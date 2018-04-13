Посетителям Екатеринбургского зоопарка показали нового обитателя вольеров. Первый выход на публику юного африканского трубкозуба — в фотоленте Ria.ru.
В Екатеринбургском зоопарке появился "земляной поросенок"
17:4913.04.2018
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСамка африканского трубкозуба по кличке Багги родила детеныша 27 января, однако только в середине апреля животных перевели в вольер, доступный для обзора посетителей.
Самка африканского трубкозуба по кличке Багги родила детеныша 27 января, однако только в середине апреля животных перевели в вольер, доступный для обзора посетителей.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПри рождении малыш весил 1 килограмм 770 граммов. Для того, чтобы мать случайно не навредила детенышу, первые недели рядом с ними постоянно дежурили ветеринары и специалисты зоопарка.
При рождении малыш весил 1 килограмм 770 граммов. Для того, чтобы мать случайно не навредила детенышу, первые недели рядом с ними постоянно дежурили ветеринары и специалисты зоопарка.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПока малыш питается молоком матери, но он уже значительно подрос и весит теперь около 10 килограммов.
Пока малыш питается молоком матери, но он уже значительно подрос и весит теперь около 10 килограммов.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкИмя юному трубкозубу пока не выбрали, потому что пол животного можно будет определить примерно через месяц.
Имя юному трубкозубу пока не выбрали, потому что пол животного можно будет определить примерно через месяц.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЭто уже шестой детеныш, который появился у пары африканских трубкозубов Багги и Банту, живущих в Екатеринбургском зоопарке.
Это уже шестой детеныш, который появился у пары африканских трубкозубов Багги и Банту, живущих в Екатеринбургском зоопарке.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЕкатеринбургский зоопарк - единственное место в России, где трубкозубы размножаются в неволе.
Екатеринбургский зоопарк - единственное место в России, где трубкозубы размножаются в неволе.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа родине трубкозубов - в Центральной и Южной Африке - их называют аардварк, что в переводе значит "земляной поросенок". Животные - отличные землекопы. За 5 минут они могут вырыть яму глубиной около метра.
На родине трубкозубов - в Центральной и Южной Африке - их называют аардварк, что в переводе значит "земляной поросенок". Животные - отличные землекопы. За 5 минут они могут вырыть яму глубиной около метра.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСвое название трубкозуб млекопитающее получило из-за особого строения зубов - это сросшиеся дентиновые трубочки без эмали и корней, растущие на протяжении всей жизни животного.
Свое название трубкозуб млекопитающее получило из-за особого строения зубов - это сросшиеся дентиновые трубочки без эмали и корней, растущие на протяжении всей жизни животного.
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