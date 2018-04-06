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Испытания военных багги в Гудермесе

11:5106.04.2018
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Многоцелевые автовездеходы марки Чаборз проходят испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
Многоцелевой автовездеход марки Чаборз во время испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
Многоцелевой автовездеход марки Чаборз проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
Многоцелевой автовездеход марки Чаборз проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
Руководитель производства многоцелевого автовездехода марки Чаборз Владимир Бурлаков во время испытания багги на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
Многоцелевой автовездеход марки Чаборз проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
Механик во время сборки многоцелевого автовездехода марки Чаборз в цехе на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
Многоцелевые автовездеходы марки Чаборз у сборочного цеха перед испытаниями на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
Многоцелевой автовездеход марки Чаборз проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
Многоцелевой автовездеход марки Чаборз проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВездеход "Чаборз М-3" был разработан Международным учебным центром сил специального назначения при участии инжиниринговой компании Ф-МоторСпорт.Многоцелевые автовездеходы марки Чаборз проходят испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Вездеход "Чаборз М-3" был разработан Международным учебным центром сил специального назначения при участии инжиниринговой компании Ф-МоторСпорт.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЗавод "Чеченавто" производит багги с марта 2017 года. Первый образец боевого багги лично тестировал глава региона Рамзан Кадыров.Многоцелевой автовездеход марки Чаборз во время испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Завод "Чеченавто" производит багги с марта 2017 года. Первый образец боевого багги лично тестировал глава региона Рамзан Кадыров.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПервая партия многоцелевых автовездеходов была закуплена для международного учебного центра, который был создан в Гудермесском районе Чечни.Многоцелевой автовездеход марки Чаборз проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Первая партия многоцелевых автовездеходов была закуплена для международного учебного центра, который был создан в Гудермесском районе Чечни.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкПреимущество "Чаборз М-3" заключается в легкости конструкции, высокой проходимости и многофункциональности.Многоцелевой автовездеход марки Чаборз проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Преимущество "Чаборз М-3" заключается в легкости конструкции, высокой проходимости и многофункциональности.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкБагги предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья. На фото: руководитель производства автовездеходов Владимир Бурлаков во время испытаний багги.Руководитель производства многоцелевого автовездехода марки Чаборз Владимир Бурлаков во время испытания багги на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Багги предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья. На фото: руководитель производства автовездеходов Владимир Бурлаков во время испытаний багги.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанк"Чаборз М-3" - это универсальный автомобиль, который адаптируется под различные военные и гражданские нужды.Многоцелевой автовездеход марки Чаборз проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
"Чаборз М-3" - это универсальный автомобиль, который адаптируется под различные военные и гражданские нужды.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЦех, где производится сборка многоцелевого автовездехода марки "Чаборз".Механик во время сборки многоцелевого автовездехода марки Чаборз в цехе на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Цех, где производится сборка многоцелевого автовездехода марки "Чаборз".
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкНазвание багги "Чаборз" в переводе с чеченского означает "медведь и волк".Многоцелевые автовездеходы марки Чаборз у сборочного цеха перед испытаниями на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Название багги "Чаборз" в переводе с чеченского означает "медведь и волк".
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкИспытания автовездехода М-3 марки "Чаборз" на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе.Многоцелевой автовездеход марки Чаборз проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Испытания автовездехода М-3 марки "Чаборз" на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВ гористой местности, где тяжелая техника не проедет, багги будут полезны военным для выполнения поставленных задач, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров.Многоцелевой автовездеход марки Чаборз проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В гористой местности, где тяжелая техника не проедет, багги будут полезны военным для выполнения поставленных задач, уверен глава Чечни Рамзан Кадыров.
Многоцелевой автовездеход марки Чаборз проходит испытания на территории учебного центра по подготовке спецподразделений в ГудермесеИспытания военных багги в Гудермесе11:5106.04.2018
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Первая партия новых военных вездеходов "Чаборз М-3" прошла испытания на базе учебного центра по подготовке спецподразделений в Гудермесе. Как боевые багги преодолевали препятствия — в фотоленте Ria.ru.

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