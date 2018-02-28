Финалисты конкурса Sony World Photography Awards

Жюри международного конкурса Sony World Photography Awards назвало финалистов этого года. Кадры-призеры были выбраны среди почти 320 тысяч снимков, поступивших из более, чем 200 стран. Работы, вошедшие в шорт-лист конкурса, — в фотоленте Ria.ru.