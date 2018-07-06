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Вручение премии "Медиа-менеджер России — 2018"

(обновлено: 11:39 06.07.2018)
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Директор дирекции по корпоративным связям МИА Россия сегодня Петр Лидов-Петровский (в центре), представляющий Риа-новости, получает специальную номинацию лидер цитируемости в соцмедиа на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в Москве
Пакеты с символикой премии Медиа-Менеджер России-2018
Девушки на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в Москве
Лауреат премии Медиа-Менеджер России-2018 за вклад в развитие спортивной журналистики заместитель главного редактора Российской газеты Николай Долгополов на церемонии награждения
Участники церемонии награждения премии Медиа-Менеджер России-2018
Мужчина вырезает из шоколада барельеф на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в Москве
Девушка на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в Москве
Мячи с символикой премии Медиа-Менеджер России-2018 и международного информационного агентства и радио Sputnik
Певица Анна Семенович на церемонии награждения премии Медиа-Менеджер России-2018
Награды премии Медиа-Менеджер России-2018
Директор дирекции по корпоративным связям МИА Россия сегодня Петр Лидов-Петровский, представляющий Риа-новости, получает специальную номинацию лидер цитируемости в соцмедиа на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018
Праздничный торт на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в Москве
Награда в номинации «За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России», присужденная шеф-редактору Sputnik Эстония, руководителю представительства МИА «Россия сегодня» в Эстонии Елене Черышевой на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в Москве.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНациональная премия "Медиа-менеджер" призвана популяризировать достижения в российской медиасреде.Директор дирекции по корпоративным связям МИА Россия сегодня Петр Лидов-Петровский (в центре), представляющий Риа-новости, получает специальную номинацию лидер цитируемости в соцмедиа на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Национальная премия "Медиа-менеджер" призвана популяризировать достижения в российской медиасреде.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкСимвол премии - чайка, парящая над волной.Пакеты с символикой премии Медиа-Менеджер России-2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Символ премии - чайка, парящая над волной.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНаграду учредили в 2001 году, ее вручают ежегодно.Девушки на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Награду учредили в 2001 году, ее вручают ежегодно.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОрганизаторы премии - ИД "МедиаБизнес" и журнал "Новости СМИ".Лауреат премии Медиа-Менеджер России-2018 за вклад в развитие спортивной журналистики заместитель главного редактора Российской газеты Николай Долгополов на церемонии награждения
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Организаторы премии - ИД "МедиаБизнес" и журнал "Новости СМИ".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПремия проходила в несколько этапов, одним из которых было онлайн-голосование.Участники церемонии награждения премии Медиа-Менеджер России-2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Премия проходила в несколько этапов, одним из которых было онлайн-голосование.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ рамках первого этапа желающим принять участие нужно было подать заявку.Мужчина вырезает из шоколада барельеф на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В рамках первого этапа желающим принять участие нужно было подать заявку.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЗатем экспертный совет голосовал заочно, а потом на очном заседании общественных организаций формировали шорт-лист.Девушка на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Затем экспертный совет голосовал заочно, а потом на очном заседании общественных организаций формировали шорт-лист.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ заключительном раунде жюри определяло лауреатов путем тайного голосования.Мячи с символикой премии Медиа-Менеджер России-2018 и международного информационного агентства и радио Sputnik
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В заключительном раунде жюри определяло лауреатов путем тайного голосования.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГостем премии стала певица Анна Семенович.Певица Анна Семенович на церемонии награждения премии Медиа-Менеджер России-2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гостем премии стала певица Анна Семенович.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГлавной статуэткой премии стал ее символ — чайка, при этом награды именные.Награды премии Медиа-Менеджер России-2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Главной статуэткой премии стал ее символ — чайка, при этом награды именные.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЖюри выбрало победителей в десяти номинациях, а также присудило гран-при.Директор дирекции по корпоративным связям МИА Россия сегодня Петр Лидов-Петровский, представляющий Риа-новости, получает специальную номинацию лидер цитируемости в соцмедиа на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Жюри выбрало победителей в десяти номинациях, а также присудило гран-при.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПраздничный торт в этом году был выполнен в стиле одного из главных событий в России — Чемпионата мира по футболу.Праздничный торт на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Праздничный торт в этом году был выполнен в стиле одного из главных событий в России — Чемпионата мира по футболу.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНаграду в номинации "За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России" получила шеф-редактор агентства Sputnik Эстония Елена Черышева.Награда в номинации «За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России», присужденная шеф-редактору Sputnik Эстония, руководителю представительства МИА «Россия сегодня» в Эстонии Елене Черышевой на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в Москве.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Награду в номинации "За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России" получила шеф-редактор агентства Sputnik Эстония Елена Черышева.
Директор дирекции по корпоративным связям МИА Россия сегодня Петр Лидов-Петровский (в центре), представляющий Риа-новости, получает специальную номинацию лидер цитируемости в соцмедиа на XVIII церемонии награждения лауреатов Национальной премии Медиа-Менеджер России-2018 в МосквеВручение премии "Медиа-менеджер России — 2018"11:3506.07.2018
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Стали известны имена лауреатов одной из ведущих медиапремий страны. Как прошла церемония вручения — в фотоленте ria.ru.

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