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Лучшие фото недели: рыцари в "Коломенском", танки на Дворцовой и Первомай

16:1704.05.2018
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Участница фестиваля Хибины-бикини-2018 на северном склоне горы Айкуайвенчорр в г. Кировск Мурманской области
Девушки делают селфи сидя на скамейке с флагом США возле магазина в Пекине. 3 мая 2018 года
Прохожие кормят слона фруктами на дороге Катарагама-Буттала в Катарагаме, Шри-Ланка
Участники первомайской демонстрации в Симферополе
Президент РФ Владимир Путин получил удостоверение во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России. 3 мая 2018 года
Радужные горы в Перу
Участник экстремальной гонки Bison Race в Логойске, Белоруссия. 30 апреля 2018 года
Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване.
Во время беспорядков, возникших во время первомайской демонстрации в Париже
Участники всероссийской акции Георгиевская ленточка у Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном
БМП-1 на линии соприкосновения сирийской арабской армии с группировкой Исламское государство (Террористическая организация, запрещена в России) в южном пригороде Дамаска
Пожарный тушит старые автопокрышки в Сьюдад-Хуаресе, Мексика
Женщина набирает питьевую воду из придорожной колонки на окраине Аджмера, в индийском штате Раджастхан
Участник 4-го этапа велогонки Titan Desert 2018 от Бумальне-Дадес до Мерзуга в Марокко
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции
Участники первомайской демонстрации в Берлине
Бездомная девочка перед церковью на площади Ларго до Пайсанду в Сан-Паулу после пожара в здании, в котором она проживала
Президент США Дональд Трамп на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне перед отъездом в Мичиган
Мужчины обливают свою лошадь водой в жаркий день в Ченнаи, Индия
Афганские силы безопасности на месте взрыва в Кабуле. 30 апреля 2018
Саудовская женщина учится вождению в Эр-Рияде
Дети в лагере беженцев в Греции
Забор между Мексикой и США
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и депутат Европейского парламента от юго-восточной Англии Найджел Фарадж на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе
Участники рыцарского турнира Святого Георгия на территории Московского музея-заповедника Коломенское
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на репетиции военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Участники Кубка России по рафтингу Интерралли Белая 2018 во время прохождения трассы в Республике Адыгея
Палестинец в своей гончарной мастерской в городе Джуба на Западном берегу
Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 в банкетном зале Мир
Вид на Спасскую башню Московского кремля и собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (храм Василия Блаженного) со стороны парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Павел ЛьвовПерейти в фотобанкФестиваль "Хибины-бикини-2018" прошел на минувшей неделе на северном склоне горы Айкуайвенчорр в Мурманской области. В массовом спуске в купальных костюмах приняли участие пятьсот семьдесят любителей горнолыжного спорта.Участница фестиваля Хибины-бикини-2018 на северном склоне горы Айкуайвенчорр в г. Кировск Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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Фестиваль "Хибины-бикини-2018" прошел на минувшей неделе на северном склоне горы Айкуайвенчорр в Мурманской области. В массовом спуске в купальных костюмах приняли участие пятьсот семьдесят любителей горнолыжного спорта.
© AFP 2018 / Wang ZhaoДевушки делают селфи, сидя на скамейке, расписанной как флаг США, возле магазина в Пекине.Девушки делают селфи сидя на скамейке с флагом США возле магазина в Пекине. 3 мая 2018 года
© AFP 2018 / Wang Zhao
Девушки делают селфи, сидя на скамейке, расписанной как флаг США, возле магазина в Пекине.
