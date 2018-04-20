Сороковой Московский международный кинофестиваль открылся в четверг вечером в кинотеатре "Россия". Гости красной дорожки юбилейного ММКФ — в фотоленте Ria.ru.
Звезды на открытии юбилейного ММКФ
11:5020.04.2018
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЮбилейный Московский международный кинофестиваль открылся в четверг вечером в столице. Вели церемонию, которая по традиции проходила в кинотеатре "Россия", артисты Игорь Верник и Аглая Тарасова.
Юбилейный Московский международный кинофестиваль открылся в четверг вечером в столице. Вели церемонию, которая по традиции проходила в кинотеатре "Россия", артисты Игорь Верник и Аглая Тарасова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПрезидент ММКФ Никита Михалков лично вручил золотую цепь председателю жюри конкурса итальянскому продюсеру Паоло Дель Брокко. "Это знак твоей власти в жюри, не путай, она не дает права бесплатно обедать в странах, ездить в метро и знакомиться с девушками. Она дает тебе власть в жюри, которой ты должен пользоваться в сугубо демократических параметрах", — заметил Михалков. Брокко поблагодарил за эту честь, добавив по-русски: "Спасибо!".
Президент ММКФ Никита Михалков лично вручил золотую цепь председателю жюри конкурса итальянскому продюсеру Паоло Дель Брокко. "Это знак твоей власти в жюри, не путай, она не дает права бесплатно обедать в странах, ездить в метро и знакомиться с девушками. Она дает тебе власть в жюри, которой ты должен пользоваться в сугубо демократических параметрах", — заметил Михалков. Брокко поблагодарил за эту честь, добавив по-русски: "Спасибо!".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСпециальный приз фестиваля Золотой Святой Георгий был посмертно присужден Олегу Табакову. Приз получил его сын Павел Табаков. После этого сотни гостей церемонии открытия встали со своих мест, чтобы почтить память актера и преподавателя минутой молчания.
Специальный приз фестиваля Золотой Святой Георгий был посмертно присужден Олегу Табакову. Приз получил его сын Павел Табаков. После этого сотни гостей церемонии открытия встали со своих мест, чтобы почтить память актера и преподавателя минутой молчания.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВедущие церемонии открытия фестиваля, актеры Игорь Верник и Аглая Тарасова.
Ведущие церемонии открытия фестиваля, актеры Игорь Верник и Аглая Тарасова.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктер Марат Башаров со своей женой Елизаветой Шевырковой.
Актер Марат Башаров со своей женой Елизаветой Шевырковой.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗвезда боевиков, американский актер Кэри-Хироюки Тагава.
Звезда боевиков, американский актер Кэри-Хироюки Тагава.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлены жюри основного конкурса ММКФ режиссер Лян Цяо, продюсер Паоло Дель Брокко, актер Джон Сэвэдж, режиссер Анна Меликян и актриса Настасья Кински.
Члены жюри основного конкурса ММКФ режиссер Лян Цяо, продюсер Паоло Дель Брокко, актер Джон Сэвэдж, режиссер Анна Меликян и актриса Настасья Кински.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФранцузский актер, звезда фильмов Люка Бессона "Такси" Сами Насери на этом ММКФ возглавляет жюри короткого метра.
Французский актер, звезда фильмов Люка Бессона "Такси" Сами Насери на этом ММКФ возглавляет жюри короткого метра.
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