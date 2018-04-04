Краснокнижные утки-мандаринки вернулись в Приморье

Холодный сезон утки проводят чаще всего на юге Китая и в Японии, где температура не опускается ниже 5 градусов тепла, а весной в период гнездования возвращаются в Россию. Гнездовья уток сосредоточены в Амурской и Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае и Приморье.