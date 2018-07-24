От Тьеполо до Каналетто: венецианская живопись в Москве

"Мы соединили две коллекции, которые посвящены одной и той же теме, которые дополняют друг друга и помогают обогатить друг друга, которые представляют в результате очень мощный, яркий и важный срез в истории искусства", — отметила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.