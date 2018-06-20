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Открытие выставки "Между небом и землей" на ВДНХ

18:3320.06.2018
0170
Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
Павел Нефедов проводит экскурсию по выставке
Историк и куратор выставки Между небом и землей Павел Нефедов на ВДНХ в Москве
Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
Посетитель на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве. 20 июня 2018
Открытие выставки Между небом и землей на ВДНХ
Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
Открытие выставки Между небом и землей на ВДНХ
Мультимедийный спецпроект РИА Новости (МИА Россия сегодня) об истории Павильона Космос
Открытие выставки Между небом и землей на ВДНХ
Открытие выставки Между небом и землей на ВДНХ
Открытие выставки Между небом и землей на ВДНХ
Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве. 20 июня 2018
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДокументальная выставка "Между небом и землей" рассказывает о проектировании и строительстве павильона "Космос", его экспозициях разных времен, а также о комплексной научной реставрации, которая завершилась в этом году.Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Документальная выставка "Между небом и землей" рассказывает о проектировании и строительстве павильона "Космос", его экспозициях разных времен, а также о комплексной научной реставрации, которая завершилась в этом году.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкНесколько сотен уникальных фотографий, рисунков, чертежей, многие из которых стали впервые доступны для широкой публики, знакомят гостей центра "Космонавтика и авиация" с историей легендарного здания.Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Несколько сотен уникальных фотографий, рисунков, чертежей, многие из которых стали впервые доступны для широкой публики, знакомят гостей центра "Космонавтика и авиация" с историей легендарного здания.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловИсторик и куратор выставки "Между небом и землей" Павел Нефедов проводит экскурсию по выставке.Павел Нефедов проводит экскурсию по выставке
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Историк и куратор выставки "Между небом и землей" Павел Нефедов проводит экскурсию по выставке.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанк"Вся история павильона — это постоянные перепады от приземленных забот к чудесной мечте — и обратно. Каждый рисунок, фотография или текстовый фрагмент на этой выставке рассказывают свою особую историю", — рассказывает куратор выставки, исследователь и историк ВДНХ Павел Нефедов.Историк и куратор выставки Между небом и землей Павел Нефедов на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
"Вся история павильона — это постоянные перепады от приземленных забот к чудесной мечте — и обратно. Каждый рисунок, фотография или текстовый фрагмент на этой выставке рассказывают свою особую историю", — рассказывает куратор выставки, исследователь и историк ВДНХ Павел Нефедов.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВыставка представляет посетителям малоизвестные факты, связанные с проектированием и строительством павильона "Космос", а также рассказывает об изменениях, связанных с назначением самого павильона и его экспозиций в разные периоды истории страны.Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Выставка представляет посетителям малоизвестные факты, связанные с проектированием и строительством павильона "Космос", а также рассказывает об изменениях, связанных с назначением самого павильона и его экспозиций в разные периоды истории страны.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВыставка рассказывает о личностях и судьбах архитекторов и художников, принимавших участие в создании павильона.Посетитель на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве. 20 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Выставка рассказывает о личностях и судьбах архитекторов и художников, принимавших участие в создании павильона.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловОткрытие выставки "Между небом и землей" на ВДНХ.Открытие выставки Между небом и землей на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Открытие выставки "Между небом и землей" на ВДНХ.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДля экспозиции об истории павильона "Космос" медиагруппа "Россия сегодня" отобрала лучшие кадры из своего фотоархива.Открытие выставки Между небом и землей на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Для экспозиции об истории павильона "Космос" медиагруппа "Россия сегодня" отобрала лучшие кадры из своего фотоархива.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМультимедийный спецпроект МИА "Россия сегодня" об истории павильона "Космос".Мультимедийный спецпроект РИА Новости (МИА Россия сегодня) об истории Павильона Космос
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Мультимедийный спецпроект МИА "Россия сегодня" об истории павильона "Космос".
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПосетитель на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.Открытие выставки Между небом и землей на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Посетитель на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловОткрытие выставки "Между небом и землей" на ВДНХ.Открытие выставки Между небом и землей на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Открытие выставки "Между небом и землей" на ВДНХ.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловОткрытие выставки "Между небом и землей" на ВДНХ.Открытие выставки Между небом и землей на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Открытие выставки "Между небом и землей" на ВДНХ.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПосетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве. 20 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.
Посетитель на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве. 20 июня 2018Открытие выставки "Между небом и землей" на ВДНХ18:3320.06.2018
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Выставка, посвященная истории и архитектуре павильона "Космос", открылась 20 июня на ВДНХ. Около полусотни редких фотографий, иллюстрирующих жизнь павильона в разные исторические периоды, были предоставлены для выставки крупнейшим архивом МИА "Россия сегодня". Первые посетители экспозиции — в фотоленте Ria.ru.
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Португалия
0
Марокко
Матч окончен
1
Уругвай
0
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Португалия
0
Марокко
Матч окончен
1
Уругвай
0
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
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