Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: эмоции болельщиков, "Алые паруса" и жизнь беженцев
10:0029.06.2018
(обновлено: 10:06 29.06.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБолельщики сборной Бразилии перед началом матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Бразилии и Коста-Рики.
Болельщики сборной Бразилии перед началом матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Бразилии и Коста-Рики.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкФейерверк на празднике выпускников "Алые паруса - 2018" в Санкт-Петербурге.
Фейерверк на празднике выпускников "Алые паруса - 2018" в Санкт-Петербурге.
© AFP 2018 / Benjamin CremelБолельщица смотрит прямую трансляцию матча ЧМ-2018 по футболу между Россией и Уругваем в фан-зоне в Казани.
Болельщица смотрит прямую трансляцию матча ЧМ-2018 по футболу между Россией и Уругваем в фан-зоне в Казани.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время посещения тематического парка футбола чемпионата мира - 2018 на Красной площади.
Президент России Владимир Путин и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время посещения тематического парка футбола чемпионата мира - 2018 на Красной площади.
© REUTERS / Khaled AbdullahДевушка с игрушечной винтовкой в школе, где проживают внутренне перемещенные лица в Сане, Йемен.
Девушка с игрушечной винтовкой в школе, где проживают внутренне перемещенные лица в Сане, Йемен.
© AP Photo / Jeff ChiuАнглийский бульдог по кличке Жа Жа во время конкурса "Самая уродливая собака мира" в Калифорнии, США.
© AP Photo / Jeff Chiu
Английский бульдог по кличке Жа Жа во время конкурса "Самая уродливая собака мира" в Калифорнии, США.
© AP Photo / Giannis PapanikosСотрудники ОМОНа задерживают участника протеста в Салониках, Греция.
© AP Photo / Giannis Papanikos
Сотрудники ОМОНа задерживают участника протеста в Салониках, Греция.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкОтдыхающие на озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области.
Отдыхающие на озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБолельщицы сборной Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Исландии и Хорватии.
Болельщицы сборной Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Исландии и Хорватии.
© AFP 2018 / Genya SavilovУчастник акции, организованной в Международный день в поддержку жертв пыток, перед зданием Верховной рады в Киеве, Украина.
Участник акции, организованной в Международный день в поддержку жертв пыток, перед зданием Верховной рады в Киеве, Украина.
© REUTERS / Toby MelvilleБоливийский саймири смотрит в объектив камеры в лондонском зоопарке, Великобритания.
Боливийский саймири смотрит в объектив камеры в лондонском зоопарке, Великобритания.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНемецкий защитник Никлас Зюле в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Республики Корея и Германии.
Немецкий защитник Никлас Зюле в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Республики Корея и Германии.
© REUTERS / Francis MascarenhasОбвал стены жилого дома после продолжительных дождей в Мумбаи, Индия.
Обвал стены жилого дома после продолжительных дождей в Мумбаи, Индия.
© AFP 2018 / Aris Messinis Жители Стамбула слушают речь президента Реджепа Тайипа Эрдогана накануне выборов в Турции. 23 июня 2018.
Жители Стамбула слушают речь президента Реджепа Тайипа Эрдогана накануне выборов в Турции. 23 июня 2018.
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Timothy SchumakerВыступление американской авиационной группы "Голубые ангелы" на шоу Vectren Dayton Air Show в штате Огайо, США.
Выступление американской авиационной группы "Голубые ангелы" на шоу Vectren Dayton Air Show в штате Огайо, США.
© AP Photo / Wong Maye-EДети беженцев рохинджа с прыгалкми в лагере беженцев в Бангладеш.
© AP Photo / Wong Maye-E
Дети беженцев рохинджа с прыгалкми в лагере беженцев в Бангладеш.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМодель демонстрирует одежду во время театрализованного дефиле «Власть красоты. Императорская мода» в музее-заповеднике «Царское Село».
Модель демонстрирует одежду во время театрализованного дефиле «Власть красоты. Императорская мода» в музее-заповеднике «Царское Село».
© AP Photo / Mark WallheiserАвтомобиль, сгоревший во время лесных пожаров во Флориде, США.
© AP Photo / Mark Wallheiser
Автомобиль, сгоревший во время лесных пожаров во Флориде, США.
© РИА Новости / Михаил СербинПерейти в фотобанкБолельщицы сборной Ирана на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Португалии.
Болельщицы сборной Ирана на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Португалии.
© AFP 2018 / Jaime Reina Всадник ставит лошадь на дыбы на фестивале Сан Хуан в городке Сьютаделла, Менорка, Испания.
Всадник ставит лошадь на дыбы на фестивале Сан Хуан в городке Сьютаделла, Менорка, Испания.
© AFP 2018 / Valerie MaconАктриса Лилли Эванджелин на премьере фильма "Человек-муравей и Оса" в Голливуде, США.
Актриса Лилли Эванджелин на премьере фильма "Человек-муравей и Оса" в Голливуде, США.
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Чемпионат мира по футболу 2018
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