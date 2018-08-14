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Кто сказал "мяу": международная выставка кошек в Москве

(обновлено: 14:51 14.08.2018)
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Кошка породы хайленд-фолд на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошка породы курильский бобтейл на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошка породы абиссинская на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошка породы скоттиш-фолд на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошка породы британская на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошки на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошка породы хайленд-страйт на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошка породы бенгальская на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошки породы корниш-рекс на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошка породы британская на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошка породы гималайская на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошка породы донской сфинкс на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошки породы британская на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошка породы мейн-кун на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошка породы американский керл на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошка породы невская маскарадная на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошка породы гималайская на международной выставке Жемчужное шоу кошек
Кошка породы британская на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗаводчики привезли на "Жемчужное шоу кошек" редких и популярных кошек и котят.Кошка породы хайленд-фолд на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Заводчики привезли на "Жемчужное шоу кошек" редких и популярных кошек и котят.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКурильский бобтейл на международной выставке в Сокольниках.Кошка породы курильский бобтейл на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Курильский бобтейл на международной выставке в Сокольниках.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМен-кун, абиссинская, британская, бенгальская, персидская, скоттиш-фолд, корниш-рекс – всего было представлено более 20 пород.Кошка породы абиссинская на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Мен-кун, абиссинская, британская, бенгальская, персидская, скоттиш-фолд, корниш-рекс – всего было представлено более 20 пород.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКаждый день проводились шоу разных пород.Кошка породы скоттиш-фолд на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Каждый день проводились шоу разных пород.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБританские кошки сегодня очень популярны у заводчиков. По легенде, эти животные - потомки знаменитого Чеширского кота.Кошка породы британская на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Британские кошки сегодня очень популярны у заводчиков. По легенде, эти животные - потомки знаменитого Чеширского кота.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗрители могли не только полюбоваться кошками, но и купить их.Кошки на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Зрители могли не только полюбоваться кошками, но и купить их.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошки породы хайленд-страйт, или шотландские прямоухие длинношерстные, обладают завидной выдержкой и терпением. Они очень миролюбивы и крайне редко проявляют агрессию.Кошка породы хайленд-страйт на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошки породы хайленд-страйт, или шотландские прямоухие длинношерстные, обладают завидной выдержкой и терпением. Они очень миролюбивы и крайне редко проявляют агрессию.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБенгальские кошки отличаются от других тем, что дружат с собаками. Еще они любят купаться, а некоторые даже умеют плавать.Кошка породы бенгальская на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Бенгальские кошки отличаются от других тем, что дружат с собаками. Еще они любят купаться, а некоторые даже умеют плавать.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошки породы корниш-рекс – аристократы с утонченными чертами, добрые и умные животные. Они любят людей, привязываются к хозяину и не стремятся к независимости.Кошки породы корниш-рекс на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Кошки породы корниш-рекс – аристократы с утонченными чертами, добрые и умные животные. Они любят людей, привязываются к хозяину и не стремятся к независимости.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБританская кошка на международной выставке в Сокольниках.Кошка породы британская на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Британская кошка на международной выставке в Сокольниках.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкГималайская кошка – гибрид персидской. Эти ласковые голубоглазые животные обожают внимание и отличаются дружелюбием.Кошка породы гималайская на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Гималайская кошка – гибрид персидской. Эти ласковые голубоглазые животные обожают внимание и отличаются дружелюбием.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДонской сфинкс – одна из самых необычных кошек, у нее совсем нет шерсти. Эти кошки ласковы к людям, однако очень избирательно относятся к другим животным.Кошка породы донской сфинкс на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Донской сфинкс – одна из самых необычных кошек, у нее совсем нет шерсти. Эти кошки ласковы к людям, однако очень избирательно относятся к другим животным.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМеждународная выставка "Жемчужное шоу кошек" в Сокольниках.Кошки породы британская на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Международная выставка "Жемчужное шоу кошек" в Сокольниках.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМейн-куны – одни из самых крупных домашних кошек в мире. Они легко адаптируются к разным условиям, игривы, умны, любят быть с людьми, но при этом их нельзя назвать навязчивыми.Кошка породы мейн-кун на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Мейн-куны – одни из самых крупных домашних кошек в мире. Они легко адаптируются к разным условиям, игривы, умны, любят быть с людьми, но при этом их нельзя назвать навязчивыми.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошки породы американский керл с закрученными назад ушами появились на свет из-за случайной мутации. Заводчики не слишком охотно отпускают этих животных за пределы США, поэтому в других странах они встречаются редко.Кошка породы американский керл на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кошки породы американский керл с закрученными назад ушами появились на свет из-за случайной мутации. Заводчики не слишком охотно отпускают этих животных за пределы США, поэтому в других странах они встречаются редко.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНевская маскарадная кошка называется так из-за окраски, напоминающей маску. Этот подвид сибирской кошки разводят преимущественно в отечественных питомниках. Спокойная и уравновешенная, невская маскарадная прекрасно уживается в семье с детьми.Кошка породы невская маскарадная на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Невская маскарадная кошка называется так из-за окраски, напоминающей маску. Этот подвид сибирской кошки разводят преимущественно в отечественных питомниках. Спокойная и уравновешенная, невская маскарадная прекрасно уживается в семье с детьми.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкГималайская кошка на международной выставке в Москве.Кошка породы гималайская на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Гималайская кошка на международной выставке в Москве.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанк"Жемчужное шоу кошек" в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".Кошка породы британская на международной выставке Жемчужное шоу кошек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Жемчужное шоу кошек" в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".
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В столичном парке "Сокольники" состоялась юбилейное "Жемчужное шоу кошек", посвященное 30-летнему юбилею Всемирной федерации этих животных. Самые большие и маленькие кошки в мире – в фотоленте Ria.ru.

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