В подмосковном Алабино в пятницу прошла тренировка военного парада, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Шествие парадных расчетов — в фотоленте Ria.ru.
Тренировка парадных расчетов в Алабино
14:5706.04.2018
(обновлено: 14:58 06.04.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкРепетиция Парада Победы прошла на полигоне Алабино утром 6 апреля.
Репетиция Парада Победы прошла на полигоне Алабино утром 6 апреля.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВ тренировке приняли участие более 10 тысяч военнослужащих.
В тренировке приняли участие более 10 тысяч военнослужащих.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ состав парадных расчетов вошли слушатели и курсанты военно-учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, военнослужащие Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, представители Федеральной службы войск национальной гвардии и Федеральной службы безопасности России, а также Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
В состав парадных расчетов вошли слушатели и курсанты военно-учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, военнослужащие Сухопутных войск, Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, представители Федеральной службы войск национальной гвардии и Федеральной службы безопасности России, а также Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТренировки пешей и механизированной колонн в Алабино начались с 28 марта, с 9 апреля к тренировкам подключится авиация ВКС.
Тренировки пешей и механизированной колонн в Алабино начались с 28 марта, с 9 апреля к тренировкам подключится авиация ВКС.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСреди техники, которая приняла участие в тренировке, были автомобили "Тигр", бронетранспортеры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец-25" (на фото), 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "ТорМ2ДТ" и другие.
Среди техники, которая приняла участие в тренировке, были автомобили "Тигр", бронетранспортеры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец-25" (на фото), 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", арктический вариант зенитного ракетного комплекса "ТорМ2ДТ" и другие.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкБронированные корпусные автомобили "Патруль" и бронеавтомобиль "Тигр".
Бронированные корпусные автомобили "Патруль" и бронеавтомобиль "Тигр".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВо время парада по Красной площади пройдут более 12 тысяч человек и свыше 120 единиц техники.
Во время парада по Красной площади пройдут более 12 тысяч человек и свыше 120 единиц техники.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВсего на военном полигоне Алабино пройдут 12 тренировок, 26 апреля и 3 мая будут проведены ночные тренировки на Красной площади, а на 6 мая запланирована генеральная репетиция парада.
Всего на военном полигоне Алабино пройдут 12 тренировок, 26 апреля и 3 мая будут проведены ночные тренировки на Красной площади, а на 6 мая запланирована генеральная репетиция парада.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоеннослужащие на армейском мотовездеходе РМ 500-2.
Военнослужащие на армейском мотовездеходе РМ 500-2.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области.
Танк Т-14 "Армата" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкУчастники парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приступили к тренировкам более чем в 40 военных гарнизонах, учебных заведениях и воинских частях.
Участники парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приступили к тренировкам более чем в 40 военных гарнизонах, учебных заведениях и воинских частях.
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