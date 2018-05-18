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Лучшие фото недели: детский парад, донские казаки и Путин за рулем КамАЗа

12:4818.05.2018
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Модели на показе Emilia Wickstead для Matchesfashion.com на Недели моды в Сиднее
Последствие бури в Нью-Дели, Индия
Участники парада «детских войск» в Ростове-на-Дону
Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля КамАЗ во время открытия автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Лев в зоологическом саду Камла Неру в Ахмедабаде
Участник акции протеста против пенсионной реформы в Брюсселе
Национальный лесной парк в Донгтае, Китай
Донские казаки отрабатывают навыки верховой езды в Ростове-на-Дону
Французская актриса и модель Эмилин Валаде на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Акция протеста против роста тарифов на на коммунальные услуги в Буэнос-Айресе, Аргентина. 14 мая 2018 года
Игрок сборной России Евгений Дадонов в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Словакии
Актеры Олден Эренрайк, Дональд Гловер, персонаж фильма Чубакка и актер Пол Беттани на красной дорожке европейской премьеры фильма Хан Соло. Звёздные войны: Истории в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
Вид на город Газа
Женщины на марше Ni una menos против насилия в отношении женщин в Сантьяго. 11 мая 2018 года
Воздушный шар на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
Президент РФ В. Путин встретился в Сочи с главой Сирии Б. Асадом
Истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи во время празднования 80-летия Центра показа авиационной техники им. Кожедуба на аэродрома Кубинка в Московской области
Индонезийские мусульмане молятся в первый день Священного месяца Рамадан в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия. 16 мая 2018 года
Моряк Черноморского флота с девушкой во время праздничных мероприятий в Севастополе
Дети выглядывают из прорезей во флаге ЕС во время акции протеста в Бухаресте, Румыния
Надежда Савченко во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста на заседании Шевченковского районного суда в Киеве. 14 мая 2018
Женщина читает книгу на фоне группы, практикующей йогу в парке. Вашингтон, США
Порыв ветра сдувает мантию Папы Римского Франциска во время мессы на площади Святого Петра в Ватикане
Палестинский демонстрант во время протеста в день 70-летия Накбы
Девушки в бикини из изоленты, стилизованных под флаги разных стран. Белу-Оризонти, Бразилия
Облако пепла, поднимающееся из кратера Халемаумау на вершине вулкана Килауэа, Гавайи
Победительница международного конкурса Евровидение-2018 певица Нетта Барзилай из Израиля
Участник пролога гонки Extreme XL Lagares в Португалии
Посетители в Национальной библиотеке Катара в Дохе
© REUTERS / Edgar SuМодели на показе новой коллекции бренда Emilia Wickstead на Неделе моды в Сиднее.Модели на показе Emilia Wickstead для Matchesfashion.com на Недели моды в Сиднее
© REUTERS / Edgar Su
Модели на показе новой коллекции бренда Emilia Wickstead на Неделе моды в Сиднее.
© REUTERS / Adnan AbidiПоследствие бури в Нью-Дели, Индия.Последствие бури в Нью-Дели, Индия
© REUTERS / Adnan Abidi
Последствие бури в Нью-Дели, Индия.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкУчастники детского парада в честь ветеранов Великой Отечественной войны в Ростове-на-Дону.Участники парада «детских войск» в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Участники детского парада в честь ветеранов Великой Отечественной войны в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин за рулем КамАЗа возглавил колонну строительной техники, открывшей движение по автодорожной части Крымского моста.Президент РФ Владимир Путин за рулем автомобиля КамАЗ во время открытия автомобильной части Крымского моста. 15 мая 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа возглавил колонну строительной техники, открывшей движение по автодорожной части Крымского моста.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗа первые сутки после открытия движения по Крымскому мосту проехали более 20 тысяч автомобилей и мотоцикловАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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За первые сутки после открытия движения по Крымскому мосту проехали более 20 тысяч автомобилей и мотоциклов
© AFP 2018 / Sam PanthakyЛев в зоологическом саду Камла Неру в Ахмедабаде, Индия.Лев в зоологическом саду Камла Неру в Ахмедабаде
© AFP 2018 / Sam Panthaky
Лев в зоологическом саду Камла Неру в Ахмедабаде, Индия.
