Праздник в Кубинке: фигуры высшего пилотажа от главных авиагрупп страны

Центр показа авиационной техники им. И.Н.Кожедуба в подмосковной Кубинке готовит новых асов пилотажа. Его летчики не только демонстрируют уникальную летную программу по всему миру, но и выполняют боевые, учебно-боевые и специальные задачи.