В Великобритании опубликовали шорт-лист конкурса Bird Photographer of the Year, который проводится среди фотографов, снимающих птиц. Жюри отобрало лидеров в восьми номинациях. Лучшие фото пернатых — в фотоленте Ria.ru.
Лучшие фото из жизни пернатых
18:5512.03.2018
(обновлено: 18:56 12.03.2018)
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© Фото : Markus Varesvuo/ BPOTY 2018Снежная сова, Канада.
© Фото : Markus Varesvuo/ BPOTY 2018
Снежная сова, Канада.
© Фото : Chris Sweet/ BPOTY 2018Скворцы в заповеднике Ham Wall в графстве Сомерсет, Великобритания.
© Фото : Chris Sweet/ BPOTY 2018
Скворцы в заповеднике Ham Wall в графстве Сомерсет, Великобритания.
© Фото : Mario Cea Sanchez/ BPOTY 2018Зимородок ныряет в воду, Испания.
© Фото : Mario Cea Sanchez/ BPOTY 2018
Зимородок ныряет в воду, Испания.
© Фото : Johan Siggesson/ BPOTY 2018Далматинские пеликаны на озере Керкини, Греция.
© Фото : Johan Siggesson/ BPOTY 2018
Далматинские пеликаны на озере Керкини, Греция.
© Фото : Petr Bambousek/ BPOTY 2018Большая воловья птица и капибара, Пантанал, Бразилия.
© Фото : Petr Bambousek/ BPOTY 2018
Большая воловья птица и капибара, Пантанал, Бразилия.
© Фото : Mario Suarez Porras/ BPOTY 2018Сандерлингские болотные птицы во время миграции, Астурия, Испания.
© Фото : Mario Suarez Porras/ BPOTY 2018
Сандерлингские болотные птицы во время миграции, Астурия, Испания.
© Фото : Petr Bambousek/ BPOTY 2018Северная олуша с сеткой в клюве, Хелиголанд, Германия.
© Фото : Petr Bambousek/ BPOTY 2018
Северная олуша с сеткой в клюве, Хелиголанд, Германия.
© Фото : Georgina Steytler/ BPOTY 2018Александров кольчатый попугай возле гнезд ласточек на берегу реки Чамбал, Индия.
© Фото : Georgina Steytler/ BPOTY 2018
Александров кольчатый попугай возле гнезд ласточек на берегу реки Чамбал, Индия.
© Фото : Edmund Aylmer/ BPOTY 2018Два краснознаменных окклюка сидят на импале в Национальном парке Крюгера, Южная Африка.
© Фото : Edmund Aylmer/ BPOTY 2018
Два краснознаменных окклюка сидят на импале в Национальном парке Крюгера, Южная Африка.
© Фото : Antti Siponen/ BPOTY 2018Лебеди-кликуны, Янаккала, Финляндия.
© Фото : Antti Siponen/ BPOTY 2018
Лебеди-кликуны, Янаккала, Финляндия.
© Фото : Bence Mate/ BPOTY 2018Малый баклан во льду, Венгрия.
© Фото : Bence Mate/ BPOTY 2018
Малый баклан во льду, Венгрия.
© Фото : Bence Mate/ BPOTY 2018Серая цапля, Венгрия.
© Фото : Bence Mate/ BPOTY 2018
Серая цапля, Венгрия.
© Фото : Gladys Klip/ BPOTY 2018Орланы на острове Хоккайдо, Япония.
© Фото : Gladys Klip/ BPOTY 2018
Орланы на острове Хоккайдо, Япония.
© Фото : Clint Ralph/ BPOTY 2018Африканские грифы в заповеднике Зиманга, Южная Африка.
© Фото : Clint Ralph/ BPOTY 2018
Африканские грифы в заповеднике Зиманга, Южная Африка.
© Фото : John Launstein/ BPOTY 2018Большая серая сова, провинция Альберта, Канада.
© Фото : John Launstein/ BPOTY 2018
Большая серая сова, провинция Альберта, Канада.
© Фото : Mario Cea/ BPOTY 2018Водяной пастушок, город Саламанка, Испания.
© Фото : Mario Cea/ BPOTY 2018
Водяной пастушок, город Саламанка, Испания.
© Фото : Petr Bambousek/ BPOTY 2018Большой тукан, муниципалитет Поконе, Бразилия.
© Фото : Petr Bambousek/ BPOTY 2018
Большой тукан, муниципалитет Поконе, Бразилия.
© Фото : Ben Hall/ BPOTY 2018Белохвостый орел, национальный парк Хортобадь, Венгрия.
© Фото : Ben Hall/ BPOTY 2018
Белохвостый орел, национальный парк Хортобадь, Венгрия.
© Фото : Renato Granieri/ BPOTY 2018Канадская казарка, Лондон, Великобритания.
© Фото : Renato Granieri/ BPOTY 2018
Канадская казарка, Лондон, Великобритания.
© Фото : Pedro Jarque Krebs/ BPOTY 2018Белоголовый сип, Аляска.
© Фото : Pedro Jarque Krebs/ BPOTY 2018
Белоголовый сип, Аляска.
© Фото : Janine Lee/ BPOTY 2018Северная олуша, Бемптон-Клиффс, Великобритания.
© Фото : Janine Lee/ BPOTY 2018
Северная олуша, Бемптон-Клиффс, Великобритания.
© Фото : Jess Findlay/ BPOTY 2018Американская савка, провинция Британская Колумбия, Канада.
© Фото : Jess Findlay/ BPOTY 2018
Американская савка, провинция Британская Колумбия, Канада.
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