В День государственного флага в нескольких российских городах впервые состоялся фестиваль красок триколора. Грандиозное шоу — в фотоленте Ria.ru.
Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
19:0022.08.2018
(обновлено: 19:55 22.08.2018)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкМероприятие проходило в Москве, Казани и Новороссийске.
Мероприятие проходило в Москве, Казани и Новороссийске.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВолонтеры раздали гостям краски белого, синего и красного цветов.
Волонтеры раздали гостям краски белого, синего и красного цветов.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВ определенный момент участники одновременно подбрасывали краски в воздух.
В определенный момент участники одновременно подбрасывали краски в воздух.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкВ парках организовали интерактивные программы, где можно было узнать историю государственного флага.
В парках организовали интерактивные программы, где можно было узнать историю государственного флага.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПеред зрителями выступили местные артисты и приглашенные звезды.
Перед зрителями выступили местные артисты и приглашенные звезды.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкПо словам организаторов, этим красочным шоу они хотели продемонстрировать важность государственных символов и единение граждан.
По словам организаторов, этим красочным шоу они хотели продемонстрировать важность государственных символов и единение граждан.
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкОрганизаторы считают фестиваль лучшим способом отметить День флага.
Организаторы считают фестиваль лучшим способом отметить День флага.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДень государственного флага отмечают в России 22 августа.
День государственного флага отмечают в России 22 августа.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВ этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление о национальном флаге Российской Федерации.
В этот день в 1991 году Верховный Совет РСФСР принял постановление о национальном флаге Российской Федерации.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастники фестиваля триколора в парке аттракционов "Кырлай" в Казани.
Участники фестиваля триколора в парке аттракционов "Кырлай" в Казани.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастники фестиваля триколора в парке аттракционов "Кырлай" в Казани.
Участники фестиваля триколора в парке аттракционов "Кырлай" в Казани.
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