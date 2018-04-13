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В Екатеринбургском зоопарке появился "земляной поросенок"

17:4913.04.2018
01900
Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
Самка трубкозуба по кличке Багги и ее детеныш, родившийся в Екатеринбургском зоопарке
Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
Самка трубкозуба по кличке Багги и ее детеныш, родившийся в Екатеринбургском зоопарке
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСамка африканского трубкозуба по кличке Багги родила детеныша 27 января, однако только в середине апреля животных перевели в вольер, доступный для обзора посетителей.Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Самка африканского трубкозуба по кличке Багги родила детеныша 27 января, однако только в середине апреля животных перевели в вольер, доступный для обзора посетителей.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПри рождении малыш весил 1 килограмм 770 граммов. Для того, чтобы мать случайно не навредила детенышу, первые недели рядом с ними постоянно дежурили ветеринары и специалисты зоопарка.Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
При рождении малыш весил 1 килограмм 770 граммов. Для того, чтобы мать случайно не навредила детенышу, первые недели рядом с ними постоянно дежурили ветеринары и специалисты зоопарка.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПока малыш питается молоком матери, но он уже значительно подрос и весит теперь около 10 килограммов.Самка трубкозуба по кличке Багги и ее детеныш, родившийся в Екатеринбургском зоопарке
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Пока малыш питается молоком матери, но он уже значительно подрос и весит теперь около 10 килограммов.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкИмя юному трубкозубу пока не выбрали, потому что пол животного можно будет определить примерно через месяц.Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Имя юному трубкозубу пока не выбрали, потому что пол животного можно будет определить примерно через месяц.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЭто уже шестой детеныш, который появился у пары африканских трубкозубов Багги и Банту, живущих в Екатеринбургском зоопарке.Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Это уже шестой детеныш, который появился у пары африканских трубкозубов Багги и Банту, живущих в Екатеринбургском зоопарке.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЕкатеринбургский зоопарк - единственное место в России, где трубкозубы размножаются в неволе.Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Екатеринбургский зоопарк - единственное место в России, где трубкозубы размножаются в неволе.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа родине трубкозубов - в Центральной и Южной Африке - их называют аардварк, что в переводе значит "земляной поросенок". Животные - отличные землекопы. За 5 минут они могут вырыть яму глубиной около метра.Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопарке
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
На родине трубкозубов - в Центральной и Южной Африке - их называют аардварк, что в переводе значит "земляной поросенок". Животные - отличные землекопы. За 5 минут они могут вырыть яму глубиной около метра.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСвое название трубкозуб млекопитающее получило из-за особого строения зубов - это сросшиеся дентиновые трубочки без эмали и корней, растущие на протяжении всей жизни животного.Самка трубкозуба по кличке Багги и ее детеныш, родившийся в Екатеринбургском зоопарке
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Свое название трубкозуб млекопитающее получило из-за особого строения зубов - это сросшиеся дентиновые трубочки без эмали и корней, растущие на протяжении всей жизни животного.
Новорожденный детеныш трубкозуба в Екатеринбургском зоопаркеВ Екатеринбургском зоопарке появился "земляной поросенок"17:4913.04.2018
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Посетителям Екатеринбургского зоопарка показали нового обитателя вольеров. Первый выход на публику юного африканского трубкозуба — в фотоленте Ria.ru.

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