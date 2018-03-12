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Лучшие фото из жизни пернатых

18:5512.03.2018
(обновлено: 18:56 12.03.2018)
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Снежная сова, Канада
Скворцы, заповедник Ham Wall в графстве Сомерсет, Великобритания
Обыкновенный зимородок ныряет в воду, Испания
Далматинские пеликаны, озеро Керкини, Греция
Большая воловья птица и капибара, Пантанал, Бразилия
Сандерлингские болотные птицы во время миграции, Астурия, Испания
Северная олуша с сеткой в клюве, Хелиголанд, Германия
Александров кольчатый попугай возле гнезд ласточек
Краснознаменный окклюк сидит на импале, Национальный парк Крюгера, Южная Африка
Лебеди-кликуны, Джанаккала, Финляндия
Пигмеевый баклан во льду, Венгрия
Серая цапля, Венгрия
Орланы, Хоккайдо, Япония
Африканский гриф, Зиманга, Южная Африка
Большая серая сова, Альберта, Канада
Водяной пастушок, Саламанка, Испания
Большой тукан, Поконе, Бразилия
Белохвостый орел, Хортобадь, Венгрия
Канадская казарка, Лондон, Великобритания
Белоголовый сип, Аляска
Северная олуша, Бемптон-Клиффс, Великобритания
Американская савка, Британская Колумбия, Канада
© Фото : Markus Varesvuo/ BPOTY 2018Снежная сова, Канада.Снежная сова, Канада
© Фото : Markus Varesvuo/ BPOTY 2018
Снежная сова, Канада.
© Фото : Chris Sweet/ BPOTY 2018Скворцы в заповеднике Ham Wall в графстве Сомерсет, Великобритания.Скворцы, заповедник Ham Wall в графстве Сомерсет, Великобритания
© Фото : Chris Sweet/ BPOTY 2018
Скворцы в заповеднике Ham Wall в графстве Сомерсет, Великобритания.
© Фото : Mario Cea Sanchez/ BPOTY 2018Зимородок ныряет в воду, Испания.Обыкновенный зимородок ныряет в воду, Испания
© Фото : Mario Cea Sanchez/ BPOTY 2018
Зимородок ныряет в воду, Испания.
© Фото : Johan Siggesson/ BPOTY 2018Далматинские пеликаны на озере Керкини, Греция.Далматинские пеликаны, озеро Керкини, Греция
© Фото : Johan Siggesson/ BPOTY 2018
Далматинские пеликаны на озере Керкини, Греция.
© Фото : Petr Bambousek/ BPOTY 2018Большая воловья птица и капибара, Пантанал, Бразилия.Большая воловья птица и капибара, Пантанал, Бразилия
© Фото : Petr Bambousek/ BPOTY 2018
Большая воловья птица и капибара, Пантанал, Бразилия.
© Фото : Mario Suarez Porras/ BPOTY 2018Сандерлингские болотные птицы во время миграции, Астурия, Испания.Сандерлингские болотные птицы во время миграции, Астурия, Испания
© Фото : Mario Suarez Porras/ BPOTY 2018
Сандерлингские болотные птицы во время миграции, Астурия, Испания.
© Фото : Petr Bambousek/ BPOTY 2018Северная олуша с сеткой в клюве, Хелиголанд, Германия.Северная олуша с сеткой в клюве, Хелиголанд, Германия
© Фото : Petr Bambousek/ BPOTY 2018
Северная олуша с сеткой в клюве, Хелиголанд, Германия.
© Фото : Georgina Steytler/ BPOTY 2018Александров кольчатый попугай возле гнезд ласточек на берегу реки Чамбал, Индия.Александров кольчатый попугай возле гнезд ласточек
© Фото : Georgina Steytler/ BPOTY 2018
Александров кольчатый попугай возле гнезд ласточек на берегу реки Чамбал, Индия.
