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Золото, которое ждали. Мировая премьера автомобиля Aurus

(обновлено: 17:19 29.08.2018)
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Презентация автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
Автомобиль Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
Генеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард на Московском международном автомобильном салоне 2018
Автомобиль Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
Журналисты на презентации автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
Автомобиль Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
Презентация автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
Салон автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
Журналисты на презентации автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
Журналисты на презентации автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкАвтомобили Aurus созданы на основе машин для первых лиц государства "Кортеж".Презентация автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобили Aurus созданы на основе машин для первых лиц государства "Кортеж".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ проекте — лимузин, седан и минивэн.Автомобиль Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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В проекте — лимузин, седан и минивэн.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПомимо премиальных машин, разрабатывается внедорожник среднего сегмента.Генеральный директор компании Aurus Хильгерт Франц Герхард на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Помимо премиальных машин, разрабатывается внедорожник среднего сегмента.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАвтомобили Aurus могут быть выполнены в любом цвете, все зависит от желания заказчика.Автомобиль Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобили Aurus могут быть выполнены в любом цвете, все зависит от желания заказчика.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкAurus появятся в продаже с 2019 года.Журналисты на презентации автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Aurus появятся в продаже с 2019 года.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкБренд станет глобальным, машины будут продавать по всему миру.Автомобиль Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Бренд станет глобальным, машины будут продавать по всему миру.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПервыми импортерами Aurus станут страны Ближнего Востока.Презентация автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Первыми импортерами Aurus станут страны Ближнего Востока.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНазвание автомобиля образовано сочетанием слов aurum (золото) и Russia.Салон автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Название автомобиля образовано сочетанием слов aurum (золото) и Russia.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМашины семейства "Кортеж" уже служат в гараже особого назначения ФСО и используются в поездках президента.Журналисты на презентации автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Машины семейства "Кортеж" уже служат в гараже особого назначения ФСО и используются в поездках президента.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПрезентация Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне.Журналисты на презентации автомобиля Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Презентация Aurus Senat на Московском международном автомобильном салоне.
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На Московском автосалоне показали новейший автомобиль класса "люкс" Aurus. Самый амбициозный проект отечественного автопрома — в фотоленте Ria.ru.

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