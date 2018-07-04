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Спасение детей из затопленной пещеры в Таиланде

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Спасение детей в Таиланде
(обновлено: 15:58 04.07.2018)
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Спасатели рядом с затопленной пещерой Тхам Луанг на севере Таиланда. 3 июля 2018
Пещера Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 4 июля 2018 года
Солдаты и спасатели несут коробки с необходимыми вещами в пещеру Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 4 июля 2018 года
Мальчики из футбольной команды, которые оказались в пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 3 июля 2018 года
Члены семьи смотрят трансляцию из пещеры Тхам Луанг, где находятся мальчики и тренер. 4 июля 2018 года
Специалист по дайвингу у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд
Солдаты у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд
Родственники пропавших детей ждут новостей о поисковой операции
Рабочий держит трубу для откачки воды из пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай
Образ Будды у входа в пещеру Тхам Луанг в провинции Чиангмай, где идут поиски пропавших детей
Родственница показывает фотографию найденных в пещере игроков детской футбольной команды и их тренера в Таиланде
Спасатели рядом с затопленной пещерой на севере Таиланда. 4 июля 2018
Родственница разговаривает по телефону неподалеку от пещерного комплекса, где были найдены дети
Спасатели выходят из пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай
© REUTERS / Soe Zeya TunДвенадцать игроков юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались заблокированы там из-за внезапного наводнения.Спасатели рядом с затопленной пещерой Тхам Луанг на севере Таиланда. 3 июля 2018
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Двенадцать игроков юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались заблокированы там из-за внезапного наводнения.
© AP Photo / Sakchai LalitПодростки и тренер надеялись, что до начала ежегодного наводнения остается несколько дней, однако ливень пошел как раз тогда, когда они достигли самой дальней точки маршрута, и почти не прекращался четыре дня.Пещера Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 4 июля 2018 года
© AP Photo / Sakchai Lalit
Подростки и тренер надеялись, что до начала ежегодного наводнения остается несколько дней, однако ливень пошел как раз тогда, когда они достигли самой дальней точки маршрута, и почти не прекращался четыре дня.
© REUTERS / Soe Zeya TunЧерез десять 10 дней пропавших нашли живыми, но ослабевшими от голода.Солдаты и спасатели несут коробки с необходимыми вещами в пещеру Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 4 июля 2018 года
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Через десять 10 дней пропавших нашли живыми, но ослабевшими от голода.
© REUTERS / Thai Navy SealК "потеряшкам" немедленно прибыли военные врачи. Они осмотрели детей, накормили их специальными продуктами из рациона космонавтов и астронавтов и оказали психологическую помощь.Мальчики из футбольной команды, которые оказались в пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 3 июля 2018 года
© REUTERS / Thai Navy Seal
К "потеряшкам" немедленно прибыли военные врачи. Они осмотрели детей, накормили их специальными продуктами из рациона космонавтов и астронавтов и оказали психологическую помощь.
© REUTERS / Soe Zeya TunТеперь перед спасателями стоит задача вывести людей из пещеры.Члены семьи смотрят трансляцию из пещеры Тхам Луанг, где находятся мальчики и тренер. 4 июля 2018 года
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Теперь перед спасателями стоит задача вывести людей из пещеры.
© AFP 2018 / Ye Aung ThuНа помощь тайским спасателям приехали специалисты из других стран, а производители дайверского снаряжения предоставили необходимое оборудование.Специалист по дайвингу у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд
© AFP 2018 / Ye Aung Thu
На помощь тайским спасателям приехали специалисты из других стран, а производители дайверского снаряжения предоставили необходимое оборудование.
© REUTERS / Soe Zeya TunВ операции участвуют несколько тысяч человек. Они постоянно сменяют друг друга, чтобы работа шла непрерывно.Солдаты у пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд
© REUTERS / Soe Zeya Tun
В операции участвуют несколько тысяч человек. Они постоянно сменяют друг друга, чтобы работа шла непрерывно.
© AFP 2018 / Ye Aung ThuВоду приходится откачивать не только из пещеры, но и из окружающих ее водоемов.Родственники пропавших детей ждут новостей о поисковой операции
© AFP 2018 / Ye Aung Thu
Воду приходится откачивать не только из пещеры, но и из окружающих ее водоемов.
© AP Photo / Sakchai LalitДорога к выходу лежит через частично и полностью затопленные участки длиной до 200 метров.Рабочий держит трубу для откачки воды из пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай
© AP Photo / Sakchai Lalit
Дорога к выходу лежит через частично и полностью затопленные участки длиной до 200 метров.
© REUTERS / Soe Zeya TunПуть от входа в пещеру до места, где находятся найденные дети, даже у опытных дайверов занимает более шести часов.Образ Будды у входа в пещеру Тхам Луанг в провинции Чиангмай, где идут поиски пропавших детей
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Путь от входа в пещеру до места, где находятся найденные дети, даже у опытных дайверов занимает более шести часов.
© AFP 2018 / Lillian SuwanrumphaВ пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое снаряжение.Родственница показывает фотографию найденных в пещере игроков детской футбольной команды и их тренера в Таиланде
© AFP 2018 / Lillian Suwanrumpha
В пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое снаряжение.
© REUTERS / Soe Zeya TunВ некоторых местах боевым пловцам пришлось расширять проходы, куда сначала мог протиснуться лишь один человек, сняв со спины акваланг и волоча его за собой.Спасатели рядом с затопленной пещерой на севере Таиланда. 4 июля 2018
© REUTERS / Soe Zeya Tun
В некоторых местах боевым пловцам пришлось расширять проходы, куда сначала мог протиснуться лишь один человек, сняв со спины акваланг и волоча его за собой.
© REUTERS / Soe Zeya TunЭвакуация осложняется тем, что выросшие в горном районе школьники не умеют плавать, тем более - под водой и в дайверском снаряжении.Родственница разговаривает по телефону неподалеку от пещерного комплекса, где были найдены дети
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Эвакуация осложняется тем, что выросшие в горном районе школьники не умеют плавать, тем более - под водой и в дайверском снаряжении.
© REUTERS / Soe Zeya TunДля подростков подготовлены акваланги с масками, дышать в них могут даже те, кому никогда не приходилось погружалаться с аквалангом.Спасатели выходят из пещеры Тхам Луанг в провинции Чиангмай
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Для подростков подготовлены акваланги с масками, дышать в них могут даже те, кому никогда не приходилось погружалаться с аквалангом.
Мальчики из футбольной команды, которые оказались в пещере Тхам Луанг в провинции Чиангмай, Таиланд. 3 июля 2018 годаСпасение детей из затопленной пещеры в Таиланде11:4904.07.2018
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В Таиланде группу школьников и их футбольного тренера спасают из затопленной пещеры Тхам Луанг. Детали операции — в фотоленте Ria.ru.

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