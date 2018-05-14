Масштабный авиапраздник прошел в минувшие выходные в подмосковной Кубинке, где 80-летний юбилей отметил Центр показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба. Фигуры высшего пилотажа в исполнении самых известных авиационных групп — в фотоленте Ria.ru.
Праздник в Кубинке: фигуры высшего пилотажа от главных авиагрупп страны
12:4014.05.2018
(обновлено: 12:41 14.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЦентр показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба 12 мая отпраздновал 80-летие масштабным праздником.
Центр показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба 12 мая отпраздновал 80-летие масштабным праздником.
© РИА Новости / Андрей ФинтисовГлавным событием торжества стала двухчасовая программа полетов "Беркутов", "Стрижей", "Русских витязей" и "Соколов России", а также выступления группы "Первый полет" (на фото) и семикратной чемпионки мира по самолетному спорту Светланы Капаниной.
Главным событием торжества стала двухчасовая программа полетов "Беркутов", "Стрижей", "Русских витязей" и "Соколов России", а также выступления группы "Первый полет" (на фото) и семикратной чемпионки мира по самолетному спорту Светланы Капаниной.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЭкипажи пилотажной группы "Соколы России" выполняли фигуры на истребителях Су-30СМ. Помимо группового пилотажа, "Соколы России" показали ближний маневренный воздушный бой двух пар истребителей.
Экипажи пилотажной группы "Соколы России" выполняли фигуры на истребителях Су-30СМ. Помимо группового пилотажа, "Соколы России" показали ближний маневренный воздушный бой двух пар истребителей.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗрители смогли увидеть групповую "Петлю Нестерова", синхронные "Бочки", парный "Колокол", "Зеркало", "Ухо", "Горку", роспуски "Фонтан" и "Тюльпан".
Зрители смогли увидеть групповую "Петлю Нестерова", синхронные "Бочки", парный "Колокол", "Зеркало", "Ухо", "Горку", роспуски "Фонтан" и "Тюльпан".
© РИА Новости / Андрей ФинтисовОбязательным номером "Стрижей" и "Русских витязей" является пролет самолетов Су-30СМ и МиГ-29, выстроенных в знаменитый "Кубинский бриллиант".
Обязательным номером "Стрижей" и "Русских витязей" является пролет самолетов Су-30СМ и МиГ-29, выстроенных в знаменитый "Кубинский бриллиант".
© РИА Новости . Андрей ФинтисовАвиационная пилотажная групп "Беркуты" выступала на ударных вертолетах Ми-28Н.
Авиационная пилотажная групп "Беркуты" выступала на ударных вертолетах Ми-28Н.
© РИА Новости . Андрей ФинтисовЦентр показа авиационной техники им. И.Н.Кожедуба в подмосковной Кубинке готовит новых асов пилотажа. Его летчики не только демонстрируют уникальную летную программу по всему миру, но и выполняют боевые, учебно-боевые и специальные задачи.
Центр показа авиационной техники им. И.Н.Кожедуба в подмосковной Кубинке готовит новых асов пилотажа. Его летчики не только демонстрируют уникальную летную программу по всему миру, но и выполняют боевые, учебно-боевые и специальные задачи.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПилотажная группа "Стрижи", летающая в настоящее время на истребителях МиГ-29, одной из первых в Воздушно-космических силах получит новые самолёты МиГ-35.
Пилотажная группа "Стрижи", летающая в настоящее время на истребителях МиГ-29, одной из первых в Воздушно-космических силах получит новые самолёты МиГ-35.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЛетчики авиагруппы "Русские витязи" уже полностью освоили истребители Су-30СМ - самолеты поколения 4++. Помимо группового пилотажа шестеркой экипажи выполняют на новых истребителях парный и встречный пилотаж.
Летчики авиагруппы "Русские витязи" уже полностью освоили истребители Су-30СМ - самолеты поколения 4++. Помимо группового пилотажа шестеркой экипажи выполняют на новых истребителях парный и встречный пилотаж.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЮбилейный праздник Центра показа авиационной техники посетили более 35 тысяч человек.
Юбилейный праздник Центра показа авиационной техники посетили более 35 тысяч человек.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкДля зрителей в кубинке была организована статическая экспозиция авиационной техники ВКС, где можно было увидеть самолеты Су-30СМ, Су-27, Су-25, МиГ-29 и Ан-30, а также летное обмундирование.
Для зрителей в кубинке была организована статическая экспозиция авиационной техники ВКС, где можно было увидеть самолеты Су-30СМ, Су-27, Су-25, МиГ-29 и Ан-30, а также летное обмундирование.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИстребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
Истребители Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи".
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