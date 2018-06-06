РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

В приморском зоопарке кошка выкормила рысенка

18:3806.06.2018
09871
Кошка по кличке Моника и рысенок, которого она выкормила в зоопарке Чудесный
Рысенок, которого выкормила кошка по кличке Моника в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае, и ее детеныши
Кошка по кличке Моника со своими котятами и рысенком, которого она выкормила в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае. Теперь она воспитывает его, поскольку биологическая мама не может ухаживать за детенышем из‐за проблем со здоровьем
Директор зоопарка Чудесный Екатерина Зотова со своими питомцами: кошкой по кличке Моника и рысенком, которого она выкормила в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае
Рысенок, которого выкормила кошка по кличке Моника в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае, и ее детеныш
Кошка по кличке Моника и рысенок, которого она выкормила в зоопарке Чудесный
Сын директора зоопарка Екатерины Зотовой Владислав со своими питомцами: кошкой по кличке Моника и рысенком, которого она выкормила в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае
Кошка по кличке Моника со своими котятами и рысенком, которого она выкормила в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае. Теперь она воспитывает его, поскольку биологическая мама не может ухаживать за детенышем из‐за проблем со здоровьем
Кошка по кличке Моника со своими котятами и рысенком, которого она выкормила в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае. Теперь она воспитывает его, поскольку биологическая мама не может ухаживать за детенышем из‐за проблем со здоровьем
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРысенок появился на свет 8 мая в зоопарке "Чудесный", который находится в Уссурийске.Кошка по кличке Моника и рысенок, которого она выкормила в зоопарке Чудесный
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Рысенок появился на свет 8 мая в зоопарке "Чудесный", который находится в Уссурийске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЕго мать, шестилетняя европейская рысь Ариша из-за проблем со здоровьем не смогла ухаживать за детенышем.Рысенок, которого выкормила кошка по кличке Моника в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае, и ее детеныши
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Его мать, шестилетняя европейская рысь Ариша из-за проблем со здоровьем не смогла ухаживать за детенышем.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСотрудники зоопарка отдали рысенка на выкармливание шотладской вислоухой кошке по кличке Моника, которая? буквально за два дня до появления на свет рысенка, родила своих двух котят.Кошка по кличке Моника со своими котятами и рысенком, которого она выкормила в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае. Теперь она воспитывает его, поскольку биологическая мама не может ухаживать за детенышем из‐за проблем со здоровьем
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Сотрудники зоопарка отдали рысенка на выкармливание шотладской вислоухой кошке по кличке Моника, которая? буквально за два дня до появления на свет рысенка, родила своих двух котят.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДиректор зоопарка "Чудесный" Екатерина Зотова со своими питомцами.Директор зоопарка Чудесный Екатерина Зотова со своими питомцами: кошкой по кличке Моника и рысенком, которого она выкормила в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Директор зоопарка "Чудесный" Екатерина Зотова со своими питомцами.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСейчас рысенку, который оказался девочкой, уже четыре недели.Рысенок, которого выкормила кошка по кличке Моника в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае, и ее детеныш
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Сейчас рысенку, который оказался девочкой, уже четыре недели.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМоника сразу приняла нового воспитанника и стала ухаживать за ним, как за собственными котятами.Кошка по кличке Моника и рысенок, которого она выкормила в зоопарке Чудесный
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Моника сразу приняла нового воспитанника и стала ухаживать за ним, как за собственными котятами.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКогда у кошки перестанет хватать молока для детеныша рыси, его станут кормить из бутылочки.Сын директора зоопарка Екатерины Зотовой Владислав со своими питомцами: кошкой по кличке Моника и рысенком, которого она выкормила в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Когда у кошки перестанет хватать молока для детеныша рыси, его станут кормить из бутылочки.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИз-за того что маленькая рысь уже крупнее и тяжелее своих братьев, Моника больше не может ее таскать как остальных котят, но продолжает заботиться о приемной дочери.Кошка по кличке Моника со своими котятами и рысенком, которого она выкормила в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае. Теперь она воспитывает его, поскольку биологическая мама не может ухаживать за детенышем из‐за проблем со здоровьем
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Из-за того что маленькая рысь уже крупнее и тяжелее своих братьев, Моника больше не может ее таскать как остальных котят, но продолжает заботиться о приемной дочери.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИмя для малышки-рыси еще не придумали. Зоопарк планирует объявить конкурс среди своих гостей на лучшую кличку для животного.Кошка по кличке Моника со своими котятами и рысенком, которого она выкормила в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае. Теперь она воспитывает его, поскольку биологическая мама не может ухаживать за детенышем из‐за проблем со здоровьем
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Имя для малышки-рыси еще не придумали. Зоопарк планирует объявить конкурс среди своих гостей на лучшую кличку для животного.
Рысенок, которого выкормила кошка по кличке Моника в зоопарке Чудесный недалеко от Уссурийска в Приморском крае, и ее детенышиВ приморском зоопарке кошка выкормила рысенка18:3806.06.2018
Возгорание на крыше Дома педагогической книги в МосквеВозгорание на крыше Дома педагогической книги в Москве17:4306.06.2018
Старая Москва. Охотный ряд, 1925 гПорядок в "стакане": как будки для сотрудников ГАИ вернули на улицы Москвы11:2706.06.2018
СокотраПятачки и призраки: самые странные острова в мире14:3105.06.2018
Пожарная техника перед зданием торгового центра Порт в Казани, где произошло возгораниеВ Казани горит торговый центр "Порт"13:2105.06.2018
Zip-line в парке РускеалаГорный парк "Рускеала": мраморные пейзажи и экстремальный отдых в Карелии08:0003.06.2018
Предпоказ выставки Бэнкси в МосквеГений или вандал: выставка Бэнкси в Москве13:1902.06.2018
Артисты выступают перед началом финального матча Лиги Чемпионов по футболу сезона 2017/18 между ФК Реал Мадрид и ФК ЛиверпульЛучшие фото недели: Лавров в КНДР, Загитова с щенком и футбол на орбите15:0901.06.2018
Канализационный люк в ЯпонииМузей под ногами: самые оригинальные канализационные люки мира12:2901.06.2018
Участницы финала всероссийского конкурса красоты Мисс Русское Радио 2018 в Центральном МанежеВ Москве выбрали "Мисс Русское Радио"11:4501.06.2018
Все фотоленты
Кошка по кличке Моника воспитывает новорожденного рысенка, за которым не может ухаживать мать. Новый питомец зоопарка "Чудесный" — в фотоленте Ria.ru.
Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена