Открытие выставки "Между небом и землей" на ВДНХ
18:3320.06.2018
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДокументальная выставка "Между небом и землей" рассказывает о проектировании и строительстве павильона "Космос", его экспозициях разных времен, а также о комплексной научной реставрации, которая завершилась в этом году.
Документальная выставка "Между небом и землей" рассказывает о проектировании и строительстве павильона "Космос", его экспозициях разных времен, а также о комплексной научной реставрации, которая завершилась в этом году.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкНесколько сотен уникальных фотографий, рисунков, чертежей, многие из которых стали впервые доступны для широкой публики, знакомят гостей центра "Космонавтика и авиация" с историей легендарного здания.
Несколько сотен уникальных фотографий, рисунков, чертежей, многие из которых стали впервые доступны для широкой публики, знакомят гостей центра "Космонавтика и авиация" с историей легендарного здания.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловИсторик и куратор выставки "Между небом и землей" Павел Нефедов проводит экскурсию по выставке.
Историк и куратор выставки "Между небом и землей" Павел Нефедов проводит экскурсию по выставке.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанк"Вся история павильона — это постоянные перепады от приземленных забот к чудесной мечте — и обратно. Каждый рисунок, фотография или текстовый фрагмент на этой выставке рассказывают свою особую историю", — рассказывает куратор выставки, исследователь и историк ВДНХ Павел Нефедов.
"Вся история павильона — это постоянные перепады от приземленных забот к чудесной мечте — и обратно. Каждый рисунок, фотография или текстовый фрагмент на этой выставке рассказывают свою особую историю", — рассказывает куратор выставки, исследователь и историк ВДНХ Павел Нефедов.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВыставка представляет посетителям малоизвестные факты, связанные с проектированием и строительством павильона "Космос", а также рассказывает об изменениях, связанных с назначением самого павильона и его экспозиций в разные периоды истории страны.
Выставка представляет посетителям малоизвестные факты, связанные с проектированием и строительством павильона "Космос", а также рассказывает об изменениях, связанных с назначением самого павильона и его экспозиций в разные периоды истории страны.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВыставка рассказывает о личностях и судьбах архитекторов и художников, принимавших участие в создании павильона.
Выставка рассказывает о личностях и судьбах архитекторов и художников, принимавших участие в создании павильона.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДля экспозиции об истории павильона "Космос" медиагруппа "Россия сегодня" отобрала лучшие кадры из своего фотоархива.
Для экспозиции об истории павильона "Космос" медиагруппа "Россия сегодня" отобрала лучшие кадры из своего фотоархива.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМультимедийный спецпроект МИА "Россия сегодня" об истории павильона "Космос".
Мультимедийный спецпроект МИА "Россия сегодня" об истории павильона "Космос".
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПосетитель на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.
Посетитель на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПосетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.
Посетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.
Выставка, посвященная истории и архитектуре павильона "Космос", открылась 20 июня на ВДНХ. Около полусотни редких фотографий, иллюстрирующих жизнь павильона в разные исторические периоды, были предоставлены для выставки крупнейшим архивом МИА "Россия сегодня". Первые посетители экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
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