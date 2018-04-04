В начале апреля утки-мандаринки прилетели на привычное место гнездования, где пробудут до октября. Краснокнижные птицы — в фотоленте Ria.ru.
Краснокнижные утки-мандаринки вернулись в Приморье
11:5604.04.2018
(обновлено: 11:57 04.04.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа Соленой протоке в районе станции Океанской в пригороде Владивостока еще не до конца сошел лед, но первые утки-мандаринки уже вернулись на свое традиционное место гнездования.
На Соленой протоке в районе станции Океанской в пригороде Владивостока еще не до конца сошел лед, но первые утки-мандаринки уже вернулись на свое традиционное место гнездования.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРядом с водоемом находятся автобусная остановка и школа, местные жители и фотографы специально приезжают посмотреть на пернатых, однако, если кто-то пытается подобраться к уткам слишком близко, вся стая сразу поднимается в воздух.
Рядом с водоемом находятся автобусная остановка и школа, местные жители и фотографы специально приезжают посмотреть на пернатых, однако, если кто-то пытается подобраться к уткам слишком близко, вся стая сразу поднимается в воздух.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСейчас на Соленой протоке живут порядка 20 пар уток.
Сейчас на Соленой протоке живут порядка 20 пар уток.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЭти утки считаются символом брака и супружеской верности - они и образуют семью один раз в жизни и летают только парами.
Эти утки считаются символом брака и супружеской верности - они и образуют семью один раз в жизни и летают только парами.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкХолодный сезон утки проводят чаще всего на юге Китая и в Японии, где температура не опускается ниже 5 градусов тепла, а весной в период гнездования возвращаются в Россию. Гнездовья уток сосредоточены в Амурской и Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае и Приморье.
Холодный сезон утки проводят чаще всего на юге Китая и в Японии, где температура не опускается ниже 5 градусов тепла, а весной в период гнездования возвращаются в Россию. Гнездовья уток сосредоточены в Амурской и Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае и Приморье.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУдивительно, но "мандаринки" - лесные птицы. Они вьют гнезда в дуплах деревьев, которые порой находятся на высоте до шести метров. Птенцам приходится спрыгивать с деревьев, однако крылышки и перепонки на лапах помогают им приостановить падение и не разбиться во время первого в жизни путешествия.
Удивительно, но "мандаринки" - лесные птицы. Они вьют гнезда в дуплах деревьев, которые порой находятся на высоте до шести метров. Птенцам приходится спрыгивать с деревьев, однако крылышки и перепонки на лапах помогают им приостановить падение и не разбиться во время первого в жизни путешествия.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУтки-мандаринки занесены в Красную книгу России и охота на них запрещена законом.
Утки-мандаринки занесены в Красную книгу России и охота на них запрещена законом.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПо всему в мире насчитывается порядка 25 тысяч пар уток - не более 15 тысяч и них живут в России.
По всему в мире насчитывается порядка 25 тысяч пар уток - не более 15 тысяч и них живут в России.
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