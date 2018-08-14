В столичном парке "Сокольники" состоялась юбилейное "Жемчужное шоу кошек", посвященное 30-летнему юбилею Всемирной федерации этих животных. Самые большие и маленькие кошки в мире – в фотоленте Ria.ru.
Кто сказал "мяу": международная выставка кошек в Москве
14:4514.08.2018
(обновлено: 14:51 14.08.2018)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗаводчики привезли на "Жемчужное шоу кошек" редких и популярных кошек и котят.
Заводчики привезли на "Жемчужное шоу кошек" редких и популярных кошек и котят.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКурильский бобтейл на международной выставке в Сокольниках.
Курильский бобтейл на международной выставке в Сокольниках.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМен-кун, абиссинская, британская, бенгальская, персидская, скоттиш-фолд, корниш-рекс – всего было представлено более 20 пород.
Мен-кун, абиссинская, британская, бенгальская, персидская, скоттиш-фолд, корниш-рекс – всего было представлено более 20 пород.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБританские кошки сегодня очень популярны у заводчиков. По легенде, эти животные - потомки знаменитого Чеширского кота.
Британские кошки сегодня очень популярны у заводчиков. По легенде, эти животные - потомки знаменитого Чеширского кота.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗрители могли не только полюбоваться кошками, но и купить их.
Зрители могли не только полюбоваться кошками, но и купить их.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошки породы хайленд-страйт, или шотландские прямоухие длинношерстные, обладают завидной выдержкой и терпением. Они очень миролюбивы и крайне редко проявляют агрессию.
Кошки породы хайленд-страйт, или шотландские прямоухие длинношерстные, обладают завидной выдержкой и терпением. Они очень миролюбивы и крайне редко проявляют агрессию.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБенгальские кошки отличаются от других тем, что дружат с собаками. Еще они любят купаться, а некоторые даже умеют плавать.
Бенгальские кошки отличаются от других тем, что дружат с собаками. Еще они любят купаться, а некоторые даже умеют плавать.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошки породы корниш-рекс – аристократы с утонченными чертами, добрые и умные животные. Они любят людей, привязываются к хозяину и не стремятся к независимости.
Кошки породы корниш-рекс – аристократы с утонченными чертами, добрые и умные животные. Они любят людей, привязываются к хозяину и не стремятся к независимости.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкБританская кошка на международной выставке в Сокольниках.
Британская кошка на международной выставке в Сокольниках.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкГималайская кошка – гибрид персидской. Эти ласковые голубоглазые животные обожают внимание и отличаются дружелюбием.
Гималайская кошка – гибрид персидской. Эти ласковые голубоглазые животные обожают внимание и отличаются дружелюбием.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкДонской сфинкс – одна из самых необычных кошек, у нее совсем нет шерсти. Эти кошки ласковы к людям, однако очень избирательно относятся к другим животным.
Донской сфинкс – одна из самых необычных кошек, у нее совсем нет шерсти. Эти кошки ласковы к людям, однако очень избирательно относятся к другим животным.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМеждународная выставка "Жемчужное шоу кошек" в Сокольниках.
Международная выставка "Жемчужное шоу кошек" в Сокольниках.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМейн-куны – одни из самых крупных домашних кошек в мире. Они легко адаптируются к разным условиям, игривы, умны, любят быть с людьми, но при этом их нельзя назвать навязчивыми.
Мейн-куны – одни из самых крупных домашних кошек в мире. Они легко адаптируются к разным условиям, игривы, умны, любят быть с людьми, но при этом их нельзя назвать навязчивыми.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкКошки породы американский керл с закрученными назад ушами появились на свет из-за случайной мутации. Заводчики не слишком охотно отпускают этих животных за пределы США, поэтому в других странах они встречаются редко.
Кошки породы американский керл с закрученными назад ушами появились на свет из-за случайной мутации. Заводчики не слишком охотно отпускают этих животных за пределы США, поэтому в других странах они встречаются редко.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНевская маскарадная кошка называется так из-за окраски, напоминающей маску. Этот подвид сибирской кошки разводят преимущественно в отечественных питомниках. Спокойная и уравновешенная, невская маскарадная прекрасно уживается в семье с детьми.
Невская маскарадная кошка называется так из-за окраски, напоминающей маску. Этот подвид сибирской кошки разводят преимущественно в отечественных питомниках. Спокойная и уравновешенная, невская маскарадная прекрасно уживается в семье с детьми.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкГималайская кошка на международной выставке в Москве.
Гималайская кошка на международной выставке в Москве.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанк"Жемчужное шоу кошек" в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".
"Жемчужное шоу кошек" в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".
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