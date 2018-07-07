На модной неделе в столице Германии правили бал экстравагантность и эпатаж. Самые эффектные наряды — в фотоленте Ria.ru.
Неделя моды в Берлине: прозрачность, золотые брови и рыбы на головах
11:0007.07.2018
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© AFP 2018 / DPA/Britta PedersenИзвестные и начинающие дизайнеры, актуальные тренды и новые оригинальные идеи - все это праздник моды в Берлине.
Известные и начинающие дизайнеры, актуальные тренды и новые оригинальные идеи - все это праздник моды в Берлине.
© AFP 2018 / DPA/Britta PedersenДевиз немецкого дизайнера Ани Гокель: "Прочь условности, сделайте жизнь сенсацией".
Девиз немецкого дизайнера Ани Гокель: "Прочь условности, сделайте жизнь сенсацией".
© AFP 2018 / DPA/Britta PedersenЕе наряды подчеркивают независимость, уникальность и силу каждой женщины.
На фото: показ коллекции Ани Гокель.
На фото: показ коллекции Ани Гокель.
Ее наряды подчеркивают независимость, уникальность и силу каждой женщины.
На фото: показ коллекции Ани Гокель.
На фото: показ коллекции Ани Гокель.
© AP Photo / DPA/Joerg CarstensenМодный дом Maisonnoee показал лаконичные наряды сдержанных цветов, но при этом поставил моделей на пуанты, а брови девушек украсил золотом.
© AP Photo / DPA/Joerg Carstensen
Модный дом Maisonnoee показал лаконичные наряды сдержанных цветов, но при этом поставил моделей на пуанты, а брови девушек украсил золотом.
© AP Photo / DPA/Britta PedersenМодницам приглянулась сумочка в форме сердца из коллекции дизайнера Марины Херманседер.
© AP Photo / DPA/Britta Pedersen
Модницам приглянулась сумочка в форме сердца из коллекции дизайнера Марины Херманседер.
© AP Photo / DPA/Britta PedersenПышные юбки и женственные аксессуары Марины Херманседер создают романтическое настроение.
© AP Photo / DPA/Britta Pedersen
Пышные юбки и женственные аксессуары Марины Херманседер создают романтическое настроение.
© AFP 2018 / DPA/Britta PedersenЕще одна отличительная черта коллекции - озорные шляпки.
На фото: показ коллекции Maison Common.
На фото: показ коллекции Maison Common.
Еще одна отличительная черта коллекции - озорные шляпки.
На фото: показ коллекции Maison Common.
На фото: показ коллекции Maison Common.
© AFP 2018 / DPA/Jörg Carstensen Творения бренда Botter оказались самыми веселыми на берлинской неделе.
Творения бренда Botter оказались самыми веселыми на берлинской неделе.
© AFP 2018 / DPA/Jörg CarstensenМодели в мешковатых костюмах и с закрепленными на головах рыбами и дельфинами покорили зал.
Модели в мешковатых костюмах и с закрепленными на головах рыбами и дельфинами покорили зал.
© AFP 2018 / DPA/Jens KalaeneДизайнеры акцентируют внимание на принтах и игре цвета.
На фото: показ коллекции бренда Marc Cain.
На фото: показ коллекции бренда Marc Cain.
Дизайнеры акцентируют внимание на принтах и игре цвета.
На фото: показ коллекции бренда Marc Cain.
На фото: показ коллекции бренда Marc Cain.
© AFP 2018 / DPA/Jörg Carstensen Женственную коллекцию австрийского модельера Лены Хошек посетители встретили с живым интересом.
Женственную коллекцию австрийского модельера Лены Хошек посетители встретили с живым интересом.
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