© AFP 2018 / Ishara S. KodikaraПассажиры микроавтобуса решили покормить слона, вышедшего на дорогу в городе Катарагама, Шри-Ланка.Прохожие кормят слона фруктами на дороге Катарагама-Буттала в Катарагаме, Шри-Ланка
© AFP 2018 / Ishara S. Kodikara
Пассажиры микроавтобуса решили покормить слона, вышедшего на дорогу в городе Катарагама, Шри-Ланка.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкУчастники первомайской демонстрации в Симферополе.Участники первомайской демонстрации в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Участники первомайской демонстрации в Симферополе.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин 3 мая получил свой FAN ID в сочинском Центре выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу-2018.Президент РФ Владимир Путин получил удостоверение во время посещения в Сочи Центра выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в России. 3 мая 2018 года
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин 3 мая получил свой FAN ID в сочинском Центре выдачи паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу-2018.
© AP Photo / Martin MejiaТуристы на вершине Радужных гор в Перуанских Андах на высоте 5000 метров.Радужные горы в Перу
© AP Photo / Martin Mejia
Туристы на вершине Радужных гор в Перуанских Андах на высоте 5000 метров.
© AFP 2018 / Sergei GaponУчастник экстремальных соревнований "Гонка бизонов" в городе Логойск, Белоруссия.Участник экстремальной гонки Bison Race в Логойске, Белоруссия. 30 апреля 2018 года
© AFP 2018 / Sergei Gapon
Участник экстремальных соревнований "Гонка бизонов" в городе Логойск, Белоруссия.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкСторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване.Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване.
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкБеспорядки во время первомайской демонстрации в Париже.Во время беспорядков, возникших во время первомайской демонстрации в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Беспорядки во время первомайской демонстрации в Париже.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкУчастники всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в Грозном.Участники всероссийской акции Георгиевская ленточка у Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Участники всероссийской акции "Георгиевская ленточка" в Грозном.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоевая машина пехоты неподалеку от лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска.БМП-1 на линии соприкосновения сирийской арабской армии с группировкой Исламское государство (Террористическая организация, запрещена в России) в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая машина пехоты неподалеку от лагеря палестинских беженцев Ярмук в южном пригороде Дамаска.
© REUTERS / Jose Luis GonzalezПожар в центре утилизации старых шин в Сьюдад-Хуарес, Мексика.Пожарный тушит старые автопокрышки в Сьюдад-Хуаресе, Мексика
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
Пожар в центре утилизации старых шин в Сьюдад-Хуарес, Мексика.
© AFP 2018 / Himanshu SharmaМестная жительница идет за водой на окраине города Аджмер в индийском штате Раджастхан.Женщина набирает питьевую воду из придорожной колонки на окраине Аджмера, в индийском штате Раджастхан
© AFP 2018 / Himanshu Sharma
Местная жительница идет за водой на окраине города Аджмер в индийском штате Раджастхан.
© AFP 2018 / Franck FifeУчастник четвертого этапа велогонки Titan Desert-2018 в Марокко.Участник 4-го этапа велогонки Titan Desert 2018 от Бумальне-Дадес до Мерзуга в Марокко
© AFP 2018 / Franck Fife
Участник четвертого этапа велогонки Titan Desert-2018 в Марокко.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМинистры иностранных дел Ирана, России и Турции Мухаммад Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время трехсторонней встречи в Москве.Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министры иностранных дел Ирана, России и Турции Мухаммад Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время трехсторонней встречи в Москве.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкУчастники первомайской демонстрации в Берлине.Участники первомайской демонстрации в Берлине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участники первомайской демонстрации в Берлине.
© REUTERS / Nacho DoceПогорельцы на площади Ларго до Пайсанду в Сан-Паулу, Бразилия.Бездомная девочка перед церковью на площади Ларго до Пайсанду в Сан-Паулу после пожара в здании, в котором она проживала
© REUTERS / Nacho Doce
Погорельцы на площади Ларго до Пайсанду в Сан-Паулу, Бразилия.
© REUTERS / Yuri GripaПрезидент США Дональд Трамп на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, США.Президент США Дональд Трамп на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне перед отъездом в Мичиган
© REUTERS / Yuri Gripa
Президент США Дональд Трамп на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, США.
