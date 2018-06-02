В Москве открылась первая персональная выставка уличного художника Бэнкси. Репортаж с выставки — в фотоленте на ria.ru
Гений или вандал: выставка Бэнкси в Москве
13:1902.06.2018
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВыставка известного стрит-арт художника и провокатора Бэнкси проходит в Центральном Доме художника (ЦДХ) при информационной поддержке РИА Новости.
Выставка известного стрит-арт художника и провокатора Бэнкси проходит в Центральном Доме художника (ЦДХ) при информационной поддержке РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЭкспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.
Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ экспозицию включены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы, 3D-объекты, редкие принты и фотографии, а также мультимедийное шоу, которое познакомит посетителей с творчеством художника.
В экспозицию включены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы, 3D-объекты, редкие принты и фотографии, а также мультимедийное шоу, которое познакомит посетителей с творчеством художника.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОрганизаторы рассказали, что экспонаты выставки отбирались по простому принципу — по принадлежности к Бэнкси и их аутентичности, то есть подлинности.
Организаторы рассказали, что экспонаты выставки отбирались по простому принципу — по принадлежности к Бэнкси и их аутентичности, то есть подлинности.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкГлавная проблема заключалась в том, что Бэнкси ассоциируется у большинства со стрит-артом, но уличных экспонатов, которые подтверждены самим художником, на самом деле очень мало.
Главная проблема заключалась в том, что Бэнкси ассоциируется у большинства со стрит-артом, но уличных экспонатов, которые подтверждены самим художником, на самом деле очень мало.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ список экспонатов вошли не только работы Бэнкси, но и фотографии, сувенирные вещи, редкие постеры, чтобы рассказать о его творчестве полностью.
В список экспонатов вошли не только работы Бэнкси, но и фотографии, сувенирные вещи, редкие постеры, чтобы рассказать о его творчестве полностью.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОрганизаторы выставки уверены: каждый посетитель будет иметь возможность решить для себя, кто же такой Бэнкси: вандал или гений, художник или бизнесмен, провокатор или бунтарь.
Организаторы выставки уверены: каждый посетитель будет иметь возможность решить для себя, кто же такой Бэнкси: вандал или гений, художник или бизнесмен, провокатор или бунтарь.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкХудожник-загадка, человек-"поймай меня, если сможешь", провокатор и шутник, Бэнкси изменил массовое представление об уличном искусстве.
Художник-загадка, человек-"поймай меня, если сможешь", провокатор и шутник, Бэнкси изменил массовое представление об уличном искусстве.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЕго ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.
Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкБэнкси не анонсирует появление своих работ, очень малое количество людей знает его в лицо, а личность его не установлена. В СМИ регулярно появляются предположения о том, кто скрывается за этим псевдонимом.
Бэнкси не анонсирует появление своих работ, очень малое количество людей знает его в лицо, а личность его не установлена. В СМИ регулярно появляются предположения о том, кто скрывается за этим псевдонимом.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкК примеру, исследование британских ученых подтвердило выдвинутую еще в 2008 году версию, согласно которой за псевдонимом Бэнкси скрывается выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем.
К примеру, исследование британских ученых подтвердило выдвинутую еще в 2008 году версию, согласно которой за псевдонимом Бэнкси скрывается выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСуществует и другая версия. Осенью 2016 года журналист Крейг Уильямс предположил, что художником может быть участник культовой трип-хоп группы Massive Attack Роберт Дель Ная.
Существует и другая версия. Осенью 2016 года журналист Крейг Уильямс предположил, что художником может быть участник культовой трип-хоп группы Massive Attack Роберт Дель Ная.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПо мнению журналиста, объем работ известного уличного художника позволяет предположить, что за псевдонимом может скрываться не один человек, а целая группа.
По мнению журналиста, объем работ известного уличного художника позволяет предположить, что за псевдонимом может скрываться не один человек, а целая группа.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЭкспонаты первой персональной выставки всемирно известного уличного художника Бэнкси в Москве застрахованы на 10 миллионов фунтов.
Экспонаты первой персональной выставки всемирно известного уличного художника Бэнкси в Москве застрахованы на 10 миллионов фунтов.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОдни из самых ценных произведений экспозиции — "Мона Лиза" и коллекция из принтов с Кейт Мосс, а также изображение обезьяны на створках окон.
Одни из самых ценных произведений экспозиции — "Мона Лиза" и коллекция из принтов с Кейт Мосс, а также изображение обезьяны на створках окон.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОткрывшаяся для посетителей 2 июня выставка будет работать все лето и продлится до 2 сентября.
Открывшаяся для посетителей 2 июня выставка будет работать все лето и продлится до 2 сентября.
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