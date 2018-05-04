В Подмосковье прошла первая репетиция воздушной части парада Победы. Воздушная тренировка сил ВКС над российской столицей — в фотоленте Ria.ru.
Репетиция воздушной части парада Победы
13:4204.05.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ районе 10.40 по московскому времени вертолеты и самолеты Воздушно-космических сил России пролетели в парадном строю над Красной площадью.
В районе 10.40 по московскому времени вертолеты и самолеты Воздушно-космических сил России пролетели в парадном строю над Красной площадью.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкОткрывали воздушную часть парада вертолеты, которые вылетели из подмосковной Кубинки в районе 10 утра.
Открывали воздушную часть парада вертолеты, которые вылетели из подмосковной Кубинки в районе 10 утра.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкДалее в строю шли самолеты, которые ранее поднялись в воздух с семи аэродромов страны. "Изюминкой" парада станет пара новейших истребителей Су-57(на фото), которые впервые пролетят над главной площадью страны.
Далее в строю шли самолеты, которые ранее поднялись в воздух с семи аэродромов страны. "Изюминкой" парада станет пара новейших истребителей Су-57(на фото), которые впервые пролетят над главной площадью страны.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВся военная техника прилетела к назначенный точкам в строго запланированное время.
Вся военная техника прилетела к назначенный точкам в строго запланированное время.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа аэродроме в Кубинке во время воздушных репетиций парада Победы базируются все вертолеты парадного строя: Ми-26, Ми-8 (на фото), Ми-24, Ми-28Н и Ка-52.
На аэродроме в Кубинке во время воздушных репетиций парада Победы базируются все вертолеты парадного строя: Ми-26, Ми-8 (на фото), Ми-24, Ми-28Н и Ка-52.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкипажам вертолетов и самолетов, летящим на предельно низких высотах над большим городом, приходится бороться с так называемой "болтанкой", когда слои нагретого воздуха постоянно смешиваются с более холодными воздушными массами, и из-за разницы температур аэродинамика полета любого судна усложняется.
Экипажам вертолетов и самолетов, летящим на предельно низких высотах над большим городом, приходится бороться с так называемой "болтанкой", когда слои нагретого воздуха постоянно смешиваются с более холодными воздушными массами, и из-за разницы температур аэродинамика полета любого судна усложняется.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЛетчикам необходимо держать ювелирно точный воздушный строй и подлетать к Красной площади в строго отведенное для них время.
Летчикам необходимо держать ювелирно точный воздушный строй и подлетать к Красной площади в строго отведенное для них время.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ этом году в военном параде принимают участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.
В этом году в военном параде принимают участие 75 экипажей оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВпервые во время репетиции парада можно было увидеть модернизированные многоцелевые истребители МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Впервые во время репетиции парада можно было увидеть модернизированные многоцелевые истребители МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкСледом за вертолетами пролетели стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС (на фото).
Следом за вертолетами пролетели стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС (на фото).
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ параде примут участие истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34 (на фото), бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25.
В параде примут участие истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34 (на фото), бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкДля выполнения полетов авиации Воздушно-космических сил России на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
Для выполнения полетов авиации Воздушно-космических сил России на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ апреле летчики уже выполнили шесть совместных тренировок с парадными расчетами пеших и механизированных колонн в Алабино.
В апреле летчики уже выполнили шесть совместных тренировок с парадными расчетами пеших и механизированных колонн в Алабино.
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