© AFP 2018 / BELGA/ Dirk WaemУчастник акции протеста против пенсионной реформы в Брюсселе, Бельгия.Участник акции протеста против пенсионной реформы в Брюсселе
© AFP 2018 / BELGA/ Dirk Waem
Участник акции протеста против пенсионной реформы в Брюсселе, Бельгия.
© AFP 2018Национальный лесной парк в Донгтае на востоке Китая.Национальный лесной парк в Донгтае, Китай
© AFP 2018
Национальный лесной парк в Донгтае на востоке Китая.
© AFP 2018 / Mladen AntonovДонские казаки отрабатывают навыки верховой езды в Ростове-на-Дону.Донские казаки отрабатывают навыки верховой езды в Ростове-на-Дону
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Донские казаки отрабатывают навыки верховой езды в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФранцузская актриса и модель Эмилин Валаде на красной дорожке 71-го Каннского кинофестиваля.Французская актриса и модель Эмилин Валаде на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Французская актриса и модель Эмилин Валаде на красной дорожке 71-го Каннского кинофестиваля.
© AFP 2018 / Eitan AbramovichАкция протеста против роста тарифов на коммунальные услуги в Буэнос-Айресе, Аргентина.Акция протеста против роста тарифов на на коммунальные услуги в Буэнос-Айресе, Аргентина. 14 мая 2018 года
© AFP 2018 / Eitan Abramovich
Акция протеста против роста тарифов на коммунальные услуги в Буэнос-Айресе, Аргентина.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгровой момент матча между сборными России и Словакии на чемпионате мира по хоккею.Игрок сборной России Евгений Дадонов в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Словакии
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игровой момент матча между сборными России и Словакии на чемпионате мира по хоккею.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктеры Олден Эренрайк, Дональд Гловер, Пол Беттани и Чубакка на европейской премьере фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории".Актеры Олден Эренрайк, Дональд Гловер, персонаж фильма Чубакка и актер Пол Беттани на красной дорожке европейской премьеры фильма Хан Соло. Звёздные войны: Истории в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актеры Олден Эренрайк, Дональд Гловер, Пол Беттани и Чубакка на европейской премьере фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории".
© AFP 2018 / Mahmud Hams Закат над городом Газа.Вид на город Газа
© AFP 2018 / Mahmud Hams 
Закат над городом Газа.
© AFP 2018 / Martin BernettiМарш против сексизма и насилия в отношении женщин в Сантьяго, Чили.Женщины на марше Ni una menos против насилия в отношении женщин в Сантьяго. 11 мая 2018 года
© AFP 2018 / Martin Bernetti
Марш против сексизма и насилия в отношении женщин в Сантьяго, Чили.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкФестиваль воздухоплавания "Абинская Ривьера" в Краснодарском крае.Воздушный шар на фестивале воздухоплавания Абинская Ривьера в Абинском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Фестиваль воздухоплавания "Абинская Ривьера" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 17 мая провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом в Сочи.Президент РФ В. Путин встретился в Сочи с главой Сирии Б. Асадом
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин 17 мая провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом в Сочи.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИстребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" во время празднования 80-летия Центра показа авиационной техники им. Кожедуба на аэродрома "Кубинка".Истребители Су-30СМ пилотажной группы Русские Витязи во время празднования 80-летия Центра показа авиационной техники им. Кожедуба на аэродрома Кубинка в Московской области
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" во время празднования 80-летия Центра показа авиационной техники им. Кожедуба на аэродрома "Кубинка".
© REUTERS / Willy KurniawanМолитва в первый день Священного месяца Рамадан в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия.Индонезийские мусульмане молятся в первый день Священного месяца Рамадан в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия. 16 мая 2018 года
© REUTERS / Willy Kurniawan
Молитва в первый день Священного месяца Рамадан в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа минувшей неделе в Севастополе отметили 235-летие Черноморского флота.Моряк Черноморского флота с девушкой во время праздничных мероприятий в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На минувшей неделе в Севастополе отметили 235-летие Черноморского флота.
