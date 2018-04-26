Московская премьера фильма "Собибор"

Премьера военной драмы "Собибор" состоялась в 25 апреля в Москве. Картина основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. Роли в фильме исполнили Константин Хабенский, Кристофер Ламберт, Фелисе Янкелль, Дайнюс Казлаускас, Мария Кожевникова. В России картина выйдет в прокат 3 мая. Мировая премьера фильма "Собибор" состоялась в Варшаве 23 апреля, а первый российский показ прошел в родном городе Александра Печерского, Ростове-на-Дону, 24 апреля.