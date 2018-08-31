В результате взрыва в Донецке убит Александр Захарченко. Каким запомнился глава Донецкой народной республики — в фотоленте Ria.ru
"Он все время ходил по острию ножа". Глава ДНР Александр Захарченко
20:4031.08.2018
(обновлено: 20:46 31.08.2018)
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© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкВ пятницу, 31 августа, в ресторане неподалеку от резиденции главы ДНР Александра Захарченко прогремел взрыв.
В пятницу, 31 августа, в ресторане неподалеку от резиденции главы ДНР Александра Захарченко прогремел взрыв.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИсточник в правительстве республики рассказал, что глава ДНР скончался тяжелого ранения в голову.
Источник в правительстве республики рассказал, что глава ДНР скончался тяжелого ранения в голову.
© РИА Новости / Александр ЧаленкоПерейти в фотобанкСоветник Захарченко Александр Казаков в беседе с РИА Новости заявил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее.
Советник Захарченко Александр Казаков в беседе с РИА Новости заявил, что взрывное устройство было заложено в ресторане заранее.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк"Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе", — отреагировал на случившееся российский МИД.
"Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе", — отреагировал на случившееся российский МИД.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкПолитологи считают, что убийство главы ДНР направлено на дестабилизацию ситуации в Донбассе.
Политологи считают, что убийство главы ДНР направлено на дестабилизацию ситуации в Донбассе.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанк"Он ходил по острию ножа все это время, поскольку против него выступали экстремистские силы Украины, и вот они добились своего", — считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
"Он ходил по острию ножа все это время, поскольку против него выступали экстремистские силы Украины, и вот они добились своего", — считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВо время протестов на юго-востоке Украины в 2014 году участвовал в штурме здания Донецкой областной администрации.
Во время протестов на юго-востоке Украины в 2014 году участвовал в штурме здания Донецкой областной администрации.
© РИА Новости / Михаил ПархоменкоПерейти в фотобанкВ мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка.
В мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПозже стал заместителем министра внутренних дел Донецкой народной республики, а затем премьер-министром ДНР.
Позже стал заместителем министра внутренних дел Донецкой народной республики, а затем премьер-министром ДНР.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкВ ноябре 2014 года Александра Захарченко избрали главой ДНР.
В ноябре 2014 года Александра Захарченко избрали главой ДНР.
© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкАлександр Захарченко на мероприятиях в честь Дня Республики в Донецке.
Александр Захарченко на мероприятиях в честь Дня Республики в Донецке.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкНа Захарченко неоднократно покушались. В мае 2017 года на трассе, по которой ехал его кортеж, прогремел взрыв. А в августе 2016 года возле дома, где жил глава ДНР, обезвредили бомбу. Были пресечены и другие попытки терактов.
На Захарченко неоднократно покушались. В мае 2017 года на трассе, по которой ехал его кортеж, прогремел взрыв. А в августе 2016 года возле дома, где жил глава ДНР, обезвредили бомбу. Были пресечены и другие попытки терактов.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАлександр Захарченко во время посещения лицея в Горловке, который сильно пострадал во время обстрелов и был открыт после ремонта.
Александр Захарченко во время посещения лицея в Горловке, который сильно пострадал во время обстрелов и был открыт после ремонта.
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