© AFP 2018 / Daniel Mihailescu Юные участники акции протеста против действующего правительства в Бухаресте.Дети выглядывают из прорезей во флаге ЕС во время акции протеста в Бухаресте, Румыния
© AFP 2018 / Daniel Mihailescu
Юные участники акции протеста против действующего правительства в Бухаресте.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежды Савченко на заседании Шевченковского районного суда в Киеве, где рассматривался вопрос о продлении срока ее ареста.Надежда Савченко во время рассмотрения вопроса о продлении срока её ареста на заседании Шевченковского районного суда в Киеве. 14 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Верховной рады Украины Надежды Савченко на заседании Шевченковского районного суда в Киеве, где рассматривался вопрос о продлении срока ее ареста.
© AFP 2018 / Andrew Caballero-ReynoldsЗанятия йогой в одном из парков в Вашингтоне, США.Женщина читает книгу на фоне группы, практикующей йогу в парке. Вашингтон, США
© AFP 2018 / Andrew Caballero-Reynolds
Занятия йогой в одном из парков в Вашингтоне, США.
© REUTERS / Max RossiСильный ветер доставил некоторые неудобства Папе Римскому Франциску во время мессы на площади Святого Петра в Ватикане.Порыв ветра сдувает мантию Папы Римского Франциска во время мессы на площади Святого Петра в Ватикане
© REUTERS / Max Rossi
Сильный ветер доставил некоторые неудобства Папе Римскому Франциску во время мессы на площади Святого Петра в Ватикане.
© REUTERS / Mohamad TorokmanДемонстрант во время акции протеста в день 70-летия Накбы, который отмечается палестинцами как день "изгнания и бегства" около 700 тысяч арабов, покинувших территорию Израиля в результате Арабо-израильской войны 1947-1949 годов.Палестинский демонстрант во время протеста в день 70-летия Накбы
© REUTERS / Mohamad Torokman
Демонстрант во время акции протеста в день 70-летия Накбы, который отмечается палестинцами как день "изгнания и бегства" около 700 тысяч арабов, покинувших территорию Израиля в результате Арабо-израильской войны 1947-1949 годов.
© AFP 2018 / Douglas MagnoДевушки в "купальниках", сделанных из изоленты, представляют страны-участницы чемпионата мира по футболу.Девушки в бикини из изоленты, стилизованных под флаги разных стран. Белу-Оризонти, Бразилия
© AFP 2018 / Douglas Magno
Девушки в "купальниках", сделанных из изоленты, представляют страны-участницы чемпионата мира по футболу.
© REUTERS / Terray SylvesterОблако пепла, поднимающееся из кратера Халемаумау на вершине вулкана Килауэа, Гавайи.Облако пепла, поднимающееся из кратера Халемаумау на вершине вулкана Килауэа, Гавайи
© REUTERS / Terray Sylvester
Облако пепла, поднимающееся из кратера Халемаумау на вершине вулкана Килауэа, Гавайи.
© REUTERS / Pedro NunesПобедительница международного конкурса "Евровидение-2018" певица Нетта Барзилай из Израиля.Победительница международного конкурса Евровидение-2018 певица Нетта Барзилай из Израиля
© REUTERS / Pedro Nunes
Победительница международного конкурса "Евровидение-2018" певица Нетта Барзилай из Израиля.
© REUTERS / Future7Media/Red Bull Content PoolУчастник квалификационной гонки Extreme XL Lagares в Португалии.Участник пролога гонки Extreme XL Lagares в Португалии
© REUTERS / Future7Media/Red Bull Content Pool
Участник квалификационной гонки Extreme XL Lagares в Португалии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетители в Национальной библиотеке Катара в Дохе.Посетители в Национальной библиотеке Катара в Дохе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Посетители в Национальной библиотеке Катара в Дохе.
Девушки в бикини из изоленты, стилизованных под флаги разных стран. Белу-Оризонти, БразилияЛучшие фото недели: детский парад, донские казаки и Путин за рулем КамАЗа12:4818.05.2018
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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