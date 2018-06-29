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Лучшие фото недели: эмоции болельщиков, "Алые паруса" и жизнь беженцев

(обновлено: 10:06 29.06.2018)
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Болельщики сборной Бразилии перед началом матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Бразилии и Коста-Рики
Фейерверк на празднике выпускников Алые паруса - 2018 в Санкт-Петербурге
Дым над вулканом на горе Агунг, остров Бали
Истребитель F-15 ВВС США во время полета на малой высоте.
Болельщица смотрит трансляцию матча между Россией и Уругваем в фан-зоне в Казани
Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино во время посещения тематического парка футбола ЧМ-2018 на Красной площади
Девушка в парке Левобережный в Москве
Мальчик играет в фонтане в Краснодаре
ВМС Туниса во время учений
Девушка на фестивале музыки Hellfest во Франции
Пожарный тушит торфяник в Карвуде, Великобритания
Девушка с игрушечной винтовкой в школе для внутренне перемещенных лица Йемене
Английский бульдог по кличке Жа Жа во время конкурса Самая уродливая собака мира в Калифорнии, США
Сотрудники ОМОНа задерживают участника протеста в Салониках, Греция
Отдыхающие на озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области
Болельщицы сборной Хорватии в матче ЧМ-2018 по футболу между сборными Исландии и Хорватии
Участник акции в поддержку жертв пыток перед зданием Верховной рады Украины
Боливийский саймири смотрит в объектив камеры в лондонском зоопарке, Великобритания
Немецкий защитник Никлас Зюле в матче ЧМ-2018 по футболу между сборными Республики Корея и Германии
Шторм в Сарасоте, штат Флорида, США
Обвал стены жилого дома после продолжительных дождей в Мумбаи, Индия
Жители Стамбула слушают речь президента Реджепа Тайипа Эрдогана накануне выборов в Турции
Выступление американской авиационной группы США Голубые ангелы на шоу Vectren Dayton Air Show
Дети беженцев рохинджа с прыгалкми в лагере беженцев в Бангладеш
Модель демонстрирует одежду во время театрализованного дефиле в Царском Селе
Автомобиль, сгоревший во время лесных пожаров во Флориде, США
Болельщицы сборной Ирана на матче ЧМ-2018 по футболу между сборными Ирана и Португалии
Всадник ставит лошадь на дыбы на фестивале Сан Хуан в городке Сьютаделла, Менорка, Испания
Белый медведь Памир из зоопарка Роев Ручей в Красноярске
Актриса Лилли Эванджелин на премьере фильма Человек-муравей и Оса в Голливуде
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкБолельщики сборной Бразилии перед началом матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Бразилии и Коста-Рики.Болельщики сборной Бразилии перед началом матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Бразилии и Коста-Рики
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Болельщики сборной Бразилии перед началом матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Бразилии и Коста-Рики.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкФейерверк на празднике выпускников "Алые паруса - 2018" в Санкт-Петербурге.Фейерверк на празднике выпускников Алые паруса - 2018 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Фейерверк на празднике выпускников "Алые паруса - 2018" в Санкт-Петербурге.
© REUTERS / Johannes P. ChristoДым над вулканом на горе Агунг, остров Бали.Дым над вулканом на горе Агунг, остров Бали
© REUTERS / Johannes P. Christo
Дым над вулканом на горе Агунг, остров Бали.
© AFP 2018 / Oli ScarffИстребитель F-15 ВВС США во время полета на малой высоте, Великобритания.Истребитель F-15 ВВС США во время полета на малой высоте.
© AFP 2018 / Oli Scarff
Истребитель F-15 ВВС США во время полета на малой высоте, Великобритания.
© AFP 2018 / Benjamin CremelБолельщица смотрит прямую трансляцию матча ЧМ-2018 по футболу между Россией и Уругваем в фан-зоне в Казани.Болельщица смотрит трансляцию матча между Россией и Уругваем в фан-зоне в Казани
© AFP 2018 / Benjamin Cremel
Болельщица смотрит прямую трансляцию матча ЧМ-2018 по футболу между Россией и Уругваем в фан-зоне в Казани.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время посещения тематического парка футбола чемпионата мира - 2018 на Красной площади.Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино во время посещения тематического парка футбола ЧМ-2018 на Красной площади
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин и президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время посещения тематического парка футбола чемпионата мира - 2018 на Красной площади.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкДевушка в парке Левобережный в Москве.Девушка в парке Левобережный в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушка в парке Левобережный в Москве.
