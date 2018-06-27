Студенты Московского политехнического университета разработали несколько вариантов дизайна будущей флагманской модели для "АвтоВАЗа".
Красив и функционален: Lada показала дизайн будущей флагманской модели
08:0027.06.2018
(обновлено: 08:09 27.06.2018)
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© Группа АВТОВАЗПроект по созданию будущего флагмана Lada стартовал в феврале 2018-го и завершился через полгода.
© Группа АВТОВАЗ
Проект по созданию будущего флагмана Lada стартовал в феврале 2018-го и завершился через полгода.
© Группа АВТОВАЗРабота шла поэтапно: сначала студенты определились с тем, как будет выглядеть флагман Lada, проанализировав предпочтения, стиль жизни и ожидания клиентов.
© Группа АВТОВАЗ
Работа шла поэтапно: сначала студенты определились с тем, как будет выглядеть флагман Lada, проанализировав предпочтения, стиль жизни и ожидания клиентов.
© Группа АВТОВАЗДизайнерам важно было сохранить узнаваемость бренда и философию "Икс-графики".
© Группа АВТОВАЗ
Дизайнерам важно было сохранить узнаваемость бренда и философию "Икс-графики".
© Группа АВТОВАЗСтуденты Московского политеха представили несколько версий дизайна будущего флагмана.
© Группа АВТОВАЗ
Студенты Московского политеха представили несколько версий дизайна будущего флагмана.
© Группа АВТОВАЗВ своих работах молодые специалисты руководствовались наставлениями шеф-дизайнера Lada Стива Маттина и главы московского подразделения дизайн-центра Lada Жюльена Друара.
© Группа АВТОВАЗ
В своих работах молодые специалисты руководствовались наставлениями шеф-дизайнера Lada Стива Маттина и главы московского подразделения дизайн-центра Lada Жюльена Друара.
© Группа АВТОВАЗВторой этап курировал лично шеф-дизайнер Жюльен Друар, а также Центр проектной деятельности Московского политеха.
© Группа АВТОВАЗ
Второй этап курировал лично шеф-дизайнер Жюльен Друар, а также Центр проектной деятельности Московского политеха.
© Группа АВТОВАЗКаждую неделю студенты встречались с руководителями, обсуждали детали и развивали свои идеи.
© Группа АВТОВАЗ
Каждую неделю студенты встречались с руководителями, обсуждали детали и развивали свои идеи.
© Группа АВТОВАЗНачинающие дизайнеры отмечали, что в модельном ряду Lada пустует ниша кроссовера C-сегмента.
© Группа АВТОВАЗ
Начинающие дизайнеры отмечали, что в модельном ряду Lada пустует ниша кроссовера C-сегмента.
© Группа АВТОВАЗНовый флагман должен был получиться не только красивым внешне, но также вместительным и многофункциональным.
© Группа АВТОВАЗ
Новый флагман должен был получиться не только красивым внешне, но также вместительным и многофункциональным.
© Группа АВТОВАЗНекоторые проекты оказались слишком футуристичными, однако дизайнеры не ограничивают себя в фантазиях, какие-то элементы могут найти свое отражение на будущих серийных моделях.
© Группа АВТОВАЗ
Некоторые проекты оказались слишком футуристичными, однако дизайнеры не ограничивают себя в фантазиях, какие-то элементы могут найти свое отражение на будущих серийных моделях.
© Группа АВТОВАЗСтуденты по-новому посмотрели на X-образный стиль современных моделей "АвтоВАЗа".
© Группа АВТОВАЗ
Студенты по-новому посмотрели на X-образный стиль современных моделей "АвтоВАЗа".
© Группа АВТОВАЗСтив Маттин и Жюльен Друар признали ряд решений крайне интересными, а также обратили внимание на новые способы интерпретации философии бренда.
© Группа АВТОВАЗ
Стив Маттин и Жюльен Друар признали ряд решений крайне интересными, а также обратили внимание на новые способы интерпретации философии бренда.
© Группа АВТОВАЗВозможно, один из проектов ляжет в основу будущей флагманской модели Lada.
© Группа АВТОВАЗ
Возможно, один из проектов ляжет в основу будущей флагманской модели Lada.
© Группа АВТОВАЗС помощью таких проектов "АвтоВАЗ" реализует масштабную стратегию по привлечению талантливой молодежи.
© Группа АВТОВАЗ
С помощью таких проектов "АвтоВАЗ" реализует масштабную стратегию по привлечению талантливой молодежи.
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Смесь горилы с крокодилом.. Кроссовера с 99-ой...
08:14
27.06.2018
2
Материалы бы лучше разработали и качество сборки
08:46
27.06.2018
1
Чемпионат мира по футболу 2018
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