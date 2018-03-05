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Победители юбилейного "Оскара"

17:4505.03.2018
(обновлено: 18:03 05.03.2018)
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Фрэнсис МакДорманд на церемонии вручения премии Оскар
Кадзухиро Цудзи, Люси Сиббик и Дэвид Малиновски на церемонии вручения премии Оскар
Александр Десплат и Кристофер Уокен на церемонии вручения премии Оскар
Гильермо дель Торо на церемонии вручения премии Оскар
Оскар Айзекс, Марк Хэмилл и Келли Мари Тран на церемонии вручения премии Оскар
Рита Морено и Себастьян Лелио на церемонии вручения премии Оскар
Джон Нельсон, Герд Нефзер, Пол Ламберт и Ричард Р. Гувер демонстрируют статуэтки на церемонии вручения премии Оскар
Ли Смит и Мэтью МакКонахи на церемонии вручения премии Оскар
Церемония вручения премии Оскар
Джордан Пил на церемонии вручения премии Оскар
Крис Овертон и Рейчел Шентон на церемонии вручения премии Оскар
Сэм Рокуэлл и Виола Дэвис на церемонии вручения премии Оскар
Марк Бриджес и Хелен Миррен на церемонии вручения премии Оскар
Аллисон Джанни на церемонии вручения премии Оскар
ККристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес ристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес на церемонии вручения премии Оскар
Гэри Олдман на церемонии вручения премии Оскар
Коби Брайант и Глен Кин на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Lucas JacksonНаграду киноакадемии за "Лучшую женскую роль" в этом году завоевала исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Фрэнсис Макдорманд.Фрэнсис МакДорманд на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Lucas Jackson
Награду киноакадемии за "Лучшую женскую роль" в этом году завоевала исполнительница главной роли в драме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Фрэнсис Макдорманд.
© REUTERS / Mike BlakeКадзухиро Цудзи, Люси Сиббик и Дэвид Малиновски были удостоены "Оскара" за лучший грим и прически в ленте "Темные времена".Кадзухиро Цудзи, Люси Сиббик и Дэвид Малиновски на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Mike Blake
Кадзухиро Цудзи, Люси Сиббик и Дэвид Малиновски были удостоены "Оскара" за лучший грим и прически в ленте "Темные времена".
© AFP 2018 / Mark RalstonФранцузский композитор Александр Деспла из рук Кристофера Уокена получил "Оскар" за лучший саундтрек к фильму "Форма воды".Александр Десплат и Кристофер Уокен на церемонии вручения премии Оскар
© AFP 2018 / Mark Ralston
Французский композитор Александр Деспла из рук Кристофера Уокена получил "Оскар" за лучший саундтрек к фильму "Форма воды".
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello"Форма воды" Гильермо дель Торо была удостоена "Оскара" также как лучшая режиссерская работа и как лучший фильм года.Гильермо дель Торо на церемонии вручения премии Оскар
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
"Форма воды" Гильермо дель Торо была удостоена "Оскара" также как лучшая режиссерская работа и как лучший фильм года.
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloОскар Айзек, Марк Хэмилл, Келли Мари Трэн и дроид BB-8 называют победителя в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм", которым стал "Дорогой баскетбол".Оскар Айзекс, Марк Хэмилл и Келли Мари Тран на церемонии вручения премии Оскар
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Оскар Айзек, Марк Хэмилл, Келли Мари Трэн и дроид BB-8 называют победителя в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм", которым стал "Дорогой баскетбол".
© REUTERS / Mike BlakeФильм чилийца Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина" завоевал премию киноакадемии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", оставив без награды фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь".Рита Морено и Себастьян Лелио на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Mike Blake
Фильм чилийца Себастьяна Лелио "Фантастическая женщина" завоевал премию киноакадемии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", оставив без награды фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь".
© REUTERS / Mike BlakeДжон Нельсон, Герд Нефзер, Пол Ламберт и Ричард Р. Гувер получили статуэтки за "лучшие визуальные эффекты" в ленте "Бегущий по лезвию 2049".Джон Нельсон, Герд Нефзер, Пол Ламберт и Ричард Р. Гувер демонстрируют статуэтки на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Mike Blake
Джон Нельсон, Герд Нефзер, Пол Ламберт и Ричард Р. Гувер получили статуэтки за "лучшие визуальные эффекты" в ленте "Бегущий по лезвию 2049".
