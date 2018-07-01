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Лучшие фото по версии National Geographic Travel Photographer

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Работа Mermaid фотографа из Японии Reiko Takahashi, занявшая первое место в категории Природа на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
Работа Flamingos Taking Off фотографа из США hao j., занявшая второе место в категории Природа на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
Работа Mars фотографа из Италии Marco Grassi, занявшая третье место в категории Природа на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
Работа Another Rainy Day In Nagasaki, Kyushu фотографа из Японии Hiro Kurashina, занявшая первое место в категории Города на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
Работа Geometry of the Sun фотографа из Италии Enrico Pescantini, занявшая второе место в категории Города на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
Работа Reflection фотографа из Австралии Gaanesh Prasad, занявшая третье место в категории Города на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
Работа Tea Culture фотографа из Швейцарии Alessandra Meniconzi, занявшая первое место в категории Люди на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
Работа Leida and Laelle-I Will Lift You Up фотографа из Бразилии TATI ITAT, занявшая второе место в категории Люди на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
Работа Challenging Journey фотографа из Бангладеш MD Tanveer Hassan Rohan, занявшая третье место в категории Люди на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
© Фото : Reiko Takahashi/National Geographic Travel Photographer of the Year ContestГран-при конкурса в номинации "Природа" взял фотограф Рейко Такахаси (Reiko Takahashi), назвавший свой снимок "Русалка" энергичным и прекрасным.Работа Mermaid фотографа из Японии Reiko Takahashi, занявшая первое место в категории Природа на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
© Фото : Reiko Takahashi/National Geographic Travel Photographer of the Year Contest
Гран-при конкурса в номинации "Природа" взял фотограф Рейко Такахаси (Reiko Takahashi), назвавший свой снимок "Русалка" энергичным и прекрасным.
© Фото : hao j./National Geographic Travel Photographer of the Year ContestВторое место занял Хао Же (Hao J) со снимком под названием "Фламинго улетают".Работа Flamingos Taking Off фотографа из США hao j., занявшая второе место в категории Природа на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
© Фото : hao j./National Geographic Travel Photographer of the Year Contest
Второе место занял Хао Же (Hao J) со снимком под названием "Фламинго улетают".
© Фото : Marco Grassi/National Geographic Travel Photographer of the Year ContestЗамкнул тройку призеров Марко Грасси (Marco Grassi) с работой "Марс".Работа Mars фотографа из Италии Marco Grassi, занявшая третье место в категории Природа на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
© Фото : Marco Grassi/National Geographic Travel Photographer of the Year Contest
Замкнул тройку призеров Марко Грасси (Marco Grassi) с работой "Марс".
© Фото : Hiro Kurashina/National Geographic Travel Photographer of the Year ContestВ номинации "Города" победил Хиро Кирашина (Hiro Kurashina) с работой "Еще один дождливый день в Нагасаки".Работа Another Rainy Day In Nagasaki, Kyushu фотографа из Японии Hiro Kurashina, занявшая первое место в категории Города на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
© Фото : Hiro Kurashina/National Geographic Travel Photographer of the Year Contest
В номинации "Города" победил Хиро Кирашина (Hiro Kurashina) с работой "Еще один дождливый день в Нагасаки".
© Фото : Enrico Pescantini/National Geographic Travel Photographer of the Year ContestСеребряную медаль получил Энрико Персантити (Enrico Pescantini) за фотографию "Геометрия солнца".Работа Geometry of the Sun фотографа из Италии Enrico Pescantini, занявшая второе место в категории Города на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
© Фото : Enrico Pescantini/National Geographic Travel Photographer of the Year Contest
Серебряную медаль получил Энрико Персантити (Enrico Pescantini) за фотографию "Геометрия солнца".
© Фото : Gaanesh Prasad / National Geographic Travel Photographer of the Year ContestТретье место осталось за Гаанешем Прасадом (Gaanesh Prasad), отметившимся снимком "Рефлексия".Работа Reflection фотографа из Австралии Gaanesh Prasad, занявшая третье место в категории Города на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
© Фото : Gaanesh Prasad / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest
Третье место осталось за Гаанешем Прасадом (Gaanesh Prasad), отметившимся снимком "Рефлексия".
© Фото : Alessandra Meniconzi / National Geographic Travel Photographer of the Year ContestНоминацию "Люди" открыла Алессандра Мениконзи (Alessandra Meniconzi), чья работа "Чайная культура" стала лучшей.Работа Tea Culture фотографа из Швейцарии Alessandra Meniconzi, занявшая первое место в категории Люди на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
© Фото : Alessandra Meniconzi / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest
Номинацию "Люди" открыла Алессандра Мениконзи (Alessandra Meniconzi), чья работа "Чайная культура" стала лучшей.
© Фото : TATI ITAT / National Geographic Travel Photographer of the Year ContestВторое место заняла бразильский фотограф Тати Итат (Tati Itat). Ее снимок "Выше нос" поразил жюри.Работа Leida and Laelle-I Will Lift You Up фотографа из Бразилии TATI ITAT, занявшая второе место в категории Люди на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
© Фото : TATI ITAT / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest
Второе место заняла бразильский фотограф Тати Итат (Tati Itat). Ее снимок "Выше нос" поразил жюри.
© Фото : MD Tanveer Hassan Rohan / National Geographic Travel Photographer of the Year ContestТретье место осталось за Танвеером Хасаном Роханом (Tanveer Hassan Rohan). Его работа "Преодолевая в путешествии" рассказала зрителям о жителях Дакки, которые отправляются в свои деревни, чтобы провести время с семьями во время выходных.Работа Challenging Journey фотографа из Бангладеш MD Tanveer Hassan Rohan, занявшая третье место в категории Люди на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year
© Фото : MD Tanveer Hassan Rohan / National Geographic Travel Photographer of the Year Contest
Третье место осталось за Танвеером Хасаном Роханом (Tanveer Hassan Rohan). Его работа "Преодолевая в путешествии" рассказала зрителям о жителях Дакки, которые отправляются в свои деревни, чтобы провести время с семьями во время выходных.
Работа Mermaid фотографа из Японии Reiko Takahashi, занявшая первое место в категории Природа на конкурсе 2018 National Geographic Travel Photographer of the Year"Русалка", "Марс" и "Рефлексия": лучшие фото по версии National Geographic Travel Photographer10:0001.07.2018
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Лучшие работы ежегодного конкурса фотографии — в фотоленте ria.ru.

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Франция
3
Аргентина
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2
Уругвай
1
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
Дания
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
4
Франция
3
Аргентина
Матч окончен
2
Уругвай
1
Португалия
01 июля 17:00
-
Испания
-
Россия
01 июля 21:00
-
Хорватия
-
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