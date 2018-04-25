Артисты канадской труппы Cirque du Soleil выступили на открытии летнего сезона в парке "Зарядье". Шоу бесстрашных циркачей — в фотоленте Ria.ru.
Артисты Cirque du Soleil в "Зарядье"
19:1725.04.2018
(обновлено: 19:23 25.04.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАртисты цирковой труппы Cirque du Soleil 25 апреля показали бесплатное шоу в парке "Зарядье".
Артисты цирковой труппы Cirque du Soleil 25 апреля показали бесплатное шоу в парке "Зарядье".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредставление началось в 17.00 по московскому времени в самой высокой точке парка - большом амфитеатре.
Представление началось в 17.00 по московскому времени в самой высокой точке парка - большом амфитеатре.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАртисты представили публике некоторых персонажей нового шоу, которое называется OVO.
Артисты представили публике некоторых персонажей нового шоу, которое называется OVO.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкС 28 апреля артисты отправятся с новым представлением в тур по России.
С 28 апреля артисты отправятся с новым представлением в тур по России.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ труппе нового шоу OVO задействованы около сотни человек из 20 стран.
В труппе нового шоу OVO задействованы около сотни человек из 20 стран.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ России программу покажут в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Тольятти, Екатеринбурге и Сочи.
В России программу покажут в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Тольятти, Екатеринбурге и Сочи.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкИз города в город артисты будут переезжать на 23 трейлерах.
Из города в город артисты будут переезжать на 23 трейлерах.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАртисты возят с собой не только сцену, реквизит, костюмы, акробатическое, световое и звуковое оборудование, но даже тренажеры и стиральные машины.
Артисты возят с собой не только сцену, реквизит, костюмы, акробатическое, световое и звуковое оборудование, но даже тренажеры и стиральные машины.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПублике в "Зарядье" представили Божью коровку, самоуверенную Муху, любителя покомандовать Мастера Флипо. В гриме появились также несколько Блох и Жук.
Публике в "Зарядье" представили Божью коровку, самоуверенную Муху, любителя покомандовать Мастера Флипо. В гриме появились также несколько Блох и Жук.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа открытии летнего сезона в "Зарядье" зрителям показали попурри из номеров "Диаболо" и "Акробатическое трио".
На открытии летнего сезона в "Зарядье" зрителям показали попурри из номеров "Диаболо" и "Акробатическое трио".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкАртисты Cirque du Soleil на открытии летнего сезона в парке "Зарядье".
Артисты Cirque du Soleil на открытии летнего сезона в парке "Зарядье".
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