© Фото : Edmund Aylmer/ BPOTY 2018Два краснознаменных окклюка сидят на импале в Национальном парке Крюгера, Южная Африка.Краснознаменный окклюк сидит на импале, Национальный парк Крюгера, Южная Африка
© Фото : Edmund Aylmer/ BPOTY 2018
Два краснознаменных окклюка сидят на импале в Национальном парке Крюгера, Южная Африка.
© Фото : Antti Siponen/ BPOTY 2018Лебеди-кликуны, Янаккала, Финляндия.Лебеди-кликуны, Джанаккала, Финляндия
© Фото : Antti Siponen/ BPOTY 2018
Лебеди-кликуны, Янаккала, Финляндия.
© Фото : Bence Mate/ BPOTY 2018Малый баклан во льду, Венгрия.Пигмеевый баклан во льду, Венгрия
© Фото : Bence Mate/ BPOTY 2018
Малый баклан во льду, Венгрия.
© Фото : Bence Mate/ BPOTY 2018Серая цапля, Венгрия.Серая цапля, Венгрия
© Фото : Bence Mate/ BPOTY 2018
Серая цапля, Венгрия.
© Фото : Gladys Klip/ BPOTY 2018Орланы на острове Хоккайдо, Япония.Орланы, Хоккайдо, Япония
© Фото : Gladys Klip/ BPOTY 2018
Орланы на острове Хоккайдо, Япония.
© Фото : Clint Ralph/ BPOTY 2018Африканские грифы в заповеднике Зиманга, Южная Африка.Африканский гриф, Зиманга, Южная Африка
© Фото : Clint Ralph/ BPOTY 2018
Африканские грифы в заповеднике Зиманга, Южная Африка.
© Фото : John Launstein/ BPOTY 2018Большая серая сова, провинция Альберта, Канада.Большая серая сова, Альберта, Канада
© Фото : John Launstein/ BPOTY 2018
Большая серая сова, провинция Альберта, Канада.
© Фото : Mario Cea/ BPOTY 2018Водяной пастушок, город Саламанка, Испания.Водяной пастушок, Саламанка, Испания
© Фото : Mario Cea/ BPOTY 2018
Водяной пастушок, город Саламанка, Испания.
© Фото : Petr Bambousek/ BPOTY 2018Большой тукан, муниципалитет Поконе, Бразилия.Большой тукан, Поконе, Бразилия
© Фото : Petr Bambousek/ BPOTY 2018
Большой тукан, муниципалитет Поконе, Бразилия.
© Фото : Ben Hall/ BPOTY 2018Белохвостый орел, национальный парк Хортобадь, Венгрия.Белохвостый орел, Хортобадь, Венгрия
© Фото : Ben Hall/ BPOTY 2018
Белохвостый орел, национальный парк Хортобадь, Венгрия.
© Фото : Renato Granieri/ BPOTY 2018Канадская казарка, Лондон, Великобритания.Канадская казарка, Лондон, Великобритания
© Фото : Renato Granieri/ BPOTY 2018
Канадская казарка, Лондон, Великобритания.
© Фото : Pedro Jarque Krebs/ BPOTY 2018Белоголовый сип, Аляска.Белоголовый сип, Аляска
© Фото : Pedro Jarque Krebs/ BPOTY 2018
Белоголовый сип, Аляска.
© Фото : Janine Lee/ BPOTY 2018Северная олуша, Бемптон-Клиффс, Великобритания.Северная олуша, Бемптон-Клиффс, Великобритания
© Фото : Janine Lee/ BPOTY 2018
Северная олуша, Бемптон-Клиффс, Великобритания.
© Фото : Jess Findlay/ BPOTY 2018Американская савка, провинция Британская Колумбия, Канада.Американская савка, Британская Колумбия, Канада
© Фото : Jess Findlay/ BPOTY 2018
Американская савка, провинция Британская Колумбия, Канада.
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В Великобритании опубликовали шорт-лист конкурса Bird Photographer of the Year, который проводится среди фотографов, снимающих птиц. Жюри отобрало лидеров в восьми номинациях. Лучшие фото пернатых — в фотоленте Ria.ru.

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