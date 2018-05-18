Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: детский парад, донские казаки и Путин за рулем КамАЗа
12:4818.05.2018
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© REUTERS / Edgar SuМодели на показе новой коллекции бренда Emilia Wickstead на Неделе моды в Сиднее.
Модели на показе новой коллекции бренда Emilia Wickstead на Неделе моды в Сиднее.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкУчастники детского парада в честь ветеранов Великой Отечественной войны в Ростове-на-Дону.
Участники детского парада в честь ветеранов Великой Отечественной войны в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин за рулем КамАЗа возглавил колонну строительной техники, открывшей движение по автодорожной части Крымского моста.
Президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа возглавил колонну строительной техники, открывшей движение по автодорожной части Крымского моста.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЗа первые сутки после открытия движения по Крымскому мосту проехали более 20 тысяч автомобилей и мотоциклов
За первые сутки после открытия движения по Крымскому мосту проехали более 20 тысяч автомобилей и мотоциклов
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФранцузская актриса и модель Эмилин Валаде на красной дорожке 71-го Каннского кинофестиваля.
Французская актриса и модель Эмилин Валаде на красной дорожке 71-го Каннского кинофестиваля.
© AFP 2018 / Eitan AbramovichАкция протеста против роста тарифов на коммунальные услуги в Буэнос-Айресе, Аргентина.
Акция протеста против роста тарифов на коммунальные услуги в Буэнос-Айресе, Аргентина.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИгровой момент матча между сборными России и Словакии на чемпионате мира по хоккею.
Игровой момент матча между сборными России и Словакии на чемпионате мира по хоккею.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктеры Олден Эренрайк, Дональд Гловер, Пол Беттани и Чубакка на европейской премьере фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории".
Актеры Олден Эренрайк, Дональд Гловер, Пол Беттани и Чубакка на европейской премьере фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкФестиваль воздухоплавания "Абинская Ривьера" в Краснодарском крае.
Фестиваль воздухоплавания "Абинская Ривьера" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 17 мая провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом в Сочи.
Президент России Владимир Путин 17 мая провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом в Сочи.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИстребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" во время празднования 80-летия Центра показа авиационной техники им. Кожедуба на аэродрома "Кубинка".
Истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" во время празднования 80-летия Центра показа авиационной техники им. Кожедуба на аэродрома "Кубинка".
© REUTERS / Willy KurniawanМолитва в первый день Священного месяца Рамадан в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия.
Молитва в первый день Священного месяца Рамадан в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНа минувшей неделе в Севастополе отметили 235-летие Черноморского флота.
На минувшей неделе в Севастополе отметили 235-летие Черноморского флота.
© AFP 2018 / Daniel Mihailescu Юные участники акции протеста против действующего правительства в Бухаресте.
Юные участники акции протеста против действующего правительства в Бухаресте.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежды Савченко на заседании Шевченковского районного суда в Киеве, где рассматривался вопрос о продлении срока ее ареста.
Депутат Верховной рады Украины Надежды Савченко на заседании Шевченковского районного суда в Киеве, где рассматривался вопрос о продлении срока ее ареста.
© REUTERS / Max RossiСильный ветер доставил некоторые неудобства Папе Римскому Франциску во время мессы на площади Святого Петра в Ватикане.
Сильный ветер доставил некоторые неудобства Папе Римскому Франциску во время мессы на площади Святого Петра в Ватикане.
© REUTERS / Mohamad TorokmanДемонстрант во время акции протеста в день 70-летия Накбы, который отмечается палестинцами как день "изгнания и бегства" около 700 тысяч арабов, покинувших территорию Израиля в результате Арабо-израильской войны 1947-1949 годов.
Демонстрант во время акции протеста в день 70-летия Накбы, который отмечается палестинцами как день "изгнания и бегства" около 700 тысяч арабов, покинувших территорию Израиля в результате Арабо-израильской войны 1947-1949 годов.
© AFP 2018 / Douglas MagnoДевушки в "купальниках", сделанных из изоленты, представляют страны-участницы чемпионата мира по футболу.
Девушки в "купальниках", сделанных из изоленты, представляют страны-участницы чемпионата мира по футболу.
© REUTERS / Terray SylvesterОблако пепла, поднимающееся из кратера Халемаумау на вершине вулкана Килауэа, Гавайи.
Облако пепла, поднимающееся из кратера Халемаумау на вершине вулкана Килауэа, Гавайи.
© REUTERS / Pedro NunesПобедительница международного конкурса "Евровидение-2018" певица Нетта Барзилай из Израиля.
Победительница международного конкурса "Евровидение-2018" певица Нетта Барзилай из Израиля.
© REUTERS / Future7Media/Red Bull Content PoolУчастник квалификационной гонки Extreme XL Lagares в Португалии.
Участник квалификационной гонки Extreme XL Lagares в Португалии.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетители в Национальной библиотеке Катара в Дохе.
Посетители в Национальной библиотеке Катара в Дохе.
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