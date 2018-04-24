Наезд фургона на пешеходов в Торонто

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку всем пострадавшим и заявил, что внимательно отслеживает ситуацию. "Наши мысли со всеми, кого затронул этот ужасный инцидент, произошедший на углу Йонг и Финч в Торонто. Благодарю прибывших первыми сотрудников, которые работают на месте. Мы следим за ситуацией", — написал Трюдо в Twitter.