В Подмосковье завершились соревнования по танковому биатлону. Абсолютным победителем стала команда России. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
Триумфальная победа российских военных в "Танковом биатлоне"
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18:5513.08.2018
(обновлено: 19:07 13.08.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ финале встретились команды России, Китая, Казахстана и Белоруссии.
В финале встретились команды России, Китая, Казахстана и Белоруссии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссийские танкисты преодолели дистанцию за час 29 минут 55 секунд.
Российские танкисты преодолели дистанцию за час 29 минут 55 секунд.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТриумф сборной обеспечил экипаж под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана.
Триумф сборной обеспечил экипаж под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Черноштана.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие выигрывают "Танковый биатлон" шестой год подряд.
Российские военнослужащие выигрывают "Танковый биатлон" шестой год подряд.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗрители на финале соревнований по танковому биатлону.
Зрители на финале соревнований по танковому биатлону.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Танковый биатлон — 2018" проходил с 28 июля по 11 августа в рамках IV Армейских международных игр.
"Танковый биатлон — 2018" проходил с 28 июля по 11 августа в рамках IV Армейских международных игр.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ ходе Армейских международных игр было установлено более десяти рекордов.
В ходе Армейских международных игр было установлено более десяти рекордов.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПеред гостями и участниками финального заезда "Танкового биатлона" выступили пилотажные группы Воздушно-космических сил.
Перед гостями и участниками финального заезда "Танкового биатлона" выступили пилотажные группы Воздушно-космических сил.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк"Стрижи" показали высший пилотаж на МиГ-29, "Русские витязи" – на Су-30СМ.
"Стрижи" показали высший пилотаж на МиГ-29, "Русские витязи" – на Су-30СМ.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМинистр обороны генерал армии Сергей Шойгу выступил на церемонии закрытия Армейских международных игр.
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу выступил на церемонии закрытия Армейских международных игр.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСергей Шойгу вручил Кубок абсолютным победителям АрМИ-2018 – команде Вооруженных сил России. Глава Минобороны назвал игры праздником мужества, доблести и достоинства, праздником настоящих мужчин.
Сергей Шойгу вручил Кубок абсолютным победителям АрМИ-2018 – команде Вооруженных сил России. Глава Минобороны назвал игры праздником мужества, доблести и достоинства, праздником настоящих мужчин.
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