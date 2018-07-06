Стали известны имена лауреатов одной из ведущих медиапремий страны. Как прошла церемония вручения — в фотоленте ria.ru.
Вручение премии "Медиа-менеджер России — 2018"
11:3506.07.2018
(обновлено: 11:39 06.07.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНациональная премия "Медиа-менеджер" призвана популяризировать достижения в российской медиасреде.
Национальная премия "Медиа-менеджер" призвана популяризировать достижения в российской медиасреде.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНаграду учредили в 2001 году, ее вручают ежегодно.
Награду учредили в 2001 году, ее вручают ежегодно.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОрганизаторы премии - ИД "МедиаБизнес" и журнал "Новости СМИ".
Организаторы премии - ИД "МедиаБизнес" и журнал "Новости СМИ".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПремия проходила в несколько этапов, одним из которых было онлайн-голосование.
Премия проходила в несколько этапов, одним из которых было онлайн-голосование.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкВ рамках первого этапа желающим принять участие нужно было подать заявку.
В рамках первого этапа желающим принять участие нужно было подать заявку.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЗатем экспертный совет голосовал заочно, а потом на очном заседании общественных организаций формировали шорт-лист.
Затем экспертный совет голосовал заочно, а потом на очном заседании общественных организаций формировали шорт-лист.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ заключительном раунде жюри определяло лауреатов путем тайного голосования.
В заключительном раунде жюри определяло лауреатов путем тайного голосования.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкГлавной статуэткой премии стал ее символ — чайка, при этом награды именные.
Главной статуэткой премии стал ее символ — чайка, при этом награды именные.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЖюри выбрало победителей в десяти номинациях, а также присудило гран-при.
Жюри выбрало победителей в десяти номинациях, а также присудило гран-при.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПраздничный торт в этом году был выполнен в стиле одного из главных событий в России — Чемпионата мира по футболу.
Праздничный торт в этом году был выполнен в стиле одного из главных событий в России — Чемпионата мира по футболу.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНаграду в номинации "За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России" получила шеф-редактор агентства Sputnik Эстония Елена Черышева.
Награду в номинации "За выдающийся вклад в продвижении русскоязычного СМИ за пределами России" получила шеф-редактор агентства Sputnik Эстония Елена Черышева.
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