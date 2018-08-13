РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Триумфальная победа российских военных в "Танковом биатлоне"

Сюжет:
АрМИ - 2018
(обновлено: 19:07 13.08.2018)
0110
Танк команды армии Белоруссии в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
Танк команды армии Казахстана в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
Военнослужащие команды армии Казахстана в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
Мальчик на финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
Танк команды армии Китая в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
Танк команды армии России в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
Зрители на финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
Танк команды армии России в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
Танк команды армии Казахстана в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
Танк команды армии Белоруссии в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
Истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи выступают на финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
Истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выступают на финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выступает на церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2018) на подмосковном полигоне Алабино
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручает Кубок абсолютным победителям Армейских международных игр (АрМИ-2018) – команде Вооруженных сил РФ на церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2018) на подмосковном полигоне Алабино
Салют на церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2018) на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ финале встретились команды России, Китая, Казахстана и Белоруссии.Танк команды армии Белоруссии в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В финале встретились команды России, Китая, Казахстана и Белоруссии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссийские танкисты преодолели дистанцию за час 29 минут 55 секунд.Танк команды армии Казахстана в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Российские танкисты преодолели дистанцию за час 29 минут 55 секунд.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТриумф сборной обеспечил экипаж под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана.Военнослужащие команды армии Казахстана в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Триумф сборной обеспечил экипаж под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие выигрывают "Танковый биатлон" шестой год подряд.Мальчик на финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Российские военнослужащие выигрывают "Танковый биатлон" шестой год подряд.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВторое место заняла сборная Китая.Танк команды армии Китая в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Второе место заняла сборная Китая.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТройку призеров замкнули танкисты из Белоруссии.Танк команды армии России в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Тройку призеров замкнули танкисты из Белоруссии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗрители на финале соревнований по танковому биатлону.Зрители на финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Зрители на финале соревнований по танковому биатлону.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Танковый биатлон — 2018" проходил с 28 июля по 11 августа в рамках IV Армейских международных игр.Танк команды армии России в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Танковый биатлон — 2018" проходил с 28 июля по 11 августа в рамках IV Армейских международных игр.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ 28 конкурсах участвовали 189 команд из 32 стран.Танк команды армии Казахстана в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В 28 конкурсах участвовали 189 команд из 32 стран.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ ходе Армейских международных игр было установлено более десяти рекордов.Танк команды армии Белоруссии в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В ходе Армейских международных игр было установлено более десяти рекордов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПеред гостями и участниками финального заезда "Танкового биатлона" выступили пилотажные группы Воздушно-космических сил.Истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи выступают на финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Перед гостями и участниками финального заезда "Танкового биатлона" выступили пилотажные группы Воздушно-космических сил.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Стрижи" показали высший пилотаж на МиГ-29, "Русские витязи" – на Су-30СМ.Истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выступают на финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Стрижи" показали высший пилотаж на МиГ-29, "Русские витязи" – на Су-30СМ.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМинистр обороны генерал армии Сергей Шойгу выступил на церемонии закрытия Армейских международных игр.Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выступает на церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2018) на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу выступил на церемонии закрытия Армейских международных игр.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСергей Шойгу вручил Кубок абсолютным победителям АрМИ-2018 – команде Вооруженных сил России. Глава Минобороны назвал игры праздником мужества, доблести и достоинства, праздником настоящих мужчин.Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручает Кубок абсолютным победителям Армейских международных игр (АрМИ-2018) – команде Вооруженных сил РФ на церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2018) на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сергей Шойгу вручил Кубок абсолютным победителям АрМИ-2018 – команде Вооруженных сил России. Глава Минобороны назвал игры праздником мужества, доблести и достоинства, праздником настоящих мужчин.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЦеремония завершилась 15-минутным салютом.Салют на церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2018) на подмосковном полигоне Алабино
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Церемония завершилась 15-минутным салютом.
Танк команды армии России в финале международных соревнований Танковый биатлон-2018 на подмосковном полигоне АлабиноТриумфальная победа российских военных в "Танковом биатлоне"18:5513.08.2018
Посетители на юбилейном пятом музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской областиМузыка и технологии на фестивале Alfa Future People16:3013.08.2018
Актриса Дженнифер ЛоуренсЗвездный день левши15:2013.08.2018
Участники военно-исторической реконструкции сражения русского войска с монголо-татарами, посвящённой 780-летию обороны города Козельска, на Баковом поле. 11 августа 2018Военно-историческая реконструкция, посвященная 780-летию обороны Козельска17:4611.08.2018
Люди на презентации Galaxy Unpacked в Нью-ЙоркеНовинка от Samsung: каким стал Galaxy Note 915:0710.08.2018
Старые автолюбители Volkswagen на пляже в южном ливанском городе Накура. 5 августа 2018 годаЛучшие фото недели: аномальная жара и огненный торнадо09:0010.08.2018
Показ Путешествие по России в рамках V Всероссийской ярмарки одеждыПодиумный показ "Путешествие по России"11:3108.08.2018
Празднование 91-летие образования Ленинградской области в Выборге"Ожившие гербы". Ленинградская область отметила 91 год со дня основания17:4206.08.2018
Зрители на закрытии фестиваля Нашествие в поселке Большое Завидово в Тверской областиРок под открытым небом. Каким было "Нашествие-2018"15:5506.08.2018
В последнюю субботу июля музыкальный марафон Программы Военные оркестры в парках принимал парк Красная Пресня"Гусарский марш" и "Цыганочка": военные оркестры в парках12:0906.08.2018
Все фотоленты

В Подмосковье завершились соревнования по танковому биатлону. Абсолютным победителем стала команда России. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена