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Московская премьера фильма "Собибор"

12:2226.04.2018
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Актеры Иван Злобин, Вольфганг Черны, продюсер Глеб Фетисов, режиссер и актер Константин Хабенский, Мария Кожевникова и Филипп Рейнхардт на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре Москва
Российский режиссер и актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре Москва
Российская телеведущая, журналист, актриса Марина Ким и актриса Мария Кожевникова на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
Немецкий актер Филипп Рейнхардт и австрийский актер Вольфганг Черны на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
Актриса Анна Банщикова на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
Российский режиссер и актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре Москва
Музыкант и режиссер Леонид Агутин на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
Режиссер Анна Меликян на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
Певица Диана Арбенина на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
Режиссёр Тимур Бекмамбетов на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
Российский режиссер и актер Константин Хабенский, актер Леонид Ярмольник (справа) и его жена, дизайнер Оксана Афанасьева на премьере фильма Собибор в кинотеатре Москва
Актриса Ирина Безрукова на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСъемочная группа фильма "Собибор": актеры Иван Злобин, Вольфганг Черны, Мария Кожевникова, Филипп Рейнхардт, продюсер Глеб Фетисов и режиссер Константин Хабенский.Актеры Иван Злобин, Вольфганг Черны, продюсер Глеб Фетисов, режиссер и актер Константин Хабенский, Мария Кожевникова и Филипп Рейнхардт на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Съемочная группа фильма "Собибор": актеры Иван Злобин, Вольфганг Черны, Мария Кожевникова, Филипп Рейнхардт, продюсер Глеб Фетисов и режиссер Константин Хабенский.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКонстантин Хабенский на премьере.Российский режиссер и актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Константин Хабенский на премьере.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийская телеведущая, журналист, актриса Марина Ким и актриса Мария Кожевникова.Российская телеведущая, журналист, актриса Марина Ким и актриса Мария Кожевникова на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Российская телеведущая, журналист, актриса Марина Ким и актриса Мария Кожевникова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНемецкий актер Филипп Рейнхардт и австрийский актер Вольфганг Черны.Немецкий актер Филипп Рейнхардт и австрийский актер Вольфганг Черны на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Немецкий актер Филипп Рейнхардт и австрийский актер Вольфганг Черны.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Анна Банщикова.Актриса Анна Банщикова на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Анна Банщикова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийский режиссер и актер Константин Хабенский.Российский режиссер и актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Российский режиссер и актер Константин Хабенский.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМузыкант и режиссер Леонид Агутин.Музыкант и режиссер Леонид Агутин на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Музыкант и режиссер Леонид Агутин.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссер Анна Меликян.Режиссер Анна Меликян на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Анна Меликян.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица Диана Арбенина.Певица Диана Арбенина на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Диана Арбенина.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссёр Тимур Бекмамбетов.Режиссёр Тимур Бекмамбетов на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссёр Тимур Бекмамбетов.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКонстантин Хабенский, Леонид Ярмольник и его жена, дизайнер Оксана Афанасьева на премьере фильма "Собибор".Российский режиссер и актер Константин Хабенский, актер Леонид Ярмольник (справа) и его жена, дизайнер Оксана Афанасьева на премьере фильма Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Константин Хабенский, Леонид Ярмольник и его жена, дизайнер Оксана Афанасьева на премьере фильма "Собибор".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Ирина Безрукова.Актриса Ирина Безрукова на премьере фильма Константина Хабенского Собибор в кинотеатре Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Ирина Безрукова.
Актеры Иван Злобин, Вольфганг Черны, продюсер Глеб Фетисов, режиссер и актер Константин Хабенский, Мария Кожевникова и Филипп Рейнхардт на премьере своего фильма Собибор в кинотеатре МоскваМосковская премьера фильма "Собибор"12:2226.04.2018
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Премьера военной драмы "Собибор" состоялась в 25 апреля в Москве. Картина основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. Роли в фильме исполнили Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Мария Кожевникова. В России картина выйдет в прокат 3 мая. Мировая премьера фильма "Собибор" состоялась в Варшаве 23 апреля, а первый российский показ прошел в родном городе Александра Печерского, Ростове-на-Дону, 24 апреля.

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