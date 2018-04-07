С приходом настоящей весны в Москве начались масштабные работы по приведению города в порядок: улицы метут, поливают, намыливают специальным шампунем и снова поливают. Работа комплекса городского хозяйства столицы — в фотоленте РИА Новости.
Весенняя зачистка: Москву отмывают от грязи после зимы
08:0007.04.2018
(обновлено: 08:19 07.04.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ рамках месячника по уборке и благоустройству города коммунальным работникам предстоит очистить московские улицы и дворы от тонн грязи, накопившихся за зиму.
В рамках месячника по уборке и благоустройству города коммунальным работникам предстоит очистить московские улицы и дворы от тонн грязи, накопившихся за зиму.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРаботы начинаются с очистки знаков, ограждений, шумозащитных стенок и других объектов, которые находятся выше уровня проезжей части и тротуаров. До установки стабильно высоких температур за них браться еще нельзя.
Работы начинаются с очистки знаков, ограждений, шумозащитных стенок и других объектов, которые находятся выше уровня проезжей части и тротуаров. До установки стабильно высоких температур за них браться еще нельзя.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗатем, как только наступают первые теплые дни, наступает черед тротуаров. Их моют со специальным моющим средством.
Затем, как только наступают первые теплые дни, наступает черед тротуаров. Их моют со специальным моющим средством.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваЭтот шампунь помогает справиться со стойкой пленкой, в которую превращаются грязь, пыль и остатки нефтепродуктов. Всего за теплый сезон в Москве пройдет около 60 помывок тротуаров с шампунем.
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Этот шампунь помогает справиться со стойкой пленкой, в которую превращаются грязь, пыль и остатки нефтепродуктов. Всего за теплый сезон в Москве пройдет около 60 помывок тротуаров с шампунем.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКогда стабильная плюсовая температура устанавливается даже в ночное время, с шампунем начинают мыть проезжую часть. Сам он полностью смывается водой и не влияет на сцепление шин с дорогой.
Когда стабильная плюсовая температура устанавливается даже в ночное время, с шампунем начинают мыть проезжую часть. Сам он полностью смывается водой и не влияет на сцепление шин с дорогой.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваПараллельно из города вывозят последние сугробы, а там, где это невозможно, снег разрыхляют, чтобы он растаял быстрее.
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Параллельно из города вывозят последние сугробы, а там, где это невозможно, снег разрыхляют, чтобы он растаял быстрее.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваКогда все эти работы будут закончены, в Москве начнется сезон ремонта дорог и обновления разметки.
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Когда все эти работы будут закончены, в Москве начнется сезон ремонта дорог и обновления разметки.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваВсего уборкой улиц в столице займутся порядка 3,5 тысячи единиц техники ГБУ "Автомобильные дороги", еще две тысячи машин задействуют для ремонта проезжей части.
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Всего уборкой улиц в столице займутся порядка 3,5 тысячи единиц техники ГБУ "Автомобильные дороги", еще две тысячи машин задействуют для ремонта проезжей части.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваКроме того, вскоре в Москве начнутся общегородские субботники, первый из них пройдет 14 апреля.
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Кроме того, вскоре в Москве начнутся общегородские субботники, первый из них пройдет 14 апреля.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваПодробнее о весенней уборке дорог читайте в материале РИА Новости.
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Подробнее о весенней уборке дорог читайте в материале РИА Новости.
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