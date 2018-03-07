Все оттенки красоты: как выращивают цветы к 8 Марта

Цикламен — отличный вариант для тех, кто предпочитает цветы в горшках. Крупные красные, розовые или белые соцветия распускаются круглый год практически без перерыва. Пересаживать цикламены не нужно. Они хорошо растут в тех же горшках, в которых продаются, только подберите к ним красивые кашпо, рекомендуют в "Озеленении".