Звезды на открытии юбилейного ММКФ

Президент ММКФ Никита Михалков лично вручил золотую цепь председателю жюри конкурса итальянскому продюсеру Паоло Дель Брокко. "Это знак твоей власти в жюри, не путай, она не дает права бесплатно обедать в странах, ездить в метро и знакомиться с девушками. Она дает тебе власть в жюри, которой ты должен пользоваться в сугубо демократических параметрах", — заметил Михалков. Брокко поблагодарил за эту честь, добавив по-русски: "Спасибо!".