Жюри международного конкурса Sony World Photography Awards назвало финалистов этого года. Кадры-призеры были выбраны среди почти 320 тысяч снимков, поступивших из более, чем 200 стран. Работы, вошедшие в шорт-лист конкурса, — в фотоленте Ria.ru.
Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
16:0928.02.2018
(обновлено: 16:58 28.02.2018)
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© Фото : Tina Signesdottir Hult/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок фотографа из Норвегии Тина Синесдоттира Хульта. Открытый конкурс. Категория "Портрет".
© Фото : Tina Signesdottir Hult/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок фотографа из Норвегии Тина Синесдоттира Хульта. Открытый конкурс. Категория "Портрет".
© Фото : Viktor Dontcov/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "Из другого мира" российского фотографа Виктора Донцова. Открытый конкурс. Категория "Натюрморт".
© Фото : Viktor Dontcov/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "Из другого мира" российского фотографа Виктора Донцова. Открытый конкурс. Категория "Натюрморт".
© Фото : Behnam Sahvi/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок из серии "Волшебство воды" иранского фотографа Бехнема Сахви. Профессиональный конкурс. Категория "Спорт".
© Фото : Behnam Sahvi/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок из серии "Волшебство воды" иранского фотографа Бехнема Сахви. Профессиональный конкурс. Категория "Спорт".
© Фото : Neil Aldridge/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "В ожидании свободы" фотографа из Южной Африки Нила Олдриджа. Профессиональный конкурс. Категория "Природа".
© Фото : Neil Aldridge/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "В ожидании свободы" фотографа из Южной Африки Нила Олдриджа. Профессиональный конкурс. Категория "Природа".
© Фото : Justyna Zduńczyk/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "Случайная встреча" польского фотографа Юстины Здунчик. Открытый конкурс. Категория "Дикая природа".
© Фото : Justyna Zduńczyk/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "Случайная встреча" польского фотографа Юстины Здунчик. Открытый конкурс. Категория "Дикая природа".
© Фото : Ana Amado/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "Создание танцующих теней" фотографа из Испании Анны Амадо. Профессиональный конкурс. Категория "Современность".
© Фото : Ana Amado/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "Создание танцующих теней" фотографа из Испании Анны Амадо. Профессиональный конкурс. Категория "Современность".
© Фото : Don Ferdinand Tabbun/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок филиппинского фотографа Дона Фердинанда Таббуна. Открытый конкурс. Категория "Культура".
© Фото : Don Ferdinand Tabbun/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок филиппинского фотографа Дона Фердинанда Таббуна. Открытый конкурс. Категория "Культура".
© Фото : Shifang Lin/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок фотографа из Китая Шифанга Лина. Открытый конкурс. Категория "Культура".
© Фото : Shifang Lin/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок фотографа из Китая Шифанга Лина. Открытый конкурс. Категория "Культура".
© Фото : Mikhail Zamkovskiy/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок из серии "Парк Победы" российского фотографа Михаила Замковского. Профессиональный конкурс. Категория "Архитектура".
© Фото : Mikhail Zamkovskiy/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок из серии "Парк Победы" российского фотографа Михаила Замковского. Профессиональный конкурс. Категория "Архитектура".
© Фото : Asha Miles/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок из серии "Шрамы" российского фотографа Аши Майлз. Профессиональный конкурс. Категория "Документальная хроника".
© Фото : Asha Miles/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок из серии "Шрамы" российского фотографа Аши Майлз. Профессиональный конкурс. Категория "Документальная хроника".
© Фото : Manish Mamtani/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "Узор ледяной реки" индийского фотографа Маниша Мамтани. Открытый конкурс. Категория "Путешествия".
© Фото : Manish Mamtani/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "Узор ледяной реки" индийского фотографа Маниша Мамтани. Открытый конкурс. Категория "Путешествия".
© Фото : Valeriy Sharifulin/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок из серии "Дочь отцов" российского фотографа Валерия Шарифулина. Профессиональный конкурс. Категория "Спорт".
© Фото : Valeriy Sharifulin/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок из серии "Дочь отцов" российского фотографа Валерия Шарифулина. Профессиональный конкурс. Категория "Спорт".
© Фото : Alex Bitiutskih/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "Лес" российского фотографа Алексея Битюцких. Открытый конкурс. Категория "Расширение".
© Фото : Alex Bitiutskih/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "Лес" российского фотографа Алексея Битюцких. Открытый конкурс. Категория "Расширение".
© Фото : Iona Francis/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "Театральный амбиции" фотографа из Новой Зеландии Ионы Фрэнсис. Молодежный конкурс. Категория "Ваше окружение".
© Фото : Iona Francis/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "Театральный амбиции" фотографа из Новой Зеландии Ионы Фрэнсис. Молодежный конкурс. Категория "Ваше окружение".
© Фото : Michael Haisermann/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "Поток лавы" немецкого фотографа Микаэля Хайзермана. Открытый конкурс. Категория "Природный ландшафт".
