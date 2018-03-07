В канун 8 Марта кажется, что миллионы цветов появляются буквально из ниоткуда. На самом деле подготовка к весеннему празднику в столице начинается сразу после Нового года, как раз столько времени требуется, чтобы тюльпаны достигли точки цветения. Эти и другие секреты рассказали сотрудники ГБУ "Озеленение".
Все оттенки красоты: как выращивают цветы к 8 Марта
14:3207.03.2018
(обновлено: 14:35 07.03.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкВ легендарной песне был миллион алых роз. Но главный цветок Международного женского дня — тюльпан, и одним миллионом здесь не обойдешься. Спрос так велик, что в питомниках "Озеленения" к 8 Марта выращивают два миллиона цветов, и не только алых, а всех расцветок — от белоснежных до многоцветных.
В легендарной песне был миллион алых роз. Но главный цветок Международного женского дня — тюльпан, и одним миллионом здесь не обойдешься. Спрос так велик, что в питомниках "Озеленения" к 8 Марта выращивают два миллиона цветов, и не только алых, а всех расцветок — от белоснежных до многоцветных.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧтобы подготовить тюльпаны для идеального букета, луковицы сажают в емкости, заполненные специальным питательным раствором. В отличие от садовых тюльпанов, которые зацветут и на следующий год, тепличные растения используются всего один раз.
Чтобы подготовить тюльпаны для идеального букета, луковицы сажают в емкости, заполненные специальным питательным раствором. В отличие от садовых тюльпанов, которые зацветут и на следующий год, тепличные растения используются всего один раз.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЕсли спланировать и собрать необходимый урожай тюльпанов сравнительно легко, то роза — цветок с характером. Предугадать, сколько роз подоспеют к празднику, невозможно.
Если спланировать и собрать необходимый урожай тюльпанов сравнительно легко, то роза — цветок с характером. Предугадать, сколько роз подоспеют к празднику, невозможно.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкПо словам сотрудников "Озеленения", москвичи предпочитают классические розы — белые, красные и бордовые. С недавних пор питомник также выращивает розы, похожие на старинные английские сорта с ярко выраженным ароматом.
По словам сотрудников "Озеленения", москвичи предпочитают классические розы — белые, красные и бордовые. С недавних пор питомник также выращивает розы, похожие на старинные английские сорта с ярко выраженным ароматом.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЧтобы букет тюльпанов продержался как можно дольше, немного подрежьте стебли, а вода в вазе должна быть холодной и отстоявшейся, подсказывают сотрудники "Озеленения".
Чтобы букет тюльпанов продержался как можно дольше, немного подрежьте стебли, а вода в вазе должна быть холодной и отстоявшейся, подсказывают сотрудники "Озеленения".
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкС розами это тоже работает. Причем чем меньше цветов в вазе, тем дольше они сохраняют свежесть. В одиночестве роза может простоять до трех недель, если регулярно подрезать стебель и менять воду.
С розами это тоже работает. Причем чем меньше цветов в вазе, тем дольше они сохраняют свежесть. В одиночестве роза может простоять до трех недель, если регулярно подрезать стебель и менять воду.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЦикламен — отличный вариант для тех, кто предпочитает цветы в горшках. Крупные красные, розовые или белые соцветия распускаются круглый год практически без перерыва. Пересаживать цикламены не нужно. Они хорошо растут в тех же горшках, в которых продаются, только подберите к ним красивые кашпо, рекомендуют в "Озеленении".
Цикламен — отличный вариант для тех, кто предпочитает цветы в горшках. Крупные красные, розовые или белые соцветия распускаются круглый год практически без перерыва. Пересаживать цикламены не нужно. Они хорошо растут в тех же горшках, в которых продаются, только подберите к ним красивые кашпо, рекомендуют в "Озеленении".
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