В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка полотен венецианских живописцев XVIII века. Работы мастеров эпохи рококо – в фотоленте Ria.ru.
От Тьеполо до Каналетто: венецианская живопись в Москве
13:4024.07.2018
(обновлено: 14:01 24.07.2018)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыставка "От Тьеполо до Каналетто и Гварди" объединяет более пятидесяти произведений из российского и итальянского собраний.
Выставка "От Тьеполо до Каналетто и Гварди" объединяет более пятидесяти произведений из российского и итальянского собраний.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗдесь представлены картины из коллекций ГМИИ имени Пушкина, Городского музея Палаццо Кьерикати (Виченца) и Галерей Италии – Палаццо Леони Монтанари (Виченца).
Здесь представлены картины из коллекций ГМИИ имени Пушкина, Городского музея Палаццо Кьерикати (Виченца) и Галерей Италии – Палаццо Леони Монтанари (Виченца).
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ экспозиции – произведения Джованни Баттисты (Джамбаттиста) Тьеполо, Джованни Баттиста (Джамбаттиста) Питтони, Луки Карлевариса, Джованни Баттисты (Джамбаттиста) Пьяццетты, Джованни Антонио Каналетто, Франческо Гварди, Пьетро Лонги.
В экспозиции – произведения Джованни Баттисты (Джамбаттиста) Тьеполо, Джованни Баттиста (Джамбаттиста) Питтони, Луки Карлевариса, Джованни Баттисты (Джамбаттиста) Пьяццетты, Джованни Антонио Каналетто, Франческо Гварди, Пьетро Лонги.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДиректор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и почетный директор Городских музеев Виченцы Джованни Карло Федерико Вилла на презентации выставки "От Тьеполо до Каналетто и Гварди".
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и почетный директор Городских музеев Виченцы Джованни Карло Федерико Вилла на презентации выставки "От Тьеполо до Каналетто и Гварди".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПейзажи и городские панорамы Каналетто, Белотто, Мариески и Гварди из собрания ГМИИ соседствуют с картинами из музея Виченцы, написанными венецианскими живописцами для городских церквей.
Пейзажи и городские панорамы Каналетто, Белотто, Мариески и Гварди из собрания ГМИИ соседствуют с картинами из музея Виченцы, написанными венецианскими живописцами для городских церквей.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОбъединенные в одном пространстве, произведения дают представление о многообразии венецианского рококо.
Объединенные в одном пространстве, произведения дают представление о многообразии венецианского рококо.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанк"Мы соединили две коллекции, которые посвящены одной и той же теме, которые дополняют друг друга и помогают обогатить друг друга, которые представляют в результате очень мощный, яркий и важный срез в истории искусства", — отметила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.
"Мы соединили две коллекции, которые посвящены одной и той же теме, которые дополняют друг друга и помогают обогатить друг друга, которые представляют в результате очень мощный, яркий и важный срез в истории искусства", — отметила директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЭкспозиция проходит под патронатом посольства Италии в Москве.
Экспозиция проходит под патронатом посольства Италии в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПосле показа в столице России выставка отправится в итальянский город Виченца.
После показа в столице России выставка отправится в итальянский город Виченца.
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