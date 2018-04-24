Микроавтобус наехал на пешеходов в понедельник днем в Торонто. В результате инцидента погибли люди. Кадры с места ЧП — в фотоленте Ria.ru.
Наезд фургона на пешеходов в Торонто
12:2024.04.2018
09301
© REUTERS / Carlo AllegriМикроавтобус белого цвета наехал на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в Торонто в районе пяти часов дня.
Микроавтобус белого цвета наехал на пешеходов на углу Йонг-стрит и Финч-авеню в Торонто в районе пяти часов дня.
© REUTERS / Saul PortoРайон ЧП был полностью оцеплен. Полиции удалось в течение часа найти и автомобиль, и его водителя.
Район ЧП был полностью оцеплен. Полиции удалось в течение часа найти и автомобиль, и его водителя.
© REUTERS / Chris DonovanЛичность водителя уже установлена. Это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий пока остаются неизвестными.
Личность водителя уже установлена. Это 25-летний Алек Минассян, ранее не состоявший на учете полиции. Мотивы его действий пока остаются неизвестными.
© AFP 2018 / Lars HagbergМинистр охраны общественной безопасности Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто "очень серьезным", однако не стал обсуждать возможность того, что это был террористический акт.
Министр охраны общественной безопасности Ралф Гудэйл назвал инцидент в Торонто "очень серьезным", однако не стал обсуждать возможность того, что это был террористический акт.
© REUTERS / Carlo AllegriГлава местной полиции Марк Саундерс также уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о том, является ли данный инцидент террористической атакой. Он подчеркнул, что расследование не исключает никаких версий ЧП.
Глава местной полиции Марк Саундерс также уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о том, является ли данный инцидент террористической атакой. Он подчеркнул, что расследование не исключает никаких версий ЧП.
© REUTERS / Chris DonovanОднако уже сейчас, благодаря свидетельствам очевидцев, известно, что водитель наехал на людей намеренно.
Однако уже сейчас, благодаря свидетельствам очевидцев, известно, что водитель наехал на людей намеренно.
© REUTERS / Chris DonovanПремьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку всем пострадавшим и заявил, что внимательно отслеживает ситуацию. "Наши мысли со всеми, кого затронул этот ужасный инцидент, произошедший на углу Йонг и Финч в Торонто. Благодарю прибывших первыми сотрудников, которые работают на месте. Мы следим за ситуацией", — написал Трюдо в Twitter.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку всем пострадавшим и заявил, что внимательно отслеживает ситуацию. "Наши мысли со всеми, кого затронул этот ужасный инцидент, произошедший на углу Йонг и Финч в Торонто. Благодарю прибывших первыми сотрудников, которые работают на месте. Мы следим за ситуацией", — написал Трюдо в Twitter.
© REUTERS / Carlo AllegriСвои соболезнования канадскому народы выразил и президент Франции Эммануэль Макрон.
Свои соболезнования канадскому народы выразил и президент Франции Эммануэль Макрон.
© REUTERS / Saul PortoВ Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки", однако местная полиция не получала информации о том, что участники G7 могли стать целью атаки.
В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "Большой семерки", однако местная полиция не получала информации о том, что участники G7 могли стать целью атаки.
© REUTERS / Saul PortoГлава МВД Франции Жерар Коллон, находящийся в Торонто для участия в министерской встрече G7, в беседе с министром охраны общественной безопасности Канады Ралфом Гудэйлом от лица всего народа Франции также выразил канадцам поддержку в связи с произошедшим.
Глава МВД Франции Жерар Коллон, находящийся в Торонто для участия в министерской встрече G7, в беседе с министром охраны общественной безопасности Канады Ралфом Гудэйлом от лица всего народа Франции также выразил канадцам поддержку в связи с произошедшим.
© AFP 2018 / Lars HagbergВ посольстве России в Оттаве не располагают информацией о россиянах, получивших ранения в результате инцидента.
В посольстве России в Оттаве не располагают информацией о россиянах, получивших ранения в результате инцидента.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- РИА Крым
- Россия для всех
- Дагестан. Место силы
- Наша Победа. День за днем
- История России. Новый взгляд
- Конкурс Импульс
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+