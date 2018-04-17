В музее военной техники в Верхней Пышме по оригинальным чертежам и фотографиям воссоздали уникальный пятибашенный танк T-35, который называли "сухопутным линкором" СССР. Легендарный символ советского машиностроения — в фотоленте Ria.ru.
На Урале воссоздали уникальный пятибашенный танк Т-35
15:0017.04.2018
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкМодель тяжелого танка Т-35 была спроектирована в начале 30-х годов прошлого века. Его длина — десять метров, ширина — чуть больше трех, а высота — три с половиной метра. Т-35 был вооружен тремя пушками и шестью пулеметами. Управлял танком экипаж из 9–11 человек.
Модель тяжелого танка Т-35 была спроектирована в начале 30-х годов прошлого века. Его длина — десять метров, ширина — чуть больше трех, а высота — три с половиной метра. Т-35 был вооружен тремя пушками и шестью пулеметами. Управлял танком экипаж из 9–11 человек.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкТ-35 был гордостью советского танкостроения, он был единственным в мире серийным пятибашенным танком. Его называли "сухопутным броненосцем" и "сухопутным линкором" СССР. Именно эта машина была изображена на знаменитой медали "За отвагу".
Т-35 был гордостью советского танкостроения, он был единственным в мире серийным пятибашенным танком. Его называли "сухопутным броненосцем" и "сухопутным линкором" СССР. Именно эта машина была изображена на знаменитой медали "За отвагу".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкС 1933 по 1941 год танки Т-35 неизменно участвовали в парадах в Москве и Киеве, их даже называли "парадными мамонтами Сталина", однако к концу 30-х годов машины технологически сильно устарели.
С 1933 по 1941 год танки Т-35 неизменно участвовали в парадах в Москве и Киеве, их даже называли "парадными мамонтами Сталина", однако к концу 30-х годов машины технологически сильно устарели.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ советские времена было выпущено порядка 60 танков этого типа, однако в первые же месяцы Великой Отечественной войны практически все машины погибли на полях сражений - танк не мог развить скорость более 10 км/ч, у него была слабая бронезащита и небольшой запас хода. Сохранился лишь один оригинальный экземпляр Т-35, который находится в музее бронетанковых войск в подмосковной Кубинке.
В советские времена было выпущено порядка 60 танков этого типа, однако в первые же месяцы Великой Отечественной войны практически все машины погибли на полях сражений - танк не мог развить скорость более 10 км/ч, у него была слабая бронезащита и небольшой запас хода. Сохранился лишь один оригинальный экземпляр Т-35, который находится в музее бронетанковых войск в подмосковной Кубинке.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСпециалисты участка ремонта и реставрации военной техники АО "Уралэлектромедь" воссоздали легендарную машину по оригинальным чертежам и фотографиям 30-х годов.
Специалисты участка ремонта и реставрации военной техники АО "Уралэлектромедь" воссоздали легендарную машину по оригинальным чертежам и фотографиям 30-х годов.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ движение модель приводится 500-сильным дизельным двигателем.
В движение модель приводится 500-сильным дизельным двигателем.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа воссоздание Т-35 ушел год. В работах были задействованы порядка 20 человек.
На воссоздание Т-35 ушел год. В работах были задействованы порядка 20 человек.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПосле окончания испытаний воссозданный Т-35 войдет в экспозицию Музея военной техники УГМК и будет принимать участие в ежегодном торжественном шествии техники времен Великой Отечественной войны в Верхней Пышме.
После окончания испытаний воссозданный Т-35 войдет в экспозицию Музея военной техники УГМК и будет принимать участие в ежегодном торжественном шествии техники времен Великой Отечественной войны в Верхней Пышме.
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