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Неделя моды в Берлине: прозрачность, золотые брови и рыбы на головах

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Модель во время показа коллекции дизайнера Ани Гокель (Anja Gockel) на Неделе моды в Берлине
Модель во время показа коллекции дизайнера Ани Гокель (Anja Gockel) на Неделе моды в Берлине
Модель во время показа коллекции дизайнера Ани Гокель (Anja Gockel) на Неделе моды в Берлине
Показ коллекции Maisonnoee на Неделе моды в Берлине. 3 июля 2018 года
Показ коллекции дизайнера Marina Hoermanseder на Неделе моды в Берлине. 5 июля 2018 года
Модель во время показа коллекции дизайнера Marina Hoermanseder на Неделе моды в Берлине. 5 июля 2018 года
Модель во время показа коллекции Maison Common на Неделе моды в Берлине. 4 июля 2018 года
Модель во время показа коллекции Maison Common на Неделе моды в Берлине. 4 июля 2018 год
Показ коллекции Maison Common на Неделе моды в Берлине. 4 июля 2018 года
Показ коллекции бренда Botter на Неделе моды в Берлине. 3 июля 2018 года
Показ коллекции бренда Botter на Неделе моды в Берлине. 3 июля 2018 года
Модель во время показа коллекции бренда Marc Cain на Неделе моды в Берлине. 3 июля 2018 года
Модель во время показа коллекции бренда Marc Cain на Неделе моды в Берлине. 3 июля 2018 года
Модели во время во время показа коллекции дизайнера Лена Хошек на Неделе моды в Берлине. 3 июля 2018 года
© AFP 2018 / DPA/Britta PedersenИзвестные и начинающие дизайнеры, актуальные тренды и новые оригинальные идеи - все это праздник моды в Берлине.Модель во время показа коллекции дизайнера Ани Гокель (Anja Gockel) на Неделе моды в Берлине
© AFP 2018 / DPA/Britta Pedersen
Известные и начинающие дизайнеры, актуальные тренды и новые оригинальные идеи - все это праздник моды в Берлине.
© AFP 2018 / DPA/Britta PedersenДевиз немецкого дизайнера Ани Гокель: "Прочь условности, сделайте жизнь сенсацией".Модель во время показа коллекции дизайнера Ани Гокель (Anja Gockel) на Неделе моды в Берлине
© AFP 2018 / DPA/Britta Pedersen
Девиз немецкого дизайнера Ани Гокель: "Прочь условности, сделайте жизнь сенсацией".
© AFP 2018 / DPA/Britta PedersenЕе наряды подчеркивают независимость, уникальность и силу каждой женщины.
На фото: показ коллекции Ани Гокель.Модель во время показа коллекции дизайнера Ани Гокель (Anja Gockel) на Неделе моды в Берлине
© AFP 2018 / DPA/Britta Pedersen
Ее наряды подчеркивают независимость, уникальность и силу каждой женщины.
На фото: показ коллекции Ани Гокель.
© AP Photo / DPA/Joerg CarstensenМодный дом Maisonnoee показал лаконичные наряды сдержанных цветов, но при этом поставил моделей на пуанты, а брови девушек украсил золотом.Показ коллекции Maisonnoee на Неделе моды в Берлине. 3 июля 2018 года
© AP Photo / DPA/Joerg Carstensen
Модный дом Maisonnoee показал лаконичные наряды сдержанных цветов, но при этом поставил моделей на пуанты, а брови девушек украсил золотом.
© AP Photo / DPA/Britta PedersenМодницам приглянулась сумочка в форме сердца из коллекции дизайнера Марины Херманседер.Показ коллекции дизайнера Marina Hoermanseder на Неделе моды в Берлине. 5 июля 2018 года
© AP Photo / DPA/Britta Pedersen
Модницам приглянулась сумочка в форме сердца из коллекции дизайнера Марины Херманседер.
© AP Photo / DPA/Britta PedersenПышные юбки и женственные аксессуары Марины Херманседер создают романтическое настроение.Модель во время показа коллекции дизайнера Marina Hoermanseder на Неделе моды в Берлине. 5 июля 2018 года
© AP Photo / DPA/Britta Pedersen
Пышные юбки и женственные аксессуары Марины Херманседер создают романтическое настроение.
© AFP 2018 / DPA/Britta PedersenИзюминкой шоу Maison Common стали аксессуары из цветов.Модель во время показа коллекции Maison Common на Неделе моды в Берлине. 4 июля 2018 года
© AFP 2018 / DPA/Britta Pedersen
Изюминкой шоу Maison Common стали аксессуары из цветов.
© AFP 2018 / DPA/Britta PedersenЕще одна отличительная черта коллекции - озорные шляпки.
На фото: показ коллекции Maison Common.Модель во время показа коллекции Maison Common на Неделе моды в Берлине. 4 июля 2018 год
© AFP 2018 / DPA/Britta Pedersen
Еще одна отличительная черта коллекции - озорные шляпки.
На фото: показ коллекции Maison Common.
© AFP 2018 / DPA/Britta PedersenДизайнеры Maison Common смело экспериментируют с тканями.Показ коллекции Maison Common на Неделе моды в Берлине. 4 июля 2018 года
© AFP 2018 / DPA/Britta Pedersen
Дизайнеры Maison Common смело экспериментируют с тканями.
© AFP 2018 / DPA/Jörg Carstensen Творения бренда Botter оказались самыми веселыми на берлинской неделе.Показ коллекции бренда Botter на Неделе моды в Берлине. 3 июля 2018 года
© AFP 2018 / DPA/Jörg Carstensen
Творения бренда Botter оказались самыми веселыми на берлинской неделе.
© AFP 2018 / DPA/Jörg CarstensenМодели в мешковатых костюмах и с закрепленными на головах рыбами и дельфинами покорили зал.Показ коллекции бренда Botter на Неделе моды в Берлине. 3 июля 2018 года
© AFP 2018 / DPA/Jörg Carstensen
Модели в мешковатых костюмах и с закрепленными на головах рыбами и дельфинами покорили зал.
© AFP 2018 / DPA/Jens KalaeneМодный дом Marc Cain приглашает зрителей в путешествие на Восток.Модель во время показа коллекции бренда Marc Cain на Неделе моды в Берлине. 3 июля 2018 года
© AFP 2018 / DPA/Jens Kalaene
Модный дом Marc Cain приглашает зрителей в путешествие на Восток.
© AFP 2018 / DPA/Jens KalaeneДизайнеры акцентируют внимание на принтах и игре цвета.
На фото: показ коллекции бренда Marc Cain.Модель во время показа коллекции бренда Marc Cain на Неделе моды в Берлине. 3 июля 2018 года
© AFP 2018 / DPA/Jens Kalaene
Дизайнеры акцентируют внимание на принтах и игре цвета.
На фото: показ коллекции бренда Marc Cain.
© AFP 2018 / DPA/Jörg Carstensen Женственную коллекцию австрийского модельера Лены Хошек посетители встретили с живым интересом.Модели во время во время показа коллекции дизайнера Лена Хошек на Неделе моды в Берлине. 3 июля 2018 года
© AFP 2018 / DPA/Jörg Carstensen
Женственную коллекцию австрийского модельера Лены Хошек посетители встретили с живым интересом.
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На модной неделе в столице Германии правили бал экстравагантность и эпатаж. Самые эффектные наряды — в фотоленте Ria.ru.

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