Репетиция воздушной части парада Победы

Экипажам вертолетов и самолетов, летящим на предельно низких высотах над большим городом, приходится бороться с так называемой "болтанкой", когда слои нагретого воздуха постоянно смешиваются с более холодными воздушными массами, и из-за разницы температур аэродинамика полета любого судна усложняется.