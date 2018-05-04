Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: рыцари в "Коломенском", танки на Дворцовой и Первомай
16:1704.05.2018
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© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкФестиваль "Хибины-бикини-2018" прошел на минувшей неделе на северном склоне горы Айкуайвенчорр в Мурманской области. В массовом спуске в купальных костюмах приняли участие пятьсот семьдесят любителей горнолыжного спорта.
Фестиваль "Хибины-бикини-2018" прошел на минувшей неделе на северном склоне горы Айкуайвенчорр в Мурманской области. В массовом спуске в купальных костюмах приняли участие пятьсот семьдесят любителей горнолыжного спорта.
© AFP 2018 / Wang ZhaoДевушки делают селфи, сидя на скамейке, расписанной как флаг США, возле магазина в Пекине.
Девушки делают селфи, сидя на скамейке, расписанной как флаг США, возле магазина в Пекине.
© AFP 2018 / Ishara S. KodikaraПассажиры микроавтобуса решили покормить слона, вышедшего на дорогу в городе Катарагама, Шри-Ланка.
Пассажиры микроавтобуса решили покормить слона, вышедшего на дорогу в городе Катарагама, Шри-Ланка.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкУчастники первомайской демонстрации в Симферополе.
Участники первомайской демонстрации в Симферополе.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 3 мая получил свой FAN ID в сочинском Центре выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу-2018.
Президент России Владимир Путин 3 мая получил свой FAN ID в сочинском Центре выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу-2018.
© AP Photo / Martin MejiaТуристы на вершине Радужных гор в Перуанских Андах на высоте 5000 метров.
© AP Photo / Martin Mejia
Туристы на вершине Радужных гор в Перуанских Андах на высоте 5000 метров.
© AFP 2018 / Sergei GaponУчастник экстремальных соревнований "Гонка бизонов" в городе Логойск, Белоруссия.
Участник экстремальных соревнований "Гонка бизонов" в городе Логойск, Белоруссия.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкСторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкБеспорядки во время первомайской демонстрации в Париже.
Беспорядки во время первомайской демонстрации в Париже.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкУчастники всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в Грозном.
Участники всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в Грозном.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоевая машина пехоты неподалеку от лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска.
Боевая машина пехоты неподалеку от лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска.
© AFP 2018 / Himanshu SharmaМестная жительница идет за водой на окраине города Аджмер в индийском штате Раджастхан.
Местная жительница идет за водой на окраине города Аджмер в индийском штате Раджастхан.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМинистры иностранных дел Ирана, России и Турции Мухаммад Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время трехсторонней встречи в Москве.
Министры иностранных дел Ирана, России и Турции Мухаммад Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время трехсторонней встречи в Москве.
© AFP 2018 / Arun SankarМужчины обливают водой свою лошадь, чтобы охладить ее во время жары в Ченнаи, Индия.
Мужчины обливают водой свою лошадь, чтобы охладить ее во время жары в Ченнаи, Индия.
© AP Photo / Massoud HossainiАфганские силы безопасности на месте двойного теракта в Кабуле, унесшего жизни почти 30 человек, в том числе девяти журналистов.
© AP Photo / Massoud Hossaini
Афганские силы безопасности на месте двойного теракта в Кабуле, унесшего жизни почти 30 человек, в том числе девяти журналистов.
© AFP 2018 / Yousif DoubisiСаудовская женщина учится водить машину. В 2017 году король Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд выпустил указ, разрешающий женщинам водить транспортные средства. Он вступит в силу в июне этого года.
Саудовская женщина учится водить машину. В 2017 году король Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд выпустил указ, разрешающий женщинам водить транспортные средства. Он вступит в силу в июне этого года.
© AP Photo / Petros GiannakourisДети в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции.
© AP Photo / Petros Giannakouris
Дети в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции.
© REUTERS / Edgard GarridoМигранты из Центральной Америки у пограничного забора между Мексикой и США в Тихуане.
Мигранты из Центральной Америки у пограничного забора между Мексикой и США в Тихуане.
© AFP 2018 / Emmanuel DunandПредседатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и евродепутат, бывший лидер от Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж на пленарном заседании Европейского парламента, посвященного обсуждению бюджета.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и евродепутат, бывший лидер от Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж на пленарном заседании Европейского парламента, посвященного обсуждению бюджета.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники рыцарского турнира Святого Георгия в Московском музее-заповеднике "Коломенское".
Участники рыцарского турнира Святого Георгия в Московском музее-заповеднике "Коломенское".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на репетиции парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на репетиции парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУчастники Кубка России по рафтингу "Интерралли Белая-2018" во время прохождения трассы в Республике Адыгея.
Участники Кубка России по рафтингу "Интерралли Белая-2018" во время прохождения трассы в Республике Адыгея.
© REUTERS / Raneen SawaftaПалестинец в своей гончарной мастерской в городе Джуба на Западном берегу.
Палестинец в своей гончарной мастерской в городе Джуба на Западном берегу.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФинал конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth-2018" в Москве.
Финал конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth-2018" в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на Спасскую башню Московского кремля и храм Василия Блаженного со стороны парка "Зарядье" в Москве
Вид на Спасскую башню Московского кремля и храм Василия Блаженного со стороны парка "Зарядье" в Москве
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