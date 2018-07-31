В Калужской области провели тринадцатый фестиваль "Архстояние". По замыслу организаторов, он представлял собой единый спектакль из 18 действий, объединяющих музыкальную, перформативную, игровую и образовательную программы. РИА Новости выступил генеральным информационным партнером мероприятия.
"Архстояние-2018": трехдневный спектакль под открытым небом
14:5531.07.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевМеждународный фестиваль ландшафтных объектов и лэнд-арта "Архстояние" проходил 27-29 июля на территории арт-парка "Никола-Ленивец".
Международный фестиваль ландшафтных объектов и лэнд-арта "Архстояние" проходил 27-29 июля на территории арт-парка "Никола-Ленивец".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВсе события объединяла тема "Со-Здание". Участники исследовали повседневные действия и ритуалы, отражающие цикличность жизни.
Все события объединяла тема "Со-Здание". Участники исследовали повседневные действия и ритуалы, отражающие цикличность жизни.
© РИА Новости / Илья ПиталевЦентральным объектом стала "Вилла ПО-2" архитектора Александра Бродского. Она построена из найденных в округе типовых бетонных заборов.
Центральным объектом стала "Вилла ПО-2" архитектора Александра Бродского. Она построена из найденных в округе типовых бетонных заборов.
© РИА Новости / Илья ПиталевИнсталляция из палаток "Подслушанные истории" оживала всякий раз, когда к ней приближались люди. Из каждой палатки можно было услышать голоса – семейные споры, политические дебаты и детские страшилки. Вместе они складывались в своеобразный спектакль.
Инсталляция из палаток "Подслушанные истории" оживала всякий раз, когда к ней приближались люди. Из каждой палатки можно было услышать голоса – семейные споры, политические дебаты и детские страшилки. Вместе они складывались в своеобразный спектакль.
© РИА Новости / Илья ПиталевНе обошлось и без футбольной тематики. На фестивале организовали турнир по архифутболу, призванный переосмыслить самый массовый вид спорта.
Не обошлось и без футбольной тематики. На фестивале организовали турнир по архифутболу, призванный переосмыслить самый массовый вид спорта.
© РИА Новости / Илья ПиталевВ районе деревни Никола-Ленивец еще в конце 1980-х годов начали селиться художники, они же возвели здесь первые арт-объекты.
В районе деревни Никола-Ленивец еще в конце 1980-х годов начали селиться художники, они же возвели здесь первые арт-объекты.
© РИА Новости / Илья ПиталевЗа это время его участники создали более 100 арт-объектов, многие из которых стали частью ландшафта Никола-Ленивца.
За это время его участники создали более 100 арт-объектов, многие из которых стали частью ландшафта Никола-Ленивца.
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