© AFP 2018 / Arun SankarМужчины обливают водой свою лошадь, чтобы охладить ее во время жары в Ченнаи, Индия.Мужчины обливают свою лошадь водой в жаркий день в Ченнаи, Индия
© AFP 2018 / Arun Sankar
Мужчины обливают водой свою лошадь, чтобы охладить ее во время жары в Ченнаи, Индия.
© AP Photo / Massoud HossainiАфганские силы безопасности на месте двойного теракта в Кабуле, унесшего жизни почти 30 человек, в том числе девяти журналистов.Афганские силы безопасности на месте взрыва в Кабуле. 30 апреля 2018
© AP Photo / Massoud Hossaini
Афганские силы безопасности на месте двойного теракта в Кабуле, унесшего жизни почти 30 человек, в том числе девяти журналистов.
© AFP 2018 / Yousif DoubisiСаудовская женщина учится водить машину. В 2017 году король Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд выпустил указ, разрешающий женщинам водить транспортные средства. Он вступит в силу в июне этого года.Саудовская женщина учится вождению в Эр-Рияде
© AFP 2018 / Yousif Doubisi
Саудовская женщина учится водить машину. В 2017 году король Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд выпустил указ, разрешающий женщинам водить транспортные средства. Он вступит в силу в июне этого года.
© AP Photo / Petros GiannakourisДети в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции.Дети в лагере беженцев в Греции
© AP Photo / Petros Giannakouris
Дети в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции.
© REUTERS / Edgard GarridoМигранты из Центральной Америки у пограничного забора между Мексикой и США в Тихуане.Забор между Мексикой и США
© REUTERS / Edgard Garrido
Мигранты из Центральной Америки у пограничного забора между Мексикой и США в Тихуане.
© AFP 2018 / Emmanuel DunandПредседатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и евродепутат, бывший лидер от Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж на пленарном заседании Европейского парламента, посвященного обсуждению бюджета.Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и депутат Европейского парламента от юго-восточной Англии Найджел Фарадж на пленарном заседании Европейского парламента в Брюсселе
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и евродепутат, бывший лидер от Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж на пленарном заседании Европейского парламента, посвященного обсуждению бюджета.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники рыцарского турнира Святого Георгия в Московском музее-заповеднике "Коломенское".Участники рыцарского турнира Святого Георгия на территории Московского музея-заповедника Коломенское
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники рыцарского турнира Святого Георгия в Московском музее-заповеднике "Коломенское".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на репетиции парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на репетиции военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на репетиции парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУчастники Кубка России по рафтингу "Интерралли Белая-2018" во время прохождения трассы в Республике Адыгея.Участники Кубка России по рафтингу Интерралли Белая 2018 во время прохождения трассы в Республике Адыгея
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Участники Кубка России по рафтингу "Интерралли Белая-2018" во время прохождения трассы в Республике Адыгея.
© REUTERS / Raneen SawaftaПалестинец в своей гончарной мастерской в городе Джуба на Западном берегу.Палестинец в своей гончарной мастерской в городе Джуба на Западном берегу
© REUTERS / Raneen Sawafta
Палестинец в своей гончарной мастерской в городе Джуба на Западном берегу.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФинал конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth-2018" в Москве.Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 в банкетном зале Мир
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Финал конкурса красоты "Mrs&Ms Russia Earth-2018" в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВид на Спасскую башню Московского кремля и храм Василия Блаженного со стороны парка "Зарядье" в МосквеВид на Спасскую башню Московского кремля и собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву (храм Василия Блаженного) со стороны парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Спасскую башню Московского кремля и храм Василия Блаженного со стороны парка "Зарядье" в Москве
Участницы финала конкурса красоты Mrs&Ms Russia Earth 2018 в банкетном зале МирЛучшие фото недели: рыцари в "Коломенском", танки на Дворцовой и Первомай16:1704.05.2018
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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