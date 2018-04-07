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Весенняя зачистка: Москву отмывают от грязи после зимы

08:0007.04.2018
(обновлено: 08:19 07.04.2018)
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Сотрудники коммунальных служб обрезают ветви деревьев в Юго-Восточном административном округе города Москвы
Сотрудник коммунальной службы моет дорожный знак в Юго-Восточном административном округе города Москвы
Спецтехника коммунальной службы во время мойки тротуара в Юго-Восточном административном округе города Москвы
Уборка московских улиц
Спецтехника поливает дорогу в Юго-Восточном административном округе города Москвы
Уборка московских улиц
Уборка московских улиц
Уборка московских улиц
Уборка московских улиц
Уборка московских улиц
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ рамках месячника по уборке и благоустройству города коммунальным работникам предстоит очистить московские улицы и дворы от тонн грязи, накопившихся за зиму.Сотрудники коммунальных служб обрезают ветви деревьев в Юго-Восточном административном округе города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
В рамках месячника по уборке и благоустройству города коммунальным работникам предстоит очистить московские улицы и дворы от тонн грязи, накопившихся за зиму.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРаботы начинаются с очистки знаков, ограждений, шумозащитных стенок и других объектов, которые находятся выше уровня проезжей части и тротуаров. До установки стабильно высоких температур за них браться еще нельзя.Сотрудник коммунальной службы моет дорожный знак в Юго-Восточном административном округе города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Работы начинаются с очистки знаков, ограждений, шумозащитных стенок и других объектов, которые находятся выше уровня проезжей части и тротуаров. До установки стабильно высоких температур за них браться еще нельзя.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗатем, как только наступают первые теплые дни, наступает черед тротуаров. Их моют со специальным моющим средством.Спецтехника коммунальной службы во время мойки тротуара в Юго-Восточном административном округе города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Затем, как только наступают первые теплые дни, наступает черед тротуаров. Их моют со специальным моющим средством.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваЭтот шампунь помогает справиться со стойкой пленкой, в которую превращаются грязь, пыль и остатки нефтепродуктов. Всего за теплый сезон в Москве пройдет около 60 помывок тротуаров с шампунем.Уборка московских улиц
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Этот шампунь помогает справиться со стойкой пленкой, в которую превращаются грязь, пыль и остатки нефтепродуктов. Всего за теплый сезон в Москве пройдет около 60 помывок тротуаров с шампунем.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкКогда стабильная плюсовая температура устанавливается даже в ночное время, с шампунем начинают мыть проезжую часть. Сам он полностью смывается водой и не влияет на сцепление шин с дорогой.Спецтехника поливает дорогу в Юго-Восточном административном округе города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Когда стабильная плюсовая температура устанавливается даже в ночное время, с шампунем начинают мыть проезжую часть. Сам он полностью смывается водой и не влияет на сцепление шин с дорогой.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваПараллельно из города вывозят последние сугробы, а там, где это невозможно, снег разрыхляют, чтобы он растаял быстрее.Уборка московских улиц
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Параллельно из города вывозят последние сугробы, а там, где это невозможно, снег разрыхляют, чтобы он растаял быстрее.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваКогда все эти работы будут закончены, в Москве начнется сезон ремонта дорог и обновления разметки.Уборка московских улиц
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Когда все эти работы будут закончены, в Москве начнется сезон ремонта дорог и обновления разметки.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваВсего уборкой улиц в столице займутся порядка 3,5 тысячи единиц техники ГБУ "Автомобильные дороги", еще две тысячи машин задействуют для ремонта проезжей части.Уборка московских улиц
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Всего уборкой улиц в столице займутся порядка 3,5 тысячи единиц техники ГБУ "Автомобильные дороги", еще две тысячи машин задействуют для ремонта проезжей части.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваКроме того, вскоре в Москве начнутся общегородские субботники, первый из них пройдет 14 апреля.Уборка московских улиц
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Кроме того, вскоре в Москве начнутся общегородские субботники, первый из них пройдет 14 апреля.
© Фото : Комплекс городского хозяйстваПодробнее о весенней уборке дорог читайте в материале РИА Новости.Уборка московских улиц
© Фото : Комплекс городского хозяйства
Подробнее о весенней уборке дорог читайте в материале РИА Новости.
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С приходом настоящей весны в Москве начались масштабные работы по приведению города в порядок: улицы метут, поливают, намыливают специальным шампунем и снова поливают. Работа комплекса городского хозяйства столицы — в фотоленте РИА Новости.

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