у нового автомобиля KIA cee'd.Девушки у нового автомобиля KIA cee'd sw на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Девушки у нового автомобиля KIA cee'd.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМосковский автосалон проводится раз в два года, по четным годам.Модель на стенде компании Lifan на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Московский автосалон проводится раз в два года, по четным годам.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ 2016 году мероприятие посетили около полумиллиона человек.Модель на стенде компании KIA на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В 2016 году мероприятие посетили около полумиллиона человек.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкМодель на стенде Lifan.Модель на стенде Lifan на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Модель на стенде Lifan.
Модели на стенде компании Авторос на Московском международном автомобильном салоне 2018Девушки Московского автосалона11:0001.09.2018
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В Москве в эти дни проходит Международный автомобильный салон —  место встречи производителей, конструкторов, дилеров и автолюбителей. Но выставка привлекает внимание не только этим. Традиционно здесь можно увидеть самых красивых девушек. Модели на стендах ведущих концернов — в фотоленте Ria.ru.

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