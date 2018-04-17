На Урале воссоздали уникальный пятибашенный танк Т-35

В советские времена было выпущено порядка 60 танков этого типа, однако в первые же месяцы Великой Отечественной войны практически все машины погибли на полях сражений - танк не мог развить скорость более 10 км/ч, у него была слабая бронезащита и небольшой запас хода. Сохранился лишь один оригинальный экземпляр Т-35, который находится в музее бронетанковых войск в подмосковной Кубинке.