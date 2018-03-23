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Антарктида

08:0023.03.2018
(обновлено: 08:38 23.03.2018)
0900
Вид на антарктическую станцию Восток
Станция Восток, Антарктида. Экспедиция на фоне буровой вышки 5Г
Бывший аэрологический павильон, который теперь используют для сезонного проживания
Российские полярники на станции Новолазаревская
Бухта Ардли, где расположена российская станция Беллинсгаузен
Строения советской станции в оазисе Бангера
Место, где располагалась советская станция Дружная
Российская станция Ленинградская на южном побережье Антарктиды
Станция Мирный
Андрей Абрамов за буровой установкой
Керн из скважины на станции Новолазаревской
Ледник на берегу Антарктического полуострова
Антарктический пингвин
Моховые подушки в скальных нишах северной экспозиции
Оазис Ширмахера
Панорама станции Прогресс
Полярник на станции Молодежная снимает метеоданные
Ученый в Антарктиде
© Фото : Алексей ЕкайкинВид на антарктическую станцию ВостокВид на антарктическую станцию Восток
© Фото : Алексей Екайкин
Вид на антарктическую станцию Восток
© Фото : Алексей ЕкайкинСтанция Восток, Антарктида. Экспедиция на фоне буровой вышки 5ГСтанция Восток, Антарктида. Экспедиция на фоне буровой вышки 5Г
© Фото : Алексей Екайкин
Станция Восток, Антарктида. Экспедиция на фоне буровой вышки 5Г
© Фото : Алексей ЕкайкинБывший аэрологический павильон, который теперь используют для сезонного проживанияБывший аэрологический павильон, который теперь используют для сезонного проживания
© Фото : Алексей Екайкин
Бывший аэрологический павильон, который теперь используют для сезонного проживания
© Фото : Андрей АбрамовРоссийские полярники на станции НоволазаревскаяРоссийские полярники на станции Новолазаревская
© Фото : Андрей Абрамов
Российские полярники на станции Новолазаревская
© Фото : Андрей АбрамовБухта Ардли, где расположена российская станция БеллинсгаузенБухта Ардли, где расположена российская станция Беллинсгаузен
© Фото : Андрей Абрамов
Бухта Ардли, где расположена российская станция Беллинсгаузен
© Фото : Андрей АбрамовСтроения советской станции в оазисе БангераСтроения советской станции в оазисе Бангера
© Фото : Андрей Абрамов
Строения советской станции в оазисе Бангера
© Фото : Андрей АбрамовМесто, где располагалась советская станция ДружнаяМесто, где располагалась советская станция Дружная
© Фото : Андрей Абрамов
Место, где располагалась советская станция Дружная
© Фото : Андрей АбрамовРоссийская станция Ленинградская на южном побережье АнтарктидыРоссийская станция Ленинградская на южном побережье Антарктиды
© Фото : Андрей Абрамов
Российская станция Ленинградская на южном побережье Антарктиды
© Фото : Андрей АбрамовСтанция МирныйСтанция Мирный
© Фото : Андрей Абрамов
Станция Мирный
© Фото : Андрей АбрамовАндрей Абрамов за буровой установкойАндрей Абрамов за буровой установкой
© Фото : Андрей Абрамов
Андрей Абрамов за буровой установкой
© Фото : Андрей АбрамовКерн из скважины на станции НоволазаревскойКерн из скважины на станции Новолазаревской
© Фото : Андрей Абрамов
Керн из скважины на станции Новолазаревской
© Фото : Андрей АбрамовЛедник на берегу Антарктического полуостроваЛедник на берегу Антарктического полуострова
© Фото : Андрей Абрамов
Ледник на берегу Антарктического полуострова
© Фото : Андрей АбрамовАнтарктический пингвинАнтарктический пингвин
© Фото : Андрей Абрамов
Антарктический пингвин
© Фото : Андрей АбрамовМоховые подушки в скальных нишах северной экспозицииМоховые подушки в скальных нишах северной экспозиции
© Фото : Андрей Абрамов
Моховые подушки в скальных нишах северной экспозиции
© Фото : Андрей АбрамовОазис ШирмахераОазис Ширмахера
© Фото : Андрей Абрамов
Оазис Ширмахера
© Фото : Андрей АбрамовПанорама станции ПрогрессПанорама станции Прогресс
© Фото : Андрей Абрамов
Панорама станции Прогресс
© Фото : Андрей АбрамовПолярник на станции Молодежная снимает метеоданныеПолярник на станции Молодежная снимает метеоданные
© Фото : Андрей Абрамов
Полярник на станции Молодежная снимает метеоданные
© Фото : Андрей АбрамовУченый в АнтарктидеУченый в Антарктиде
© Фото : Андрей Абрамов
Ученый в Антарктиде
Бухта Ардли, где расположена российская станция БеллинсгаузенАнтарктида08:0023.03.2018
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