© AFP 2018 / Pierre-Philippe MarcouМальчик играет в фонтане в Краснодаре.Мальчик играет в фонтане в Краснодаре
© AFP 2018 / Pierre-Philippe Marcou
Мальчик играет в фонтане в Краснодаре.
© AFP 2018 / Fethi BelaidТунисские военно-морские силы принимают участие в учениях.ВМС Туниса во время учений
© AFP 2018 / Fethi Belaid
Тунисские военно-морские силы принимают участие в учениях.
© AFP 2018 / Loic VenanceДевушка на фестивале музыки Hellfest в Клиссоне, Франция.Девушка на фестивале музыки Hellfest во Франции
© AFP 2018 / Loic Venance
Девушка на фестивале музыки Hellfest в Клиссоне, Франция.
© REUTERS / Phil NobleПожарный тушит торфяник в Карвуде, Великобритания.Пожарный тушит торфяник в Карвуде, Великобритания
© REUTERS / Phil Noble
Пожарный тушит торфяник в Карвуде, Великобритания.
© REUTERS / Khaled AbdullahДевушка с игрушечной винтовкой в школе, где проживают внутренне перемещенные лица в Сане, Йемен.Девушка с игрушечной винтовкой в школе для внутренне перемещенных лица Йемене
© REUTERS / Khaled Abdullah
Девушка с игрушечной винтовкой в школе, где проживают внутренне перемещенные лица в Сане, Йемен.
© AP Photo / Jeff ChiuАнглийский бульдог по кличке Жа Жа во время конкурса "Самая уродливая собака мира" в Калифорнии, США.Английский бульдог по кличке Жа Жа во время конкурса Самая уродливая собака мира в Калифорнии, США
© AP Photo / Jeff Chiu
Английский бульдог по кличке Жа Жа во время конкурса "Самая уродливая собака мира" в Калифорнии, США.
© AP Photo / Giannis PapanikosСотрудники ОМОНа задерживают участника протеста в Салониках, Греция.Сотрудники ОМОНа задерживают участника протеста в Салониках, Греция
© AP Photo / Giannis Papanikos
Сотрудники ОМОНа задерживают участника протеста в Салониках, Греция.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкОтдыхающие на озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области.Отдыхающие на озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Отдыхающие на озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкБолельщицы сборной Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Исландии и Хорватии.Болельщицы сборной Хорватии в матче ЧМ-2018 по футболу между сборными Исландии и Хорватии
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Болельщицы сборной Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Исландии и Хорватии.
© AFP 2018 / Genya SavilovУчастник акции, организованной в Международный день в поддержку жертв пыток, перед зданием Верховной рады в Киеве, Украина.Участник акции в поддержку жертв пыток перед зданием Верховной рады Украины
© AFP 2018 / Genya Savilov
Участник акции, организованной в Международный день в поддержку жертв пыток, перед зданием Верховной рады в Киеве, Украина.
© REUTERS / Toby MelvilleБоливийский саймири смотрит в объектив камеры в лондонском зоопарке, Великобритания.Боливийский саймири смотрит в объектив камеры в лондонском зоопарке, Великобритания
© REUTERS / Toby Melville
Боливийский саймири смотрит в объектив камеры в лондонском зоопарке, Великобритания.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкНемецкий защитник Никлас Зюле в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Республики Корея и Германии.Немецкий защитник Никлас Зюле в матче ЧМ-2018 по футболу между сборными Республики Корея и Германии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Немецкий защитник Никлас Зюле в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Республики Корея и Германии.
© REUTERS / Val Vasilescu/Facebook.com/kingofsunsetsШторм в Сарасоте, штат Флорида, США.Шторм в Сарасоте, штат Флорида, США
© REUTERS / Val Vasilescu/Facebook.com/kingofsunsets
Шторм в Сарасоте, штат Флорида, США.