© AFP 2018 / Mark RalstonМэтью МакКонахи вручил австралийскому режиссеру Ли Смиту "Оскар" за лучший монтаж в фильме "Дюнкерк".Ли Смит и Мэтью МакКонахи на церемонии вручения премии Оскар
© AFP 2018 / Mark Ralston
Мэтью МакКонахи вручил австралийскому режиссеру Ли Смиту "Оскар" за лучший монтаж в фильме "Дюнкерк".
© REUTERS / Lucas JacksonВедущим юбилейной церемонии, которая проходила по традиции в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, второй год подряд был комик Джимми Киммел.Церемония вручения премии Оскар
© REUTERS / Lucas Jackson
Ведущим юбилейной церемонии, которая проходила по традиции в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, второй год подряд был комик Джимми Киммел.
© REUTERS / Mike Blake"Оскар" за лучший сценарий увез с собой режиссер фильма "Прочь" Джордан Пил.Джордан Пил на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Mike Blake
"Оскар" за лучший сценарий увез с собой режиссер фильма "Прочь" Джордан Пил.
© REUTERS / Mike BlakeРежиссер Крис Овертон и актриса Рейчел Шентон целуются после того, как их лента "Немое дитя" получила награду как "Лучший короткометражный игровой фильм".Крис Овертон и Рейчел Шентон на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Mike Blake
Режиссер Крис Овертон и актриса Рейчел Шентон целуются после того, как их лента "Немое дитя" получила награду как "Лучший короткометражный игровой фильм".
© AP Photo / Invision/ Jordan StraussСэм Рокуэлл получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".Сэм Рокуэлл и Виола Дэвис на церемонии вручения премии Оскар
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Сэм Рокуэлл получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
© REUTERS / Lucas JacksonМарк Бриджес выиграл статуэтку "За лучшие костюмы" в фильме "Призрачная нить". Награду ему вручила актриса Хелен Миррен.Марк Бриджес и Хелен Миррен на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Lucas Jackson
Марк Бриджес выиграл статуэтку "За лучшие костюмы" в фильме "Призрачная нить". Награду ему вручила актриса Хелен Миррен.
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss"Оскар" за лучшую женскую роль второго плана получила Аллисон Дженни, сыгравшая в фильме "Тоня против всех".Аллисон Джанни на церемонии вручения премии Оскар
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
"Оскар" за лучшую женскую роль второго плана получила Аллисон Дженни, сыгравшая в фильме "Тоня против всех".
© AFP 2018 / Frederic J. BrownКристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес получили награду за лучшую песню, написанную к мультфильму "Тайна Коко".ККристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес ристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес на церемонии вручения премии Оскар
© AFP 2018 / Frederic J. Brown
Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес получили награду за лучшую песню, написанную к мультфильму "Тайна Коко".
© REUTERS / Mike BlakeАктер Гэри Олдман завоевал премию киноакадемии за "Лучшую мужскую роль". Для 59-летнего британского актера, исполнившего Уинстона Черчилля в исторической драме "Темные времена", это была вторая номинация на "Оскар".Гэри Олдман на церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Mike Blake
Актер Гэри Олдман завоевал премию киноакадемии за "Лучшую мужскую роль". Для 59-летнего британского актера, исполнившего Уинстона Черчилля в исторической драме "Темные времена", это была вторая номинация на "Оскар".
© AFP 2018 / Robyn BeckБаскетболист Коби Брайант вышел на сцену, чтобы принять награду за "Лучший короткометражный анимационный фильм". Пятикратный чемпион НБА выступил в ленте "Дорогой баскетбол" в роли актера и сценариста.Коби Брайант и Глен Кин на церемонии вручения премии Оскар
© AFP 2018 / Robyn Beck
Баскетболист Коби Брайант вышел на сцену, чтобы принять награду за "Лучший короткометражный анимационный фильм". Пятикратный чемпион НБА выступил в ленте "Дорогой баскетбол" в роли актера и сценариста.
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Юбилейная 90-ая церемония вручения кинопремии "Оскар" прошла 4 марта в Голливуде. Обладатели заветной награды — в фотоленте Ria.ru.

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