© Фото : Michael Haisermann/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "Поток лавы" немецкого фотографа Микаэля Хайзермана. Открытый конкурс. Категория "Природный ландшафт".
© Фото : Andrew Quilty/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок из серии "Половодье" австралийского фотографа Эндрю Куилти. Профессиональный конкурс. Категория "Портрет".
© Фото : Andrew Quilty/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок из серии "Половодье" австралийского фотографа Эндрю Куилти. Профессиональный конкурс. Категория "Портрет".
© Фото : Jiri Michal/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "Любовь" чешского фотографа Жири Микаэля. Открытый конкурс. Категория "Дикая природа".
© Фото : Jiri Michal/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "Любовь" чешского фотографа Жири Микаэля. Открытый конкурс. Категория "Дикая природа".
© Фото : Uygar Onder Simsek/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок из серии "Отвоевывание Ракки" фотографа из Турции Уюгара Ондера Симсека. Профессиональный конкурс. Категория "Документальная хроника".
© Фото : Uygar Onder Simsek/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок из серии "Отвоевывание Ракки" фотографа из Турции Уюгара Ондера Симсека. Профессиональный конкурс. Категория "Документальная хроника".
© Фото : Eduardo Castaldo/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок из серии "Контрольно-пропускной пункт" итальянского фотографа Эдуардо Кастальдо. Профессиональный конкурс. Категория "Креатив".
© Фото : Eduardo Castaldo/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок из серии "Контрольно-пропускной пункт" итальянского фотографа Эдуардо Кастальдо. Профессиональный конкурс. Категория "Креатив".
© Фото : Anastasia Riakovskaia/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "Памятник Тжентисте в Боснии и Герцеговине" российского фотографа Анастасии Ряковской. Профессиональны конкурс. Категория "Архитектура".
© Фото : Anastasia Riakovskaia/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "Памятник Тжентисте в Боснии и Герцеговине" российского фотографа Анастасии Ряковской. Профессиональны конкурс. Категория "Архитектура".
© Фото : Olena Leliuk/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "Легкость" украинского фотографа Елены Лелюк. Открытый конкурс. Категория "Движение".
© Фото : Olena Leliuk/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "Легкость" украинского фотографа Елены Лелюк. Открытый конкурс. Категория "Движение".
© Фото : Fredrik Lerneryd/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок из серии "Балет трущоб" фотографа из Швеции Фредерика Йернерида. Профессиональный конкурс. Категория "Современность".
© Фото : Fredrik Lerneryd/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок из серии "Балет трущоб" фотографа из Швеции Фредерика Йернерида. Профессиональный конкурс. Категория "Современность".
© Фото : Omer Faidi/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "Перерыв на обед" фотографа из Турции Омара Фаиди. Открытый конкурс. Категория "Уличная фотография".
© Фото : Omer Faidi/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "Перерыв на обед" фотографа из Турции Омара Фаиди. Открытый конкурс. Категория "Уличная фотография".
© Фото : Wiebke Haas/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "Идеальная укладка" немецкого фотографа Вибке Хаас. Профессиональный конкурс. Категория "Природа".
© Фото : Wiebke Haas/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "Идеальная укладка" немецкого фотографа Вибке Хаас. Профессиональный конкурс. Категория "Природа".
© Фото : Paranyu Pithayarungsarit/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "Великая стена Намиб" фотографа из Таиланда Парануи Пичайарунгсарит. Открытый конкурс. Категория "Природный ландшафт".
© Фото : Paranyu Pithayarungsarit/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "Великая стена Намиб" фотографа из Таиланда Парануи Пичайарунгсарит. Открытый конкурс. Категория "Природный ландшафт".
© Фото : Seizo Mori/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "Мертвая лилия" японского фотографа Сейдзо Мори. Профессиональный конкурс. Категория "Натюрморт".
© Фото : Seizo Mori/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "Мертвая лилия" японского фотографа Сейдзо Мори. Профессиональный конкурс. Категория "Натюрморт".
© Фото : Emma Spencer/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "Загрязненная" британки Эммы Спенсер. Категория "Начинающий фотограф".
© Фото : Emma Spencer/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "Загрязненная" британки Эммы Спенсер. Категория "Начинающий фотограф".
© Фото : Corentin Fohlen/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок из серии "Морн-а-Кабри" французского фотографа Корантена Фолена. Профессиональный конкурс. Категория "Архитектура".
© Фото : Corentin Fohlen/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок из серии "Морн-а-Кабри" французского фотографа Корантена Фолена. Профессиональный конкурс. Категория "Архитектура".
© Фото : Kevin Frayer/ 2018 Sony World Photography AwardsСнимок "Беженцы рохинджа бегут в Бангладеш" канадского фотографа Кевина Фраера. Профессиональный конкурс. Категория "Документальная хроника".
© Фото : Kevin Frayer/ 2018 Sony World Photography Awards
Снимок "Беженцы рохинджа бегут в Бангладеш" канадского фотографа Кевина Фраера. Профессиональный конкурс. Категория "Документальная хроника".
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