© REUTERS / Francis MascarenhasОбвал стены жилого дома после продолжительных дождей в Мумбаи, Индия.Обвал стены жилого дома после продолжительных дождей в Мумбаи, Индия
© REUTERS / Francis Mascarenhas
Обвал стены жилого дома после продолжительных дождей в Мумбаи, Индия.
© AFP 2018 / Aris Messinis Жители Стамбула слушают речь президента Реджепа Тайипа Эрдогана накануне выборов в Турции. 23 июня 2018.Жители Стамбула слушают речь президента Реджепа Тайипа Эрдогана накануне выборов в Турции
© AFP 2018 / Aris Messinis
Жители Стамбула слушают речь президента Реджепа Тайипа Эрдогана накануне выборов в Турции. 23 июня 2018.
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Timothy SchumakerВыступление американской авиационной группы "Голубые ангелы" на шоу Vectren Dayton Air Show в штате Огайо, США.Выступление американской авиационной группы США Голубые ангелы на шоу Vectren Dayton Air Show
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Timothy Schumaker
Выступление американской авиационной группы "Голубые ангелы" на шоу Vectren Dayton Air Show в штате Огайо, США.
© AP Photo / Wong Maye-EДети беженцев рохинджа с прыгалкми в лагере беженцев в Бангладеш.Дети беженцев рохинджа с прыгалкми в лагере беженцев в Бангладеш
© AP Photo / Wong Maye-E
Дети беженцев рохинджа с прыгалкми в лагере беженцев в Бангладеш.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМодель демонстрирует одежду во время театрализованного дефиле «Власть красоты. Императорская мода» в музее-заповеднике «Царское Село».Модель демонстрирует одежду во время театрализованного дефиле в Царском Селе
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Модель демонстрирует одежду во время театрализованного дефиле «Власть красоты. Императорская мода» в музее-заповеднике «Царское Село».
© AP Photo / Mark WallheiserАвтомобиль, сгоревший во время лесных пожаров во Флориде, США.Автомобиль, сгоревший во время лесных пожаров во Флориде, США
© AP Photo / Mark Wallheiser
Автомобиль, сгоревший во время лесных пожаров во Флориде, США.
© РИА Новости / Михаил СербинПерейти в фотобанкБолельщицы сборной Ирана на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Португалии.Болельщицы сборной Ирана на матче ЧМ-2018 по футболу между сборными Ирана и Португалии
© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в фотобанк
Болельщицы сборной Ирана на матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Ирана и Португалии.
© AFP 2018 / Jaime Reina Всадник ставит лошадь на дыбы на фестивале Сан Хуан в городке Сьютаделла, Менорка, Испания.Всадник ставит лошадь на дыбы на фестивале Сан Хуан в городке Сьютаделла, Менорка, Испания
© AFP 2018 / Jaime Reina
Всадник ставит лошадь на дыбы на фестивале Сан Хуан в городке Сьютаделла, Менорка, Испания.
© REUTERS / Ilya NaymushinБелый медведь Памир из зоопарка "Роев Ручей" в Красноярске.Белый медведь Памир из зоопарка Роев Ручей в Красноярске
© REUTERS / Ilya Naymushin
Белый медведь Памир из зоопарка "Роев Ручей" в Красноярске.
© AFP 2018 / Valerie MaconАктриса Лилли Эванджелин на премьере фильма "Человек-муравей и Оса" в Голливуде, США.Актриса Лилли Эванджелин на премьере фильма Человек-муравей и Оса в Голливуде
© AFP 2018 / Valerie Macon
Актриса Лилли Эванджелин на премьере фильма "Человек-муравей и Оса" в Голливуде, США.
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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Франция
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Уругвай
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Португалия
01 июля 17:00
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Испания
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Россия
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Хорватия
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Дания
Чемпионат мира по футболу 2018
30 июня 17:00
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Франция
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Аргентина
30 июня 21:00
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Уругвай
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Португалия
01 июля 17:00
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