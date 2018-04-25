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В Москве выбрали обладательницу титула "Российская красавица-2018"

12:0125.04.2018
(обновлено: 12:17 25.04.2018)
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Победительница конкурса красоты «Российская красавица 2018» Ирина Сафронова на церемонии награждения в отеле Корстон в Москве
Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» перед соревнованиями в отеле Корстон в Москве
Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» Алина Савушкина, Яна Агапова, Ирина Сафронова, Руслана Ярмингина (слева направо) на церемонии награждения в отеле Корстон в Москве
Участница конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
Участница конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» перед соревнованиями в отеле Корстон в Москве
Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
Участница конкурса красоты «Российская красавица 2018» перед соревнованиями в отеле Корстон в Москве
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПобедительницей конкурса красоты этого года и обладательницей заветного титула "Российская красавица" стала Ирина Сафронова.Победительница конкурса красоты «Российская красавица 2018» Ирина Сафронова на церемонии награждения в отеле Корстон в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Победительницей конкурса красоты этого года и обладательницей заветного титула "Российская красавица" стала Ирина Сафронова.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФинал конкурса прошел во вторник вечером в московском отеле "Корстон".Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Финал конкурса прошел во вторник вечером в московском отеле "Корстон".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗа корону боролись два десятка девушек со всей страны.Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
За корону боролись два десятка девушек со всей страны.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВсе девушки, претендовавшие на титул, являются победительницами региональных конкурсов красоты.Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» перед соревнованиями в отеле Корстон в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Все девушки, претендовавшие на титул, являются победительницами региональных конкурсов красоты.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы конкурса красоты "Российская красавица-2018" Алина Савушкина, Яна Агапова, Ирина Сафронова и Руслана Ярмингина.Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» Алина Савушкина, Яна Агапова, Ирина Сафронова, Руслана Ярмингина (слева направо) на церемонии награждения в отеле Корстон в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участницы конкурса красоты "Российская красавица-2018" Алина Савушкина, Яна Агапова, Ирина Сафронова и Руслана Ярмингина.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПринять участие в конкурсе могли девушки в возрасте от 16 до 30 лет.Участница конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Принять участие в конкурсе могли девушки в возрасте от 16 до 30 лет.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкДевушки, занявшие первые три места, будут представлять Россию на международных конкурсах красоты.Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Девушки, занявшие первые три места, будут представлять Россию на международных конкурсах красоты.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗа заветный титул боролись девушки, чей рост превышает 165 см. Это условие участия в конкурсе.Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
За заветный титул боролись девушки, чей рост превышает 165 см. Это условие участия в конкурсе.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОдна из конкурсанток во время дефиле в купальниках.Участница конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Одна из конкурсанток во время дефиле в купальниках.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПретендентки на звание "Российская красавица" в ожидании выхода к жюри.Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» перед соревнованиями в отеле Корстон в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Претендентки на звание "Российская красавица" в ожидании выхода к жюри.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВыход на подиум в купальниках.Участницы конкурса красоты «Российская красавица 2018» во время соревнований в отеле Корстон в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Выход на подиум в купальниках.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЗа кулисами конкурса "Российская красавица-2018".Участница конкурса красоты «Российская красавица 2018» перед соревнованиями в отеле Корстон в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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За кулисами конкурса "Российская красавица-2018".
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Финал конкурса "Российская красавица-2018" прошел вечером 24 апреля в Москве. Претендентки на звание самой прекрасной девушки страны — в фотоленте Ria.ru.

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